ペットボトルをバッグの前面に収納できるショルダーバッグ【オンラインストア限定】

株式会社LIAL WORKSパリの人気セレクトショップにも商品を展開する日本発バッグブランド「CIE（シー）」の新作

■パリの人気セレクトショップ「MERCI（メルシー）」に商品を展開しワールドワイドに進化を続ける日本発バッグブランド「CIE（シー）」

発売後何度も完売を繰り返す人気モデルをベースに、より日常使いしやすい質感へ



本モデルは、既存の人気商品「CIE - GRID3 BOTTLE SHOULDER BAG (M)」のサイズ感や仕様をそのまま継承しながら、生地を刷新した初のオンラインストア限定モデル。

左がGRID3シリーズの生地、右がナイロンタフタ生地比較

従来のGRID3シリーズで採用していたコーティング生地とは異なり、今回はタスラン加工を施した軽量ナイロンタフタを採用。※左がGRID3シリーズの生地、右がナイロンタフタ生地。

コットンライクな風合いを持ちながら、マットで柔らかな質感に仕上げることで、アウトドアテイストを抑え、より幅広いスタイリングに馴染むデザインへアップデートされている。

ボトル用ニットポケット付きショルダーバッグ

■ 軽量性・収納性・実用性を追求

本体重量は約250g。

軽量性・耐久性・防水性のバランスに優れ、長時間の使用でもストレスを感じにくい設計。

容量は約2.5Lで、日常使いに必要な荷物をコンパクトに収納可能だ。



前面には、ボトル用ニットポケットと、スマートフォンや小物類の収納に便利な仕切り付きZIPポケットを配置。



ボトル用ポケットはストレッチ性のある生地を使っておりペットボトル等を収める事ができ、ベルトによる調節も可能になっておりこのサイズ感のショルダーでは珍しい仕様となっている。



また濡れたペットボトルを収納した場合でも、防水生地により内部の荷物が濡れにくい実用的な設計となっているのも嬉しいポイント。

雨天時も安心な耐水圧20,000mmの高い防水性能

■ 防水性と透湿性を兼ね備えた3レイヤー構造



本体生地の裏面には、特殊ウレタン透湿フィルムをラミネートした3レイヤー構造を採用。

耐水圧20,000mmの高い防水性能に加え、優れた透湿性を備えることで、外部からの水の侵入を防ぎながら、内部の湿気を排出され

雨天時や気温の高い季節でも快適な使用環境を実現。

暗所で光るオリジナル蓄光キーホルダー

■ オリジナル蓄光キーホルダーを付属



本モデルには、オリジナル蓄光キーホルダーが付属。

フラッシュをモチーフにしたフォルムが、シンプルなデザインの中でさりげないアクセントとして存在感を演出する。



コメント

「服装や天候を選ばない防水性と収納力をしっかり備えた、毎日使いたくなるショルダーバッグを目指しました。

ペットボトルを気軽に持ち歩ける仕様も含めて、夏のお出かけに自然と手に取ってしまうような存在になれば嬉しいです。」

ー CIE デザイナー



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■ 商品概要



商品名：CIE - BOTTLE SHOULDER BAG (M)

商品ページリンク(https://cieofficial.jp/products/cie-bottle-shoulder-bag-m-onlinestore-limited-edition-062065lw)



発売時期：2026年7月

販売価格：14,850円（税込）



カラー：スモーク、グレージュ

サイズ(cm)：W25 × H18 × D8

容量：約2.5L

重量：約250g



MADE IN JAPAN



販売：OFFICIAL ONLINE STORE限定

（自社WEB STORE・Amazon）



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■ 販売開始通知について

商品ページより、販売開始メールの受け取り登録が可能です。

初回数量限定となるため、発売開始前の登録をおすすめしております。



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【ブランド情報】



CIE（シー）は、“REAL GOODS”をコンセプトに、素材・機能・デザインのバランスを追求したバッグブランドです。

国内生産にこだわり、日常に寄り添うプロダクトを提案しています。



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本商品は、OFFICIAL ONLINE STORE限定商品として、自社WEB STOREおよびAmazonにて販売いたします。

また、初回数量限定での展開となります。

※ 商品画像内のボトルは付属いたしません。