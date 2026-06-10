リストインターナショナルリアルティ株式会社様の採用サイトを制作｜採用ブランディング・採用サイトリニューアルに関する対談インタビューを公開

株式会社SPC

株式会社SPCは、高級不動産仲介・コンサルティングを行うリストインターナショナルリアルティ株式会社様が展開するサービスブランド「リストサザビーズ インターナショナル リアルティ」の採用サイトを制作いたしました。

また、弊社が運営する採用活動メディアサイト「採用サイト.com(https://spc-jpn.co.jp/saiyou/)」にて、本プロジェクトに関する対談インタビュー記事を公開しております。

【リストインターナショナルリアルティ株式会社様のインタビュー記事はこちら(https://spc-jpn.co.jp/saiyou/success#success)】

リストインターナショナルリアルティ株式会社様

リストサザビーズ インターナショナル リアルティ様では、営業職の採用活動において、単なる「不動産営業」ではなく、“富裕層向けビジネス”を理解したハイスペック人材へ向けた採用強化を検討していました。

そこで弊社では、採用ブランディングを軸に、「富裕層ビジネスに携わるプロフェッショナル採用」として採用戦略を再設計。

“世界最高峰”をコンセプトに、企業の世界観や価値観を表現する採用サイトのリニューアルをご提案しました。

本インタビューでは、リストサザビーズ インターナショナル リアルティ様と、弊社 代表取締役 秋山雄太による対談形式で、採用ブランディングの重要性や、“選ばれる企業”を実現する採用サイト制作についてお話しいただきました。

インタビューで語られた注目ポイント

【採用課題】- 企業の魅力や価値観が伝えられない- 求める人材に対して適切なアプローチができない- 自社のブランドストーリーを伝えきれない【弊社を選んだ理由】- ハイクオリティなデザイン性とライティング- 第三者視点で採用ブランディングをサポート- “企業らしさ”を客観的に整理し、ブランドとして表現【採用ブランド設計の重要性】- 「不動産営業」ではなく「富裕層ビジネス」のイメージを確立- 「世界最高峰」というコンセプトを軸に採用ブランディングを整理- ターゲットをあえて狭めることで、求める人材へ的確にアプローチ【採用ブランディングの効果】- 採用コスト0で直接応募3名採用- 他業界ハイスペック人材から応募がきた- 企業理解度の高い状態での応募・面接が増加- 確立したブランドイメージを営業・会社説明にも活用

【リストインターナショナルリアルティ株式会社様のインタビュー記事はこちら(https://spc-jpn.co.jp/saiyou/success#success)】

株式会社SPCの展望

株式会社SPCは、変化する採用環境に対応し、企業様の採用活動の成果最大化に貢献するため、今後もWeb制作を軸とした支援を強化してまいります。これまでのWebサイト制作に加え、採用活動に関わる動画制作や採用イベントで使用するパンフレットの作成、応募者獲得に向けたマーケティング支援など、多角的なアプローチで採用活動をサポートしてまいります。

採用サイトの制作やリニューアルをご検討中の企業様、また採用活動に課題をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

採用サイト制作について

株式会社SPCが提供する採用サイト制作.comは、採用サイト制作に強いWeb制作サービスです。

採用特設サイト、採用LP、求人ページ、既存採用サイトのリニューアルまで対応し、求職者に企業の魅力や働く環境が伝わる情報設計を行います。

採用ブランディングやコンテンツ制作、公開後の運用改善まで伴走し、企業の採用活動を支援しています。



また不動産業界においては、企業ごとの採用課題や求める人物像に合わせて、採用ブランディング・採用サイト制作・コンテンツ設計まで一貫して支援し、自社の魅力やカルチャーが伝わる採用活動をサポートしています。

株式会社SPCについて

2012年設立、東京・恵比寿を拠点とするWebマーケティング・クリエイティブ会社。

Web制作実績10年以上、制作相談1,000件以上、制作対応500件以上の知見をもとに、「らしさを照らす」を理念に掲げ、デジタルマーケティングとクリエイティブを通じて顧客の体験価値向上を支援しています。

Web制作・LP制作・動画・グラフィック制作などのクリエイティブ領域をはじめ、SEO・広告運用・アクセス解析などのWebマーケティング、ブランディング、フルオーダーメイドのWordPressサイト制作に対応。

採用ブランディングやECサイト制作まで、分析・企画・運用・改善を一貫して支援しています。

■会社概要

社名 ： 株式会社SPC（エスピーシー）

所在地 ： 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2丁目3-13 武田第一ビル302

設立 ： 2012年9月

代表者 ： 代表取締役 秋山 雄太

事業内容： Webプロモーション、Webマーケティング、メディアプランニング、システムインテグレーション、採用ブランディング、メディア運営

URL ： https://spc-jpn.co.jp/

■サービス一覧

WEB制作 ：https://spc-jpn.co.jp/service/creative/

WEBマーケティング ：https://spc-jpn.co.jp/service/marketing/

ブランディング ：https://spc-jpn.co.jp/service/branding/

WordPressサイト制作：https://spc-jpn.co.jp/service/wordpress/

採用サイト制作 ：https://spc-jpn.co.jp/saiyou/

ECサイト制作 ：https://spc-jpn.co.jp/ec-site/