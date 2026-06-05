東京商工会議所目黒支部（会長：岡田一弥・岡田不動産(株) 社長）は、本日、「目黒区の女性創業者限定『販路開拓支援パッケージ』」を新たに開始いたしましたので、お知らせいたします。女性経営者に限定し、創業支援をパッケージで行うのは東京商工会議所として初の事業となります。

ニュースリリースURL： https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1209560

目黒区は、住民における女性の割合が高く、商圏が比較的狭い小売業や個人向けサービス業を展開する女性創業者が多い地区です。自宅の一角や間借り営業、オンライン販売といった販路を持ちつつも、家賃相場や人件費の高騰から、店舗を構え人員を拡大することに二の足を踏む創業者も多くみられます。

そこで、東京商工会議所目黒支部では、概ね創業後5年未満のBtoCの事業を行っている目黒区の女性創業者（創業予定者を含む）10社限定で、(1)販路開拓に関するセミナー、(2)自由が丘女神まつりでのブース展示（サンプル提供）、(3)専門家による個別フォローアップ、(4)東京商工会議所目黒支部特設ウェブサイト内での事業PRなどをパッケージで提供し、経営支援を行います。（無料、先着順）

支援パッケージの特長は、(1)来場者数50万人を超える自由が丘女神まつりでのブース展示と(2)東京商工会議所目黒支部特設ウェブサイト内での事業PR掲載（専門家による個別フォローアップ付き）という、リアルとウェブ両面からの具体的な販路拡大の場の提供にあります。また、事務局含め、すべて女性の専門家（中小企業診断士）が対応します。

販路開拓に苦慮し事業拡大ができずに悩んでいる創業者が創業期を乗り切り、成長期に円滑に移行するためには、創業期にさまざまな挑戦を重ねることが重要です。東京商工会議所目黒支部では、支援パッケージを通じて、目黒区の女性創業者の挑戦を後押しします。

＜支援パッケージの流れ＞