農業法人深作農園有限会社(所在地：茨城県鉾田市、代表：深作 勝己、以下「深作農園」)では、6月6日(土)メロンの日から、メロンシーズンが本格スタートいたします。





深作農園のメロンシーズンが本格スタート





直売所ではとれたてメロンの産直販売をおこなうほか、ご贈答品として全国への配送も承ります。数々の賞を受賞した深作農園のメロンを、旬の季節に皆様でたっぷりとご賞味ください。

また、農園カフェ「ル・フカサク」では、フレッシュなメロンをすぐ味わえるカットメロンや、農園のメロンを贅沢に使用したメロンスイーツをご用意しています。さらに、直売所店頭にてメロンをお買い上げいただいた方に、農園メロンをつかった「メロンバウム」をお得にお求めいただけるキャンペーンも展開いたします。









■深作農園のメロン

深作農園では、メロン生産量日本一の茨城県・鉾田の地で、早くからメロン生産に取り組んでまいりました。オリジナルブランドメロンである「メロディーグリーン」「オーロラグリーン」「ドリームレッド」に加え、茨城県オリジナル品種「イバラキング」、夏～秋の「アールスメロン」など、様々な品種において高い品質のメロンを生産し続けています。

90年代の早い時期から、農園独自の直売所を設け、メロンの産直販売にも取り組んできました。メロンの高い品質、および直販や六次産業化の取り組みが評価され、2023年には日本農業賞大賞を受賞しており、受賞当時よりご注目いただいた岸田 文雄元総理大臣ならびに額賀 福志郎元衆議院議長より、激励のお言葉も直接いただきました。各界より高い関心を集める深作農園のメロンは、毎年多くの方にご贈答品・特別なデザートとして選ばれ続けています。





メロンを手にした岸田元首相より激励のお言葉をいただきました





■深作農園のメロンデザート





深作農園のメロンシーズンが本格スタート





深作農園では、メロンを様々なかたちでお楽しみいただくため、敷地内の農園カフェ「ル・フカサク」にて、カットメロンやメロンスイーツをご提供しています。

メロンスイーツも6月6日(土)メロンの日から本格提供がスタートし、新鮮なカットメロンだけでなく、リニューアルしたメロンパフェやメロンパンケーキ、メロンタルトやメロンジュースなど、様々なスタイルで旬のメロンをお楽しみいただけます。





農業六次産業化のトップランナーである深作農園のメロンスイーツ





また、年間を通じ大人気の「王様のメロンパン」には、パン生地にもクリームにもたっぷりと農園のメロンがつかわれており、その味わいは深作農園にしか出せない唯一無二のものとなっております。メロンの季節に限り、生メロンをトッピングした「プレミアムメロンパン」も数量限定で登場いたしますので、ぜひこの機会にご賞味ください。





深作農園でしか味わえない本物メロンの「王様のメロンパン」





■深作農園のメロンバウムキャンペーン

深作農園では、2010年の早期段階より農業の六次産業化に取り組み、メロンを活かしたオリジナルのバウムクーヘンも自社製造しています。農園メロンをたっぷりと生地につかった明るいお色のメロンバウムは、独自の味わいと高い満足度から、ご贈答や御挨拶のお品として多くの皆様にご支持いただいております。

このたびのメロンシーズン本格スタートにあわせ、直売所店頭にてメロンをお買い上げいただいた方に、「メロンバウムSまたはM」をお得にお求めいただけるキャンペーンを展開いたします。ぜひこの機会に、深作農園にしか作れない「メロンバウム」をお楽しみください。





深作農園のメロンでつくる独自の味「メロンバウム」





■深作農園について

深作農園は、6代100年以上にわたり、茨城・鉾田の地で農業の可能性を追求し続けてきました。その情熱と品質へのこだわりは、「日本農業賞大賞」や「農林水産祭 内閣総理大臣賞」という栄誉ある受賞歴にも結実しています。

また私たちは、単に作物を作るだけの農家ではありません。生産(1次)から加工(2次)、販売・サービス(3次)までを一貫して手掛ける「6次産業化」のトップランナーです。

伝統を守りながらも常に進化を止めない深作農園は、いま第二創業期とも呼べる、体制の再構築・事業拡大の準備段階に入っています。

深作農園は、よりよい生産物・製造物・サービスを提供し続けることで、世界をよりよく変えていくことを目指し、一年でもっとも輝くメロンの季節も、ますます取り組みを進化させてまいります。





【深作農園 主な受賞歴】

・2022年第61回 農林水産祭 内閣総理大臣賞受賞

・2023年第51回 日本農業賞大賞受賞

・2024年「日本さつまいもサミット」殿堂入り第一号

・2025年「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞審査委員会特別賞受賞

・2026年第14回茨城いちごグランプリ大賞受賞

・2026年農林水産省「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定優秀賞受賞





農業六次産業化のトップランナー「メロン・いちご・さつまいも」の深作農園





■深作農園 メロンシーズン概要

● 老舗メロン農園「深作農園」の産直メロン販売・全国配送

● 直売所でメロンお買い上げの皆様に、メロンをたっぷりつかったメロンバウムを【1点100円引き】にてお求めいただけるクーポンをプレゼント

● メロンをふんだんに使用した新作メロンスイーツを農園カフェにてご提供

● 開催期間：2026年6月6日(土)メロンの日～2026年秋口まで

● 会場：深作農園直売所／ファームクーヘンフカサク／ファームパティスリー ル・フカサク(茨城県鉾田市)









■会社概要

会社名 ： 農業法人深作農園有限会社

所在地 ： 茨城県鉾田市台濁沢361

代表者 ： 代表取締役 深作 勝己

事業内容 ： 農産物の生産・加工・販売、観光農業、

カフェ・スイーツ事業、EC事業

公式サイト： https://fukasaku.com/