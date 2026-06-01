【学術論文発表済】宮城県仙台市のバザルト(R)妊活ケアが30代・40代の不妊治療中の子宮内膜・ホルモンバランスに変化。継続ケアで内膜が11mmに到達し出産・40代での自然妊娠を実現した最新症例を公開

【学術論文発表済】宮城県仙台市のバザルト(R)妊活ケアが30代・40代の不妊治療中の子宮内膜・ホルモンバランスに変化。継続ケアで内膜が11mmに到達し出産・40代での自然妊娠を実現した最新症例を公開