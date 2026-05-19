[Nextorageセール情報] Amazon暮らし応援 初夏のお買い得SALE、第4回AmazonスマイルSALE参加のお知らせ

Nextorage株式会社

Nextorage株式会社(ネクストレージ株式会社、代表取締役：本多 克行、神奈川県川崎市)は、Amazonにて2026年5月20日(水) 12:00～5月27日(水) 8:59に開催される「暮らし応援 初夏のお買い得SALE」、および5月27日(水) 9:00～6月2日(火) 23:59に開催される「第4回AmazonスマイルSALE」に参加いたします。

今回のセールでは、Nintendo Switch2用microSD ExpressやCFexpress Type Bをはじめとしたカメラ用メモリーカードなどを最大37%OFFで販売します。

ゲーミングカテゴリは、Nintendo Switch2動作確認済み microSD Expressの「NM3A512 (512 GB)」が、通常価格19,980円から19%OFFの16,047円とお買い得になっております。

ゲームタイトルの大容量化が進むなか、ビッグタイトルの発売も目前に迫るSwitch2。お気に入りのタイトルから新作まで、ゲームを目いっぱい楽しむために容量の大きなmicroSD Expressを準備しておくのがおすすめです。

また、2026年4月24日より新発売のM.2 2280 SSD「GシリーズEEA」が早くもセール対象アイテムにラインアップ。最大15%OFFでお買い求めいただけます。

GシリーズEEAは、速度と容量の両方を求めるユーザーにおすすめの、バランスの取れたM.2 SSDです。3D QLC NANDフラッシュメモリーを採用し、最大8TBまでラインアップ。大容量SLCキャッシュとHost Memory BufferによりQLCにおいても実用域での速度安定性が高く、PCIe(R)4.0の高速性能を十分に発揮するNewモデルです。

イメージングカテゴリにおいては、動画撮影や連写に最適なCFexpress Type A、Type BメモリーカードそれぞれのAEシリーズがお買い得に。

AEシリーズは、CompactFlash(R) Associationが策定するVPG400規格に対応したAdvanced Edition。最低継続書き込み速度400 MB/sを満たし、 4Kや8Kの高ビットレート動画も安定して録画することができます。さらに長時間の撮影もカバーできるよう最大2 TBまでの容量をラインアップ。これからの季節に需要が高まるウェディングムービーなどの撮影に最適なモデルです。

快適なワークフローをサポートするアイテムとしては、データ転送と同時に給電可能なマルチアダプター「PDPアダプター」が20%OFFの3,980円とお求めやすくなっております。

PDPアダプターはさまざまなタイプのUSB Type-C機器に接続しながら、USB-Cの急速充電をすることができるアダプターです。左右のポートはDisplayPort Alternative Modeに対応し、それぞれのポートで出入力の両対応が可能です。例えばUSB Type-Cポートが1つしかないラップトップPCやタブレットなどで、給電とUSB Type-C対応のカードリーダーや外付けSSDへの接続を両立するアダプターとして活用いただけます。

【Amazonセール情報】

暮らし応援 初夏のお買い得SALE：

2026年5月20日(水) 12:00 ～ 5月27日(水) 8:59

第4回AmazonスマイルSALE：

2026年5月27日(水) 9:00 ～ 6月2日(火) 23:59

※microSD Expressメモリーカード GシリーズEXの一部モデルは第4回AmazonスマイルSALEのみの参加となります。

該当モデル：NM3A256(メモラベルなし)、NM3A512(メモラベルなし)

セール期間：2026年5月27日(水) 9:00 ～ 6月2日(火) 23:59

Amazon Nextorage公式ストア セール対象商品ページ ▷(https://amzn.to/47lbHda)

【対象商品】

※表記価格はすべて税込みです。Amazon商品ページ上にセールバッジ、値下げ価格の表示がされない場合がございます。

■CFexpress Type Bメモリーカード

・NX-B2PROシリーズ：次世代規格CFexpress 4.0対応のCFexpress Type Bメモリーカード

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_1_db4a0b2746226ab2f51254d961fca314.jpg?v=202605190251 ]

・NX-B3AEシリーズ：動画撮影に最適なVPG400対応＆高容量のアドバンストモデル

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_2_a314f0f35d3fbb49d93a5e32183193a4.jpg?v=202605190251 ]

・NX-B3SEシリーズ：静止画・動画ともにマルチに使えるCFexpress 4.0 Type Bメモリーカードのスタンダードモデル

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_3_d6bc213b260575891c6b174fe911c3c1.jpg?v=202605190251 ]

・NX-B2SEシリーズ： 8K30fps動画まで対応するマルチなCFexpress Type Bメモリーカード

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_4_b049cdac052218e267a9f02202efd931.jpg?v=202605190251 ]

■CFexpress Type Bメモリーカード用カードリーダー

・NX-SB1PRO：CFexpress 4.0に対応&USB 40Gbpsインターフェース採用のCFexpress Type B用カードリーダー

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_5_4da4b2ffe7f39456ccafcf1bd646d1f6.jpg?v=202605190251 ]

・NX-SB1SE：優れた放熱効果で安定したデータ転送を実現するCFexpress Type B用カードリーダー

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_6_7c2a101ce9abd94dc6d7838e90495f34.jpg?v=202605190251 ]

・NX-MFB1SE：CFexpress Type B & SDメモリーカード対応マルチスロットカードリーダー

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_7_e77af5709d857c1a8bd7b09241223b0e.jpg?v=202605190251 ]

■CFexpress Type Aメモリーカード

・NX-A2PROシリーズ：世界初[1]VPG800対応CFexpress 4.0 Type Aメモリーカード

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_8_03d12f52942cd22fef5e2ea8586e45aa.jpg?v=202605190251 ]

[1] 2025年4月現在、Nextorage調べ。

・NX-A1PROシリーズ：高速連写撮影や高速ビットレート動画撮影に最適なCFexpress Type Aメモリーカード

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_9_2ef50f64129074ac6f14d3f8d2141956.jpg?v=202605190251 ]

・NX-A2SEシリーズ：静止画も動画もマルチに使えるCFexpress4.0 Type Aメモリーカードのスタンダードモデル

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_10_169039d933f3e8a4b07d252deb95edd9.jpg?v=202605190251 ]

・NX-A1SEシリーズ： VPG200準拠で安定した高画質動画撮影を可能にするCFexpress Type Aメモリーカード

[表11: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_11_d67ea7b2d989e89506fc699c5335ead6.jpg?v=202605190251 ]

■CFexpress Type Aメモリーカード用カードリーダー

・NX-SA1PRO：最新規格CFexpress 4.0に対応し、USB 40Gbpsインターフェースを採用したCFexpress Type A用カードリーダー

[表12: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_12_9ffb066e828bfe722f9d591da2211e71.jpg?v=202605190251 ]

・NX-MFA1SE：CFexpress Type A & SDメモリーカード対応マルチスロットカードリーダー

[表13: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_13_abeed9db5b3619cec166c394972e5ec9.jpg?v=202605190251 ]

■SDXC UHS-II メモリーカード

・NX-F2PROシリーズ：UHS-II規格の上限に迫る高速性能で8K動画撮影や高速連写に優れた性能を発揮

[表14: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_14_8b0ad48cf258730b65f08255a79838d4.jpg?v=202605190251 ]

・NX-F2SEシリーズ：4Kなどの高品質動画の撮影や、静止画の連続撮影が必要なシーンでも活躍するスタンダードエディション

[表15: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_15_883b4a964e674367e90f9e8a5d3853e8.jpg?v=202605190251 ]

■SDメモリーカード用デュアルスロットカードリーダー

・NX-DF1CL：2枚同時読み出し時も1枚読み出し時と同等の転送速度を発揮するデュアルスロットSDカードリーダー

[表16: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_16_9ba7bf34aaa104ddd89e5b55577eb58e.jpg?v=202605190251 ]

■microSDXC Expressメモリーカード

・GシリーズEX：Nintendo Switch2動作確認済み microSD Expressメモリーカード

[表17: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_17_236c0ccc3dd25d1aad9a30567a73fbfd.jpg?v=202605190251 ]

■microSDXC UHS-IIメモリーカード

・NX-M2SEシリーズ：UHS-II V60に対応し、カメラやゲーム機器など様々なユースケースに対応したmicroSDカード

[表18: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_18_35a6b4ff24bf2d768b5bc866f98c66b5.jpg?v=202605190251 ]

■microSD & SDメモリーカード用マルチスロットカードリーダー

・NX-MMF1CL：スマートフォンとも相性抜群のUSB 5Gbps小型マルチスロットカードリーダー

[表19: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_19_0a8e79b8c54098169212fbf78d86d264.jpg?v=202605190251 ]

■M.2 2280 SSD

・Gシリーズ EEA：速度・容量ともにバランスの優れたスタンダードSSD

[表20: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_20_2bcf6200bcc51aaac1fd23d2bfc1f020.jpg?v=202605190251 ]

■多機能ポータブルSSD「みえるSSD」

・NX-PFS1SE：転送速度や温度など、SSDの状態をディスプレイで確認できる多機能SSD

[表21: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_21_b8f2f01a576ecf4eb8e526be153d58c4.jpg?v=202605190251 ]

■HDMIワイヤレスアダプター

・プラグアンドプレイで簡単接続。ワイヤレスで映像を楽しめるHDMIアダプター

[表22: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_22_2baae774f06251fde57ad01e11d2a2d7.jpg?v=202605190251 ]

■PDPアダプター

・映像出力やデータ転送と同時に給電可能なマルチアダプター

[表23: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_23_f634ed4d19d0d818bd4a625a01dfcd97.jpg?v=202605190251 ]

■PDPアダプター専用MagSafe対応ケース

・PDPA1とポータブルSSD NX-P2SEシリーズがきれいに収まるMagSafe対応専用ケース

[表24: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/189_24_bc08fb79be60a06fa378d3b7189c9bff.jpg?v=202605190251 ]

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製品情報・画像(Google Drive)(https://drive.google.com/drive/folders/1-ObvNclbspI5jXjaHNK1M0b54TX0Tbns?usp=sharing)

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本件に関してのお問い合わせ先

Nextorage株式会社｜press@nextorage.jp