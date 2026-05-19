夏季恒例のホテル発都市型ジャズフェスティバル インペリアル ジャズ 2026

夏季恒例のホテル発都市型ジャズフェスティバル

今夏はジャズの本質を追求する“リアルジャズ”をテーマにお届け

インペリアル ジャズ 2026

帝国ホテル 東京

8月11日（火・祝）前夜祭ディナーショー

お食事17：00～ ショー18：20～

8月12日（水） 14：00～20：00

帝国ホテル 大阪

8月 9日（日） 14：00～20：00

5月20日（水）10：00より予約開始

インペリアル ジャズ2026出演予定アーティスト（順不同）

帝国ホテルは、日本を代表するジャズミュージシャンによる豪華なステージをお楽しみいただく、ホテル発の都市型ジャズフェスティバル『インペリアル ジャズ 2026』を開催いたします。（東京：8月12日（水）※前夜祭8月11日（火・祝）、大阪：8月9日（日））東京・大阪、いずれも5月20日（水）午前10時より、チケットの予約受付を開始いたします。

帝国ホテルでは、2004年からコンサート形式の大型ジャズフェスティバルを例年8月に開催しており、これまで東京・大阪の2拠点あわせておよそ47,000名のお客様をお迎えし、総勢延べ2,000名近い出演アーティストたちによる真夏のジャズの祭典をお楽しみいただいてまいりました。

参加者は、ホテル内の複数会場を回遊しながら、シアタースタイルやお酒や軽食を楽しみながらのラウンジスタイルなど、趣向に合わせてジャズをご堪能いただけます。また、東京会場では、コースディナーの後にゆったりとジャズをお楽しみいただく、前夜祭ディナーショーも開催いたします。

2026年は、ジャズの原点に立ち返り本質を追求する“リアルジャズ”をテーマにお届けします。ジャズレジェンドである往年のミュージシャンから、現在のジャズシーンを代表する傑出したアーティスト、そしてジャズの未来を担う新進気鋭の若手まで、幅広いミュージシャンが競演する特別なステージで、予定調和のない緊張感の中、スリリングな掛け合いを繰り広げます。

東京会場では前夜祭ディナーショーに、現代の落語会を牽引する春風亭昇太が登場。日本で最も長い歴史を誇るジャズ・ビッグバンド、スインギー奥田＆ザ・ブルースカイオーケストラの演奏とさながら大喜利のように掛け合い、落語とジャズが融合したショーを披露いたします。さらに、歌謡界から由紀さおり、ジャズ界からマリーン、J-POP界から桑野信義が登場し、昭和30年代以降の銀座をテーマにした曲目を披露します。

12日（水）のインペリアル ジャズ本番では、ジャズの本場であるニューヨークからVincent Herring、海野雅威、寺久保エレナ、日野JINO賢二が来日し、本格的なジャズセッションをお届けいたします。また、2028年のボサノヴァ誕生70周年を目前に、世界的な人気を誇るボサノヴァ・シンガーの小野リサが登場。ホストバンドであるスインギー奥田＆ザ・ブルースカイオーケストラとともに華やかなステージを繰り広げます。

ファイナルでは出演者全員が集まり、同バンドの演奏に乗せて豪華なセッションでイベントを締めくくります。

詳細は次の通りです。

□帝国ホテル『インペリアル ジャズ 2026』概要

主 催 ： 株式会社 帝国ホテル

企 画 ： 株式会社ブルースカイエンターテインメント

制 作 ： IMPERIAL JAZZ 2026 制作委員会

●帝国ホテル 東京

日 時 ： 8月12日（水） 14：00～20：00

会 場 ： 本館2階 孔雀の間 ほか

料 金 ： 1名様 SS席 27,000円 S席 23,000円 A席 18,000円

※1フード・2ドリンク付。サービス料・消費税込

※主会場は全席指定、他会場は自由席

出演予定 ： 小野リサ、TOKU、寺井尚子、西村由紀江、ハクエイ・キム、

小沼ようすけ、日野JINO賢二、小林陽一、寺久保エレナ、

Vincent Herring、海野雅威、粟谷巧、Meri、神村晃司、高木里代子、

宅間善之、小山太郎、石井ひなた、藤田淳之介、松岡“matzz”高廣、

小沢咲希、スインギー奥田＆ザ・ブルースカイオーケストラ ほか

東京前夜祭ディナーショー「春風亭昇太さんとブルースカイオーケストラさん♬」

日 時 ： 8月11日（火・祝）

お食事 17：00～、ショー 18：20～

会 場 ： 本館2階 孔雀の間

料 金 ： 1名様 52,000円

※コース料理、お飲物付。サービス料・消費税込

出演予定 ： 春風亭昇太、由紀さおり、桑野信義、マリーン、

スインギー奥田＆ザ・ブルースカイオーケストラ

予約開始 ： 5月20日（水）10：00より

ご予約・お問い合わせ：

帝国ホテル 東京 宴会イベント係 03-3504-1255

（10：00～17：00）

●帝国ホテル 大阪

日 時 ： 8月9日（日） 14：00～20：00

会 場 ： 3階 孔雀の間 ほか

料 金 ： 1名様 SS席 27,000円 S席 23,000円 A席 18,000円

※1フード・2ドリンク付。サービス料・消費税込

出演予定 ： 小野リサ、阿川泰子、寺井尚子、西村由紀江、ぼんちおさむ、

高木里代子、小林陽一、寺久保エレナ、Vincent Herring、片倉真由子、

粟谷巧、ハクエイ・キム、宅間善之、小沼ようすけ、日野JINO賢二、

松岡“matzz”高廣、Meri、市岡裕子、朱夏洋子、石田美智代、二宮聡、

佐々木研太、スインギー奥田＆ザ・ブルースカイオーケストラ ほか

予約開始 ： 5月20日（水）10：00より

ご予約・お問い合わせ：

帝国ホテル 大阪 宴会イベント係 06-6881-4650

（10：00～19：00）

≪ご参考≫

帝国ホテルでは1890（明治23）年の開業以来、オーケストラや海外の音楽家による演奏会を開催し、ダンス音楽、シンフォニー、オペラアリアなど、さまざまなジャンルの音楽をお届けしてきました。1924（大正13）年には、日本のジャズ創成期に結成されたジャズ・オーケストラ「ハタノ・バンド」を日本で初めてのホテル常設バンドとして迎え入れ、ダンスパーティーやレストランなど、ホテル内の各所でジャズの音色が響き渡りました。また、第二次世界大戦後のＧＨＱによる接収中にも、米国将校に人気のあったジャズが朝からレストランで演奏され、夜にはゲスト出演者を加えてビッグバンドの演奏が行われるなど、日本の軽音楽の歴史を形成した舞台の一つとして関わってまいりました。

今年は、1966年の「シアターレストラン・インペリアル」開業から60年の節目を迎えます。帝国ホテルはこれからも日本におけるディナーショー発祥の地としてエンターテインメントをお届けしてまいります。