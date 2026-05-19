ふるさと納税に、“眠りへの投資”という選択肢を【昭和西川】返礼品専用LPを開設～450年以上の寝具づくりの知見を生かし、上質な眠りをお届け～

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）は、ふるさと納税の利用者に向けた返礼品専用ランディングページ（LP）を新設しました。食品や日用品が中心となりがちなふるさと納税において、当社は「眠りへの投資」という新しい選択肢を提案します。創業以来450年以上にわたり培ってきた寝具づくりの知見を生かし、睡眠の質を重視する方々へ、長く寄り添う寝具をお届けしてまいります。

累計出荷450万台超。MuAtsu（ムアツ）の技術を、返礼品として

1971年の発売以来、多くの皆様に愛され続ける昭和西川のムアツマットレス。独自の凹凸構造で体圧を分散し、血行を妨げにくい設計が特長となっています。「点で支える」独自構造こそが、長年にわたり眠りにこだわる多くの方々に選ばれてきた理由です。西川公式本店ストアのレビューでは平均4.5（※）をいただいています。 ※2026年3月時点・30年ムアツXXのレビューより

返礼品選びをわかりやすくする専用LPを開設

新設したLPでは、昭和西川のふるさと納税返礼品の特長や対象製品、申し込み可能なポータルサイトを紹介しています。製品情報を一覧で確認しながら、ライフスタイルや睡眠環境に合わせた寝具選びにお役立ていただけます。

返礼品は、楽天ふるさと納税、ふるさとチョイス、ふるなび、三越伊勢丹ふるさと納税などの主要ポータルサイトからお申し込みいただけます。

ふるさと納税という、新しい選択肢

私たちのモノづくりの拠点のひとつである山梨県市川三郷町では、協力工場にて熟練の職人が一台一台、厳しい品質管理のもとで寝具を仕上げています。このたび同町との連携により、当社の寝具をふるさと納税の返礼品としてお選びいただけるようになりました。私たちがこだわり続けてきた「理想の眠り」を、地域とともに全国の皆様へお届けできることを大変うれしく思います。なお、皆様からの寄付金は、子育て支援や防災など、地域課題の解決に活用されます。

「眠りを真剣に選ぶ」文化をつくりたい

食や旅と同じように、眠りも自分への投資として選ぶ時代になってほしいと考えています。今回のLP開設は、その入口となる取り組みです。ふるさと納税という身近な仕組みを通じて、より多くの方に昭和西川の寝具を体験いただき、睡眠の価値を見直す機会を提供してまいります。

＜昭和西川・ふるさと納税専用ランディングページはこちらから＞

https://www.nishikawa-store.com/pages/lp-furusato

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/