重厚感のある質感と、ポップなネオン看板風デザインがMIX！　『サンリオキャラクターズ　ビビッドネオンピンバッジ』

株式会社タカラトミーアーツ

タカラトミーグループの株式会社タカラトミーアーツは、サンリオキャラクターたちのネオン看板風デザインピンバッジのガチャ(R)（カプセルトイ）商品『サンリオキャラクターズ ビビッドネオンピンバッジ』＜希望小売価格1回300円／税込＞を、 2026年5月下旬から全国のカプセル自販機(ガチャマシン)で順次発売いたします。

本商品『サンリオキャラクターズ ビビッドネオンピンバッジ』は、サンリオの人気キャラクターたちを、ネオン看板をモチーフにしたビビッドで印象的なデザインに落とし込んだピンバッジです。ポップでどこか懐かしさを感じさせるネオン表現と、素材の地色を活かした風合いで、キャラクターを印象的に楽しめるデザインに仕上げました。

ラインアップは、「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「ハンギョドン」「シナモロール」「タキシードサム」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」の全8種。それぞれのキャラクターに関連するモチーフを組み合わせ、ネオン看板風のデザインとして表現しています。シンプルなデザインでありながら、キャラクターごとに個性が出るよう工夫しました。

凸部分への彩色で、よりリアルにネオン看板風デザインを表現。

本体素材には亜鉛合金を使用しており、手にした際に感じられるずっしりとした重みと、重厚感のある質感が特長です。ピンバッジの地色を活かしつつ、凸部分のみに彩色を施すことで、光をまとったようなネオン看板の雰囲気を表現しました。キャラクターの愛らしさとポップなデザイン性を保ちながらも、落ち着いた素材感により、大人の方にも取り入れやすいアイテムに仕上げています。

ポーチやリュック、バッグなどにさりげなく取り入れて、日常を楽しく彩るアクセントとしてお楽しみください。

使用例

■ラインアップ

ハローキティマイメロディクロミハンギョドンシナモロールタキシードサムポムポムプリンポチャッコ

≪製品概要≫

『サンリオキャラクターズ ビビッドネオンピンバッジ』

■価格：1回300円（税込）／全8種

（ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ハンギョドン、シナモロール、タキシードサム、ポムポムプリン、ポチャッコ）

■発売日：2026年5月下旬発売予定

■対象年齢 ：15歳以上

■本体サイズ：約35mm

■材質: 本体：亜鉛合金、ピン・留め具：真鍮

■商品サイト：https://www.takaratomy-arts.co.jp/items/item.html?n=Y903595

(※商品発売後 、ページ内に表示される「ガチャ検索」より販売店舗が検索できます）

■ガチャ(R)公式サイト：https://www.takaratomy-arts.co.jp/items/gacha/

■取扱い場所：全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機

■権利表記 ：(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660315

※「ガチャ」「GACHA」は株式会社タカラトミーアーツの日本国登録商標です。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。