【アーカイブ録画配信】世界的なUXデザイナーに教わる！UXリサーチの手法を賢く使い分けよう!! 6/5（金）～ 好評セミナー「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ『UXリサーチ』Vol.3～5」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2026年6月、Web業界などで活躍するクリエイターの方などを対象に、2025年6月から8月にかけて開催したオンラインセミナー「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ『UXリサーチ』Vol.3～Vol.5」のアーカイブ配信を開催します。なお、本セミナーは、英語で実施されたウェビナーですが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただけます。

▼Vol.3「UXリサーチの3つの基本的な手法」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174390/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174390/?rls)

※締切：2026年6月5日（金） 20：00



▼Vol.4「UXリサーチを成果につなげる分析と伝え方」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174411/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174411/?rls)

※締切：2026年6月12日（金） 20：00



▼Vol.5「効果的なリサーチ体制の作り方」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174417/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174417/?rls)

※締切：2026年6月19日（金） 20：00





製品やサービスのユーザー体験を理解し、改善するための調査プロセスを指すUXリサーチ。本セミナーでは、25年以上のUXデザインの経験を持つアートディレクターのマット・ペンナ氏を講師にお迎えし、全5回にわたりUXリサーチの手法について解説しました。今回、アーカイブ配信するのは特に好評だった第3回から第5回まで。第3回のテーマは「UXリサーチの3つの基本的な手法」、第4回のテーマは「UXリサーチを成果につなげる分析と伝え方」、第5回のテーマは「効果的なリサーチ体制の作り方」です。UXリサーチの専門知識を深め、実践的なスキルを身に着けていきましょう。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。



＜セミナーの内容＞

Vol.3：6月5日（金）「UXリサーチの3つの基本的な手法」

UXリサーチの3つの基本的な手法「コンテクスチュアル・インクワイアリー、アンケート調査、A/Bテスト」について学びます。

コンテクスチュアル・インクワイアリーは、ユーザーが普段どんな環境で作業しているかを直接観察することで、深い理解を得る方法です。アンケート調査は、大規模なユーザーから定性・定量データを集めることで、全体の傾向や問題点を把握するのに役立ちます。

A/Bテストは、2つの異なるバージョン（AとB）を比較して、どちらがより効果的かを判断するための実験手法です。



Vol.4：6月12日（金）「UXリサーチを成果につなげる分析と伝え方」

UXリサーチの成果を、プロダクトやビジネスに確実に活かすためには、分析の質と伝え方が鍵となります。

本ウェビナーでは、データから価値あるインサイトを導き出し、関係者に響く形で共有するための実践的な手法と、リサーチの影響力を組織に広げるための仕組みづくりについて学びます。



Vol.5：6月19日（金）「効果的なリサーチ体制の作り方」

UXリサーチャーが今直面している重要な課題―それは、単発の調査を行うだけでなく、継続的かつ体系的なリサーチ体制を構築し、明確なビジネス価値を生み出すことです。

本ウェビナーでは、効果的なリサーチ体制を築くために欠かせない6つのコア領域を網羅的に解説します。

実務にすぐ活かせるヒントや、社内でリサーチ文化を根付かせるための戦略もご紹介します。



＜こんな方におすすめ＞

・UXデザイナーやリサーチャー

・プロダクトマネージャー

・マーケティング担当者

・開発者やエンジニア

・企業内でユーザビリティやUXに関わる業務を担当している方

・UXリサーチの基礎から応用まで学びたい方



※アーカイブ配信のため、ご質問には対応いたしません。

※通信環境により画像が乱れる場合があります。あらかじめご了承ください。

【アーカイブ録画配信】UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ「UXリサーチ」Vol.3 UXリサーチの3つの基本的な手法Vol.4 UXリサーチを成果につなげる分析と伝え方Vol.5 効果的なリサーチ体制の作り方

■日時

Vol.3：2026年6月5日（金）19：00～20：00

Vol.4：2026年6月12日（金）19：00～20：00

Vol.5：2026年6月19日（金）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

UXデザイナー

マット・ペンナ（Matt Penna）氏

Bank of America、Disney、Berlitz、Volvo、ADPなどのブランドで25年以上ユーザー体験デザイナーとして活躍し、受賞歴もあるアートディレクター。音楽制作、ウェブデザイン、コーチングの分野でいくつかのビジネスを立ち上げている。http://uxtactical.com/



■対象

・UXデザイナー

・ゲームデベロッパ / ゲームデザイナー / ゲームプランナー

・プロダクトデザイナー

・ウェブデザイナー

・Webプロデューサー

・グラフィックデザイナー

・ユーザー / プレーヤーリサーチャー

・AIプログラマー / デベロッパ



■参加費

無料



■定員

各回60名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼Vol.3「UXリサーチの3つの基本的な手法」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174390/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174390/?rls)

※締切：2026年6月5日（金） 20：00



▼Vol.4「UXリサーチを成果につなげる分析と伝え方」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174411/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174411/?rls)

※締切：2026年6月12日（金） 20：00



▼Vol.5「効果的なリサーチ体制の作り方」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174417/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174417/?rls)

※締切：2026年6月19日（金） 20：00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ『UXリサーチ』」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー＞

▼卓越したUIを作る ゲーム、アプリ、Webサイト（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/?rls)



▼UI/UX基礎講座（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150188/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150188/?rls)



▼UXディスカバリー: プロダクト開発の調査フェーズをマスターしよう （eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/149411/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/149411/?rls)



▼UIデザインのための精密なサイズとスペーシングシステム（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154584/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154584/?rls)



▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)



セミナーなどのイベント情報は、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！

▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちら

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)