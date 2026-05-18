「株式会社オーレオンスペースシステムズ」欧州宇宙資源イノベーションセンター（ESRIC）スタートアップ支援プログラム第6期Phase1に日本企業として初選定

株式会社オーレオンスペースシステムズ

深宇宙資源開発スタートアップの株式会社オーレオンスペースシステムズ（本社：東京都、代表取締役：若元、以下「オーレオン」）は、欧州宇宙資源イノベーションセンター（ESRIC）が主催する「Start-up Support Programme 第6期（SSP6）」に、日本企業として初めて選定されたことをお知らせします。

ESRICおよびSSPについて

ESRICは、欧州宇宙機関（ESA）、ルクセンブルク宇宙局（LSA）、ルクセンブルク科学技術研究所（LIST）が支援する、宇宙資源分野に特化した世界唯一のイノベーションセンターです。

Start-up Support Programme（SSP）は、ESRICの商業化部門として、宇宙資源開発の実現を目指すスタートアップを世界から選定し、技術・ビジネス・法務・投資家ネットワークへのアクセスを提供するプログラムです。

今回の第6期（Phase 1・プレインキュベーション、リモート形式）では、採掘・輸送技術セグメントにおいてオーレオンが選定されました。

ESRIC公式での記事はこちら(https://www.esric.lu/news-detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=42&cHash=3431a2778313ded2b0dd7d144d1d0cf6)

また、2026年5月にルクセンブルクで開催されたSpace Resources Week 2026(https://www.spaceresourcesweek.lu/)にも参加し、国際的なパートナーシップ構築のための協議を行ってきました。

株式会社オーレオンスペースシステムズについて

オーレオンは宇宙資源の商業利用のため、小惑星の岩石を現地で活用する質量推進システムを開発し輸送コストの革命を目指しています。小惑星の物質をその場で推進力に変換するため、地球から推進剤を持参する必要がなく、深宇宙での大質量輸送を初めて商業的に成立させる可能性を持つアーキテクチャです。

2025年11月に基礎技術の日本国内特許を出願済み。

一般社団法人SPACETIDEが主催する将来の宇宙ユニコーン企業創出プログラム「S-Booster 2025」への採択、技術関連企業との技術パートナーシップ締結など、創業からわずか半年余りで着実に開発基盤を構築してきました。

今後の展望

本選定を通じて、オーレオンはESA・LSA・LIST・Technoportをはじめとする欧州主要機関との技術・ビジネス・法務面での連携を深めるとともに、欧州の宇宙資源コミュニティにおける日本企業としての存在感を確立してまいります。

小惑星資源開発という壮大な挑戦に向けて、技術・事業・政策の各面で連携いただける研究機関、企業、専門家の方々との対話を積極的に進めてまいります。

会社概要

社名 ：株式会社オーレオンスペースシステムズ

設立 ：2025年10月

事業内容：深宇宙資源開発技術の研究・開発・事業化

所在地 ：東京都

代表者 ：代表取締役 若元 淳鷹

URL ：https://aureon-inc.com

本件に関するお問い合わせ

株式会社オーレオンスペースシステムズ

担当：若元

Email：info@aureon-inc.com