株式会社FiT、30億円の融資調達を実施

株式会社FiT

ITを活用したヘルステック事業を展開する株式会社FiT（本社：京都府京都市、代表取締役：加藤恵多、以下「FiT」）は、さらなる事業拡大に向けて、京都銀行、りそな銀行、北陸銀行、みずほ銀行、日本政策金融公庫等より、総額30億円（融資枠含む）の資金調達を実施いたしました。

本調達により、主力事業である最新鋭のフィットネスジム「LifeFit」の出店をさらに加速し、2026年中に500店舗超の店舗網構築を目指します。

■資金調達の背景と目的

FiTは創業以来、「健康の民主化」を掲げ、「暮らしにフィットネスを」という世界観の実現に向け、フィットネス×ITによる新たな健康インフラの構築を推進してきました。

2024年および2025年の資金調達を通じて、直営店舗およびフランチャイズ（FC）店舗の出店を加速。2025年には当初計画通り直営店の新規出店目標を達成し、全国での店舗網拡大を実現しています。

また、これまでの出店実績や収益基盤、成長性が評価されたことで、金融機関からの継続的な支援につながり、今回の資金調達の実現に至りました。

さらに直近では、東京地下鉄株式会社との資本業務提携を締結するなど、大手企業との連携も進展しており、事業基盤の強化と成長スピードの加速が進んでいます。

■500店舗に向けた出店加速戦略

2026年は、以下の出店を計画しております。

・直営店：100店舗以上

具体的には、東北13店舗/関東16店舗/東海20店舗/関西16店舗/中国10店舗/九州15店舗/南九州10店舗/沖縄10店舗規模を予定しております。

・フランチャイズ店：180店舗以上

これにより、年間280店舗規模での出店を行い、2026年中に「LifeFit」は500店舗超のネットワークへと拡大する見込みです。

FiTはこれまで、直営とフランチャイズの両輪による独自の成長モデルを構築してきました。

無人運営・アプリ完結型のオペレーションにより、低コストかつ高い収益性を実現し、個人オーナーから大手企業まで幅広いパートナーとの連携を可能にしています。

また、鉄道会社やインフラ企業との連携による沿線出店、ホテル・商業施設・公共施設など多様なロケーションへの展開も進めており、フィットネスの社会インフラ化を推進してまいります。

■店舗網拡大の先にある成長戦略

FiTは今後、店舗拡大に加え、ヘルステック領域における新規事業開発を強化してまいります。

具体的には、LifeFitの利用データを活用したパーソナルヘルスケア領域への展開や、法人向け健康支援サービスの開発など、フィットネスを起点とした新たな価値創出を進めてまいります。

また、金融機関との連携を基盤とした安定的な資金調達により、財務健全性と成長スピードを両立しながら、持続的な事業拡大を実現してまいります。

今後もFiTは、全国のユーザーにとって身近で継続しやすいフィットネス環境を提供し、健康的な社会の実現に貢献してまいります。

■株式会社FiT 代表取締役 加藤恵多 コメント

2024年・25年に引き続き、今年もフィットネス、健康分野の事業拡大を創業初期からご支援いただいている金融機関様を中心にご評価いただき進めさせていただけますこと、大変嬉しく思います。特に創業の地であり、本社がある京都では人口の1%以上の2.4万人以上のユーザー様にLifeFitをご利用いただいております。地域に根ざした金融機関様からのご融資資金で出店した店舗で地元住民の方の健康のご支援を弊社がさせていただけており、京都エコシステムの循環を少しずつですが実現できるようになってきました。

2025年に掲げておりましたチェーン拡大計画におきましては多くのご支援もあり計画通りの進捗をし、24h型フィットネスジムの店舗数では業界3番目に位置付けました。2026年中には500店舗以上の店舗網になる計画です。

やはり店舗網が拡大することによるメリットは非常に大きく、FiTだからこそできる将来構想の広がりを持てるようになってきております。

FiTの目指す世界「暮らしにフィットネスを」の実現、関西発のスタートアップ企業としてご期待に応えられるよう、事業成長に今後とも向き合って参ります。

■最新鋭のフィットネスジム「LifeFit（ライフフィット）」について

「LifeFit（ライフフィット）」は、アプリで最短1分・24時間いつでもジムの利用が開始できます。リーズナブルな料金体系（30日 税込3,058円~）で、チケットを購入するだけですぐに利用できる最新鋭のフィットネスジムです。

初期費用や管理費などは一切不要。

会員登録・ジム利用・ポイント管理・店舗検索や混雑状況の確認等がアプリで完結します。

さらに、企業様向けの「LifeFit法人プラン(https://fitinc.jp/lp/houjin_plan)」も展開しており、全国のLifeFit店舗を福利厚生として導入していただけます。

また、同プランにおいても従業員の方向けに“お試し利用”制度を導入しており、企業単位でも、より始めやすいフィットネス体験を提供してまいります。

＜サービス概要＞

料金：１.定期チケット（360日契約）3,058円~（税込）/30日

２.定期チケット（30日契約） 3,278円~（税込） /30日

３.お試しチケット 550円~（税込）/1回 (※初めての方は無料)

入会・管理費等0円

サービスHP : https://lifefit.tech/

LifeFit フランチャイズオーナーについて：https://fc.lifefit.tech/lp2

LifeFit法人プラン：https://fitinc.jp/lp/houjin_plan

■会社概要

株式会社FiTは「暮らしにフィットネスを」を目指す世界観に掲げ、フィットネス参加率が低い日本において「健康の民主化」を推進し、健康を起点とした日本の社会課題の解消を目指すヘルステックスタートアップです。

FiTでは、そのコア事業として最新鋭のフィットネスジム「LifeFit」を運営しています。

「LifeFit」は、リアル空間にIT技術や手軽に通える仕組みをかけ合わせることにより、リーズナブルな料金体系、続けやすい顧客体験で、日本人向けに扱いやすい充実したマシン設備を24時間利用可能としており、利便性と品質を両立した新たなジム運営を実現しています。

「LifeFit」は、今までジムに通えなかった、または継続できなかった方々も利用しやすいシステムと料金体系で、気軽に利用できることに加え、手軽に健康が叶う最新鋭のフィットネスジムとして、全国で343店舗運営しております。（2026年5月18日現在）

社名：株式会社FiT

所在地：京都府京都市中京区河原町通二条下ルー之船入町535番2 京都銀行会館302号室

代表者：加藤 恵多

創業：2020年12月

URL：https://fitinc.jp

お問い合わせ先：pr@fitinc.jp