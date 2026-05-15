GO OUT釣り部主催のトラウト釣りイベント「GO OUT FISHING JAM」を5月23日（土）に初開催。参加者限定特典や体験型コンテンツが充実。

株式会社 三栄

雑誌GO OUTの連載企画「GO OUT釣り部」が中心となり、初心者歓迎のトラウト釣りイベント「GO OUT FISHING JAM」を、2026年5月23日（土）に山梨県大月市の奈良子釣りセンターで初開催します。会場では、人気ブランドのアイテム販売をはじめ、フライタイイング体験や参加者にルアーがプレゼントされる釣り大会、初心者向けの釣りスクールなど、体験型コンテンツを実施。さらに参加者には、イベント限定の豪華特典も用意しています。

人気ブランドが手がける、オリジナルノベルティ2種。

「GO OUT FISHING JAM」参加者限定の豪華オリジナルノベルティを2点用意。 特典は、「SKAGIT DESIGNS」と「factory-b」の共作によるトラッシュポッドと、「TIEMCO」のフライボックスにイベントロゴを施した限定仕様の2種類。いずれも手作業で製作されたイベント限定アイテムで、参加チケット（大人券）に付属します。

GO OUT FISHING JAMに参加する、全13ブランド。

会場には、NATAL DESIGN、TIEMCO、JINDAIJI MOUNTAIN WORKS、PIKE STREET MARKET、Foxfire、SKAGIT DESIGNS、factory-b、VALKEIN、CWF、CAP-TAIN、BUCK PRODUCTS、TEMPRA GARAGE、50sの全13ブランドが集結。各ブースでは釣り道具やアパレルの販売に加え、ブランドの特色を活かした参加型ワークショップも予定されています。

イベントを盛り上げるゲスト陣。

サイトウリュウヤ

プール管理釣り場「多摩湖駅前フィッシングエリア」や釣り堀カフェ「キャッチ＆イート」のディレクションを手がけるほか、雑誌GO OUTの連載企画「GO OUT釣り部」部長としても活動するサイトウリュウヤが、イベント当日のMCを担当します。

ショータ・ジェンキンス

アパレルからギアまで展開する「PIKE STREET MARKET」を主宰し、国内外を旅しながら釣りを続け、現在は栃木県を拠点に中禅寺湖でトラウトフィッシングに取り組むショータ・ジェンキンスがゲストとして参加します。ルアーフィッシングを得意とし、ルアーの動かし方や考え方を実体験を交えて分かりやすく伝えます。YouTubeチャンネルを通じて、釣りの楽しさを幅広く発信しています。

ジャッキー・ボーイ・スリム

ULハイカーや渓流釣りを楽しむ層から支持を集める「JINDAIJI MOUNTAIN WORKS」からは、ジャッキー・ボーイ・スリムが来場。フライフィッシングを中心に、シーバスからトラウトまで幅広く釣りを楽しむ実践派で、当日は来場者との交流を通じて、釣りや道具について気軽に話せる場をつくります。

ルアーもフライも楽しめる、体験型コンテンツが充実。

参加者にルアーをプレゼント！VALKEINプレゼンツの釣り大会。

トラウトルアーフィッシングブランド「VALKEIN」の協力のもと、チーム対抗形式の釣り大会を実施。使用するルアーは参加者全員に協賛され、大会終了後は持ち帰ることが可能。フライ中心の方にはタックルの貸し出しも用意しています。

イベント限定で参加費無料！フライタイイング体験。

TIEMCOブースでは、釣具やFoxfireのアパレル販売に加え、イベント限定でフライタイイング体験を実施します。参加費は無料のため、フライを巻いたことがない方や、これから挑戦してみたい方も気軽に参加可能。スタッフのサポートを受けながら、実際にフライ作りを体験できます。

初心者も安心！レベルに合わせた釣りスクール。

リールの扱いが初めての方や、トラウト釣りを始めたい方、フライを投げてみたい方向けに、希望者限定で釣りスクールを開催します。講習会形式ではなく、釣り部メンバーが参加者のレベルに合わせて個別にサポートします。

GO OUT FISHING JAM 開催概要

■日程：2026年5月23日（土）

■時間：9時～16時（入場7時／受付8時～）

■場所：奈良子釣りセンター（山梨県大月市七保町奈良子10番地）

■参加券（税込）：

大人 14000円（中学生以上／遊漁料含む／特典つき）

子供 3500円（小学生以下の釣りをするお子様のみ ）

■ブース：6ブース出展予定

■主催：GO OUT

■協力：奈良子釣りセンター、ティムコ、ネイタルデザイン、ジンダイジマウンテンワークス、ヴァルケイン、パイクストリートマーケット、スカジットデザインズ、ファクトリー・ビー、50s、釣り部メンバーほか

■問い合わせ先：gooutfishingjam@gmail.com

■イベント詳細：https://web.goout.jp/tag/go-out-fishing-jam-2026/

■チケット購入：https://www.goout.jp/category/D001001/