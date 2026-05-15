2026年12月期第１四半期決算説明動画および書き起こし記事公開のお知らせ

株式会社グローバル・リンク・マネジメント

当社は、投資家の皆さまに対するIR活動の一環として、2026年５月14日に開示しました2026年12月期第1四半期決算についての説明動画と、決算説明資料の書き起こし記事を公開しましたのでお知らせいたします。

動画配信に加えて、書き起こし記事を配信することで、より多くの皆さまに当社に関する情報をお届けできればと考えております。当社の決算状況や2025年中期経営計画「GLM100」の進捗状況についてご理解を深めていただく一助となれば幸いです。

三井 智映子の「決算速報！」（投資 WEB チャンネル）

「決算速報！大幅増収益に向けて決算内容・進捗予想の計画通り１Qは物件の期ズレで減収も利益は過去最高、２Q以降で押し上げてくる」

URL：https://www.youtube.com/watch?v=NhOtKdqCCsM

決算情報をショートムービーで分かりやすく（IRTV）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=NhOtKdqCCsM ]

「【IRTV 3486】グローバル・リンク・マネジメント/2026年12月期 第1四半期決算は、過去最高の利益で着地」

URL：https://youtu.be/lFjYyO_PE6o

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=lFjYyO_PE6o ]

また、当日にオンラインで開催した決算説明会のアーカイブ動画および書き起こし記事も公開しております。ぜひ、併せてご覧くださいませ。

アーカイブ動画（GLMチャンネル）

URL：https://youtu.be/V36QmCbaXog

書き起こし記事・QAあり

URL：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3486/ir_material_for_fiscal_ym/203944/00.pdf

【GLM 会社概要】

社名： 株式会社グローバル・リンク・マネジメント

設立： 2005年 3月

資本金： 610百万円（2025年 12月末現在）

代表： 代表取締役社長 金 大仲

本社： 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号 渋谷マークシティウエスト 21F

事業： 不動産ソリューション事業（投資用不動産の開発、再生、土地企画）

会社HP：https://www.global-link-m.com/