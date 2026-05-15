音と香りで、“眠れる環境”を提案。睡眠ウェルネスブランド「nemcaro」、ビックカメラ池袋西口IT tower店にて展示展開中

株式会社クロア

無音ではなく、“整った環境”で眠る。

音のプロが贈る、睡眠ウェルネスの新提案。

ウェルビーイング・テクノロジー事業を展開する株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）は、クラウドファンディングで目標金額400％超を達成し、大型展示会でも高い関心を集めた睡眠ウェルネスブランド「nemcaro（ネムカロ）」の第1弾プロダクト（アロマスピーカー）を、東京・ビックカメラ池袋西口IT tower店にて展示しております。

“360°立体音響”と“100％天然アロマ”による、音と香りに包まれる休息空間を、店頭にて実際にご体験いただけます。

■ nemcaro（ネムカロ）」第1弾プロダクト（アロマスピーカー）

株式会社クロアは、これまでに2万曲を超えるヒーリング音楽を制作してきました。

その知見と、医学博士・理学博士との研究をもとにたどり着いたのが、“眠るために設計された音”という新しいアプローチです。nemcaroは、360°に広がる音と100％天然アロマを組み合わせ、ただ音を聴くのではなく、空間そのものを整えることで、自然な眠りへと導きます。

https://nemcaro.jp/device

特許技術3Dサウンド×１００％天然アロマ

音と香りのハーモニーで、とろけるような深い眠りへ

OFFICIALサイト

https://nemcaro.jp/device

■ ビックカメラ池袋西口IT tower店にて店頭展示中

「実際どう聴こえるの？」

「サイズ感は？」

そんな“画面では伝わらない疑問”を、その場でご体感いただけます。

セルフ型の展示となっておりますので、お買い物の合間に、お気軽にお立ち寄りください。

■ 展示概要

ビックカメラ池袋西口IT tower店

「ビックFIRE」スペース内（3F）

期間：2026年4月21日（火）～5月19日（火）終了予定

店舗詳細は こちら(https://lnk.to/lfyTld6d43)

※店頭での販売は行っておりません。

※ご購入はnemcaro 公式サイト(https://nemcaro.jp/device) にてご確認ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lWgedbAmiYY ]

nemcaro 紹介動画

■ ビックカメラ新宿西口店にて店頭販売開始

多くの方よりご好評いただいております、この度の店頭展示の後、これまで公式ECを中心に展開してきたnemcaroを、ねむりの専門コーナー「Bic Sleep Well」を展開しているビックカメラ新宿西口店にて実際に商品を体験しながら購入できるリアル店舗での販売を開始いたします。

近年注目される“デジタルデトックス”の考え方を取り入れ、スマートフォン不要で使用できるシンプルな操作性も特徴です。

音・香り・空間。

nemcaroは、毎日の休息時間を見直す新しい睡眠ウェルネス習慣を提案してまいります。

ビックカメラ新宿西口店（東京都新宿区西新宿1-5-1 新宿西口ハルク 2F～6F）

店頭販売開始：2026年5月27日（水）予定

店舗詳細は こちら(https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/shop016.jsp?srsltid=AfmBOoq9yLrSPfm4FRBaOr96H-bNGzt5fTCalG8X-M4E-tBRj_aHOvYR)

■【EC販売】

商品名： nemcaro（ネムカロ）

発売日： 2026年3月29日（日）

販売： 公式ECサイト「RELAX WORLD」

希望小売価格：オープン価格

販売URL(商品ページ)： https://relaxworld.jp/products/nemcaro

公式サイト： https://nemcaro.jp/device

【本商品の構成について】

nemcaro(デバイス)は「本体・音源・香り」が一体となって機能するシステムです。

本商品は、デバイス本体に専用USB音源と天然アロマをセットにすることで、最適な睡眠環境を提案するパッケージとなっております。デバイス本体のみでは本来の効果を発揮できないため、音のプロフェッショナルであるクロアが監修した専用音源と、厳選された天然アロマを組み合わせた「セット販売」を基本としております。

nemcaro BRAND(R)

nemcaro は、「音」「映像」「香り」「素材」の融合によって、都市生活者のための 快適な眠り を提供するウェルネスブランドです。

nemcaro ブランド情報（プレスリリース一覧）

詳しくはコチラ(https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=searchkey&search_word=nemcaro)

公式LINE：https://lin.ee/wECD0xW

nemcaroサイト：https://nemcaro.jp

nemcaro Instagram：https://www.instagram.com/nemcaro_official/

株式会社クロアについて

2009 年 6 月 29 日に設立された、マインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業 17 年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士や医療機関と連携したヘルステックサービスを展開し、国内デジタル配信においてマインドフルネス分野でトップクラスのシェアを持つ。動画配信プラットフォーム各社にて高品質なウェルネスコンテンツを提供し、世界市場に向けた東洋発信のブランド構築を進めている。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

「世界の瞑想と眠りを変える」株式会社クロアの X 公式広報アカウント

株式会社クロア 広報部 X

▶ https://x.com/croix_pr

私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業向けの制作・開発・提案を行っています。