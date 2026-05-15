【追加開催決定】全国7都市で累計9万人を動員！ロバート 秋山竜次 presents 「10周年 クリエイターズ・ファイル 胸やけ大博覧会」 7月15日(水)より、静岡PARCOにて待望の開催決定！

株式会社パルコ

静岡PARCO（静岡市葵区紺屋町6-7）は、静岡PARCO 3F PARCO FACTORYにて、2026年7月15日(水)から8月30日(日)までの期間、ロバート 秋山竜次が現代を代表するクリエイターに扮し、それぞれのフィールドでの仕事ぶりや人生について語るクリエイティブコンテンツ「クリエイターズ・ファイル」の大規模展覧会を開催いたします。

2025年8月池袋会場を皮切りに、福岡、名古屋、心斎橋、仙台、広島、そして現在開催中の札幌会場を合わせて、来場者数は累計9万人を突破。胸やけ必至の濃厚でクリエイティブな数々の展示が目白押しな大博覧会です！会場では、展覧会キービジュアルがデザインされた記念グッズやアパレル・雑貨などのクリエイターズ・ファイル公式グッズも販売いたします。

連日多くの来場者で賑わい、秋山竜次扮する人気クリエイターが登場するイベントも各地で恒例化・話題となっています。続く静岡会場でも、様々なクリエイターが登場予定。まだまだ勢いの止まらない「胸やけ大博覧会」ですが、全国のPARCOでの開催は静岡PARCOにて終了となります。この機会をぜひお見逃しなく。続報は今しばらくお待ちください。

■静岡会場開催概要

タイトル：ロバート 秋山竜次 presents 10周年 クリエイターズ・ファイル 胸やけ大博覧会 in 静岡

会 期 ：2026年7月15日(水)～8月30日(日) 平日10:30-19:30 土日祝10:00ｰ19:30

※初日13時開場 ※入場は閉場の30分前まで ※最終日18時閉場

会 場 ：静岡PARCO 3F PARCO FACTORY （静岡市葵区紺屋町6-7）

入場料：一般1,200円、中高生1,000円、小学生700円 ※入場特典付き ※未就学児無料



主催：PARCO 企画制作：CTB／YOSHIMOTO KOGYO／SUNNYES／PARCO

協力：SUPER MARKIT／BSよしもと 制作協力：SUNBOARD Graphic Design：SHINTARO KIRA

公式サイト：https://art.parco.jp/parcofactoryshizuoka/detail/?id=1926

■展示内容の一部をご紹介！

【クリエイターの巣】

これまでに登場した100人を超える全クリエイターが勢揃いする部屋でお出迎え！最新のクリエイター・還暦ボディビルダー「浦添かつ美」も登場！はやくも胸やけ間違いなしのフォトスポット！

【YOKO FUCHIGAMI ランウェイ】

来場者がトータル・ファッション・アドバイザー YOKO FUCHIGAMIの専属モデルに!?

オーディエンスとして参列する著名クリエイターたちにも見守られながら華麗にランウェイデビュー！

【カンペリーザホテル主催ディナーショー】

会場内にカンペリーザホテルの「栗の間」が登場！タートル航空（TAL）代表取締役社長の「橋的勝二」による講演会のほか、アジア・スターの「ペリー・キー」、実の妹で東洋の歌姫（カナリア）として知られる「フェアリー・キー」、グランデ歌手の「ジョルナン・ラマ」、みやこダンスクラブ代表「杉尾モナハ美也子」、シンガーソングライター「国松ちえり」が珠玉のパフォーマンスを披露！

【みちくんのいえ】

劇団えんきんほう所属の天才子役・上杉みちくんと一緒に遠近法で撮影しながらお芝居体験!?

【すず子ママのナイトプレイス「ドイド」】

文豪や芸能人、政治家などが通い、50年以上愛され続けるナイトプレイス「ドイド」が会場内にオープン！カラオケですず子ママとデュエットすれば、あなたも常連に!?

【その他、見どころ】

このほかにも、過去アーティストの村上隆二の作品や、ジュエリーデザイナー・アルミハーク代表 SATORU IWABUCHIのハンドメイドジュエリー、さらには史上もっとも肥えたミイラロイペル12世、伝説の寮母・藤木みず江のコーナーなど盛りだくさん！

写真は池袋PARCOにて開催時の会場内の様子。週末には多数のクリエイター来場イベントも開催され、終始大盛り上がり！

■展示入場特典

１.「ロバート秋山のクリエイターズ・ファイルシール（ランダム・7種）」

ご入場特典として描き下ろしオリジナルシール（⾮売）を1枚進呈！

（内容）上杉みち／YOKO FUCHIGAMI／ぼっちん君／ペリー・キー／ ⽮崎すず子／藤木みず江／静岡会場限定デザイン

イラストレーター:moza

※会場限定デザインは追ってご案内いたします。

※お渡しは有料入場者1名様につき1枚のみ。

※絵柄はお選びいただけません。

※画像はイメージです。

２.PARCO メンバーズ会員限定「展覧会ロゴステッカー」

アプリ「POCKET PARCO」にて引換クーポンを配信いたします。 ※詳細はHPをご確認ください。

■秋山竜次コメント

静岡の皆さんこんにちは！

ロバートの秋山です。

クリエイターズ・ファイルという、僕の趣味のような扮装お遊び芸をやり始めて、早創業10年。120以上のクリエイターが溜まってしまいました。もうタンクはパンパンです。一度皆さんに見てもらわないと、、、

クリエイターと言えるクリエイターは半分もないですが笑

皆さんに少しだけ知って頂けてるキャラだったり、1mmも知られていない可哀想なキャラまでいますが、どれも僕からしたら愛着湧いて可愛いキャラたちです。

一度皆さんに見てほしいなぁ、、、

特に静岡は『オレ達商店GUY』ってロケ番組でよくお邪魔させて頂いておりますし、大好きです。そんな静岡PARCOでの開催は嬉しさ格別です。

写真の展示とかだけじゃなく、色々と体感できる博覧会にしました！

濃い世界観が大丈夫な方。

胃もたれしてみたい方。

普通の展覧会に飽きた方。

普段からクリエイターズ・ファイルを面白がってくれてる方。

HAF（ハード・アキヤマ・ファン）の方。

静岡PARCOでお待ちしています。クリエイターが来店する日もあるよ！ 夏休みだし期待してます！ よろしくお願いします。

あ、寮母みず江さんの変態レトルトカレーも売ってるよ！

■クリエイターズ・ファイルとは

秋山竜次（ロバート）が現代を代表するクリエイターに扮し、それぞれのフィールドでの仕事ぶりや人生について語るシリーズ。2015年4月から雑誌・YouTube公式チャンネルで毎月新しいクリエイターを紹介し、YouTubeの総再生回数は2億回、チャンネル登録者数は100万人を突破（2025年6月時点）。2017年からPARCOで行われた「クリエイターズ・ファイル祭」では全国で25万人を超える観客動員を記録し、2021年にはNetflixオリジナルシリーズ「クリエイターズ・ファイル GOLD」を公開、2022年からは初の全国ライブツアー「クリエイターズ・ファイルEXPO」を開催し、全国25会場で計2万人を動員。

【公式サイト】 https://creatorsfile.com/

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCJk8dZsM8SIGzIBJ-rDcB3Q

■商品情報

●展覧会キービジュアルがデザインされた記念グッズ！

クリアファイル 胸やけ大博覧会 \500

●クリエイターズ・ファイル 日めくり

・クリエイターズ・ファイル 日めくり みちくんといっしょ。\1,100・クリエイターズ・ファイル 日めくり YOKO FUCHIGAMI 日MEKURI \1,100

●クリエイターズ・ファイル公式グッズの新商品も盛りだくさん！

ぺリー・キービッグシルエットTシャツ（BLACK/WHITE) 各\5,800YOKO FUCHIGAMI ソフトバイザーキャップ \4,400YOKO FUCHIGAMI シルエット靴下 \1,800マスコット(矢崎すず子/杉尾モナハ美也子)各\2,500クリアファイル 各種 各\500極東大満天×やすまる 和風万能だし \1,000

このほかにもクリエイティブ感溢れる多数の楽しい新商品を販売予定！

～物販お買い上げ特典～

物販会場にて、税込2,200円以上お買い上げで「変面うちわ」を進呈いたします。

※1回のお会計につき1枚進呈いたします。

※無くなり次第配布終了。

※画像はイメージです。

価格は税込みです。 ※画像はイメージです。 ※実際の商品とはデザイン・仕様等が異なる場合がございます。

※商品には購入数制限を設けさせていただく場合がございます。

※商品は予告なく品切れとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。※記載の商品は一部です。