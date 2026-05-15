AIONA、NEDO「製造業データ等のAI-Ready化に関する研究開発（GENIAC）」の実施予定先として決定

AIONA株式会社

AIONA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浅野 友行、以下「AIONA」）は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が推進する「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／製造業データ等のAI-Ready化に関する研究開発（GENIAC）」において、研究開発テーマ「製造業設計ナレッジの統合的AI-Ready化 ― コンテキスト構造化とマルチモーダルデータ変換 ―」の実施予定先として決定されました。

本事業に取り組む背景

日本の製造業では、熟練設計者の退職加速にともない、設計判断の背景や不具合対策の経緯といった「設計の意思決定の文脈（コンテキスト情報）」が、整備されないまま急速に失われつつあります。技術文書の品質はばらつき、コンテキスト情報は議事録・メール・各種ファイルに散在し、さらに技術文書に不可欠な画像・図面・3D CADデータといったマルチモーダルデータは、従来のテキスト中心のAI技術では十分に活用できない状態にあります。

こうした熟練設計者の引退に伴うナレッジ喪失は、設計品質の低下、不具合の増加、開発リードタイムの長期化、技術伝承の断絶として顕在化し、製造業全体の競争力に直結する経営課題となっています。

NEDOが推進するGENIACは、こうした製造業データを「AI-Ready」な状態、すなわち単にデジタル化されているだけでなく、形式・粒度・品質のばらつきが整えられ、AIが直接読み解き、検索や文書生成の入力として安定して活用できるよう整備された状態へと変換するための研究開発を支援するプロジェクトです。本公募では36件の応募から計9件が実施予定先として決定され、AIONAはその一社として参画します。

AIONAはこれまで、製造業における設計業務の自動化を促進するAIエージェントを開発・提供し、設計業務の属人化や、ナレッジが十分に蓄積・活用できていないといった構造的な課題に正面から取り組んでまいりました。本事業では、これまでに培った技術と現場知見を基盤として、業種の異なる国内大手製造業5社と連携し、各社の実データを用いた手法の研究開発と実証評価に取り組みます。

本事業の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155874/table/19_1_06365f920922da83a35dfce8b69ada06.jpg?v=202605150151 ]

本研究開発では、設計現場に散在するコンテキスト情報の構造化と、画像・2D図面・3D CADデータといったマルチモーダルデータをAIが扱える形式へと変換する手法を一体的に開発します。実証は、業種の異なる国内大手製造業5社の実データを用いて行い、特定の企業や業種に依存しない汎用的なAI-Ready化プロセスの確立を目指します。

※実証参加企業名については、各社のご意向を踏まえ、公表の有無を個別に判断してまいります。

代表者コメント

代表取締役 浅野 友行

製造業の設計現場で進んでいる暗黙知の喪失と業務の属人化は、いまや日本の製造業全体に共通する大きな課題となっています。本事業への参画を機に、業種を超えた国内大手製造業5社と協力し、設計ナレッジをAIが扱える形に変換する仕組みを、再現性のある手法として確立していきます。本事業の成果は、参加企業だけでなく、日本の製造業全体に還元できる形で公開してまいります。

会社概要

会社名：AIONA株式会社

設立：2024年10月10日

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者：代表取締役 浅野友行

URL ：https://aiona.co.jp/