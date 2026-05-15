毎日の暮らしに溶け込む照明一体型3in１プロジェクター「Aladdin X3」新登場

Aladdin X株式会社

Aladdin X株式会社は、照明一体型3in1プロジェクター「Aladdin X」シリーズの新製品として、シーリングライト・高性能プロジェクター・高音質スピーカーが一体となった「Aladdin X3」を2026年5月15 日（金）から発売開始します。

本製品は、天井の引掛シーリングに設置するだけで、場所を取らずに100インチ程度の大画面を楽しめるホームプロジェクターです。短焦点レンズと最大25度のレンズシフトに対応し、限られたスペースでも柔軟な投影を実現。壁から約1.64mの距離で80インチの大画面投影が可能です。

また、700 ANSIルーメンの輝度・フルHD画質に加え、MEMC技術にも対応。スポーツやゲームなど動きの速い映像も、なめらかで鮮明に映し出します。さらに、Harman/kardon製スピーカーを搭載し、映像だけでなく音響体験にもこだわりました。

加えて、OSの刷新により、Netflixなどの動画配信サービスによりスムーズにアクセスできるようになりました。また、「スイカゲーム」をはじめとした30種類以上のオリジナルコンテンツを搭載。映像視聴だけでなく、親子のコミュニケーションに役立つコンテンツ、フィットネス、部屋の雰囲気を変えるインテリアコンテンツなど、日常そのものを豊かにする多彩なコンテンツを提供します。

毎日の暮らしに溶け込む「Aladdin X3」でご家族や友人、大切な人と“魔法の暮らし空間”をお楽しみください。

■ 特長

映像・音響の基本性能

700 ANSIルーメンの明るさとフルHD解像度に対応し、自宅で手軽に大画面映像を楽しめます。また、Harman/kardon製のスピーカー（8W×2）を内蔵し、臨場感のあるサウンドを手軽に楽しめます。Dolby Audioに対応し、空間全体に広がる立体的な音響体験を提供します。

空間にやさしくなじむ照明設計

照明の構造を見直し、空間全体にやさしくなじむ光を実現しました。最大3,800lmの明るさで8畳までの空間に対応し、調光100段階・調色100段階により、シーンや時間帯に合わせて明るさや色温度を細かく設定できます。

コンテンツへのアクセスをよりスムーズに

OSを刷新し、動画配信サービスへのアクセス性を向上。Netflixをはじめとしたコンテンツを、より快適に楽しめる操作体験を実現しました。さらに、これまで同様30種類以上のオリジナルアプリを搭載。

設置自由度の向上

レンズ角度の可動範囲を25度まで拡大。前モデルの19度より調整範囲が拡大し、設置の自由度がさらに高まり、より見やすい位置に投影可能になりました。

日常の使いやすさを高めた操作体験

バックライト付きの新型リモコンを採用し、暗い環境でも直感的に操作できるなど、日常使いの快適性を高めました。

■ 販売情報

製品名： Aladdin X3

発売日：2026年5月15日（金）

価格： 99,800円（税込）

製品ページ：https://www.aladdinx.jp/pages/aladdin-x3

■ 主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/105092/table/99_1_6bf801fcdc3af206affbc4b81ffe4244.jpg?v=202605150151 ]

■Aladdin Xについて

「おうちを、魔法の暮らし空間に。」をコンセプトに、世界初の3in1プロジェクター「Aladdin X」（旧popIn Aladdin）、超短焦点プロジェクター「Aladdin Marca（アラジン マルカ）」、ポータブルプロジェクター「Aladdin Poca（アラジン ポカ）」などをラインナップした「Aladdin X（アラジン エックス）」シリーズを展開。また、「スイカゲーム(R)」の開発・提供を行っています。

Aladdin X：https://www.aladdinx.jp/

スイカゲーム：https://suikagame.jp/(https://suikagame.jp/)

(C)︎ 2021 Aladdin X Inc.

※スイカゲームはAladdin X株式会社の登録商標です。