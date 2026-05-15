バリアフリーeスポーツ「ePARA」、4年目となる『ハチエフ26』を2026年7月11日・12日に岩手・八幡平市で開催

株式会社ePARA

株式会社ePARA(本社:埼玉県戸田市、代表取締役:加藤大貴)は、2026年7月11日(土)・12日(日)の2日間、岩手県八幡平市の「安比リゾートセンター プラザホール」を会場に、バリアフリーeスポーツ大会『ハチエフ26』を開催いたします。

本イベントは、八幡平市を舞台に、複数の協賛企業・パートナーの支援のもと、障害の有無を問わず様々なプレイヤーが同じ舞台で交流・競技する共生型eスポーツイベントです。本日2026年5月15日(金)より大会エントリーを開始するとともに、大会開催に向けたクラウドファンディングもスタートいたしました。

ハチエフとは

ハチエフは、岩手県八幡平市を舞台に開催される、誰もが参加できる「バリアフリーeスポーツイベント」です。

2023年に第1回を開催し、今回で4回目となる年に一度の定期開催イベントです。障害の有無や年齢、ゲーム経験の有無を問わず、すべての参加者が「ひとりのプレイヤー」としてステージに立てる大会として、年々注目を集めています。

競技の場であると同時に、参加者同士がつながり、自分らしい挑戦の一歩を踏み出せる場所をつくることを目指しています。

開催概要

クラウドファンディングを5月15日より開始

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56567/table/76_1_722f95a7d6e414385414583fbf2ef30e.jpg?v=202605151151 ]

ハチエフ26の開催資金を募るクラウドファンディングを、CAMPFIREにて2026年5月15日(金)より公開いたします。ご支援いただいた皆さまには、本大会開催を記念したオリジナルグッズなどのリターンをご用意しております。eスポーツがもつ「障害の有無を超えて競い合える」可能性を、より多くの方とともに広げていきたいと考えております。

協賛企業

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56567/table/76_2_b5bf95c1e1cc5e108f4bc614768d6dcb.jpg?v=202605151151 ]- 株式会社サイコム株式会社サイコムは、埼玉県八潮市に本社を置くBTOパソコンメーカーです。本大会では、運営・対戦環境を支えるゲーミングPCを提供し、参加者が安定した環境でプレイに集中できるよう、ハードウェア面から協力しています。高い冷却性能、静音性、長時間稼働時の安定性を重視したPC環境により、障害の有無やプレイスタイルを問わず、誰もが同じ舞台で挑戦できる大会づくりを支えます。- 株式会社JAPANNEXT- 株式会社Yogibo

SteelSeries

- GRAPHT / MSY株式会社

イベントコンテンツのご紹介

- バトルエリア：格闘ゲームでの対戦交流エリアストリートファイター6の対戦台を合計30台以上設置し、障害の有無を問わず誰もが対戦を楽しむことができるエリアです。対戦台に使用されるゲーミングPCは、静音性と安定性に優れたBTOパソコンメーカー・株式会社サイコムが提供しており、すべての参加者が快適なプレイ環境で競技に臨めます。- ePARAゲームアクセシビリティ体験エリアバリアフリー×eスポーツをコンセプトにしたエリア。ストリートファイター6のサウンドアクセシビリティを用いた対戦台やアクセシブルコントローラーなど、障害当事者のゲーム体験を補助するツールを用意。入力支援補助装置への理解を深めることで、ICTを使った支援について東北での情報普及を進めます。障害者の自立支援等に関する相談も可能です。- 展示エリア八幡平市の特設ブースほか、様々な展示をご覧いただけます。- 物販・飲食エリア岩手県の名産品やお食事を楽しめるエリアです。地元・八幡平市の魅力を、ゲーム体験とあわせてお楽しみいただけます。

■当イベント協賛にあたって株式会社サイコム代表取締役 河野孝史氏のコメント

ハチエフが4年目を迎え、障害の有無にかかわらず、誰もが一人のプレイヤーとして同じ舞台に立てる場が継続して広がっていることを、大変意義深く感じています。

eスポーツは、年齢や身体的な特性、地域の違いを超えて、人と人がつながり、挑戦できる可能性を持つ分野です。サイコムはBTOパソコンメーカーとして、そうした挑戦を支える安定したPC環境を提供することも、私たちの大切な役割の一つだと考えています。

今後もハチエフのような取り組みを継続的に支えながら、誰もが挑戦しやすいeスポーツ環境づくりに貢献してまいります。

本記事についてのお問い合わせ

本記事に関するお問い合わせおよびePARAの活動をサポートしてくださる企業様・個人の方・障害当事者の方を随時募集しています。ご関心のある方は、以下よりご連絡ください。

株式会社ePARA「ハチエフ26」担当 宛

問い合わせフォーム： https://epara.jp/contact/

会社概要

会社名：株式会社ePARA

代表取締役：加藤大貴

所在地：埼玉県戸田市下前1-14-8

HP：https://epara.co.jp/

ニュースサイト：https://epara.jp/

●事業内容

1. バリアフリーeスポーツ事業

2. 就労支援事業

3. 共創事業

●パートナー企業

・“Craftsmanship”BTOパソコンの「サイコム」

https://www.sycom.co.jp/

・快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo（ヨギボー）」

https://yogibo.jp/

・ハイコストパフォーマンス液晶ディスプレイ「JAPANNEXT」

https://jp.japannext.com/

●X（旧Twitter）

・バリアフリーeスポーツ ePARA オフィシャル

https://twitter.com/ePARA_official

(https://twitter.com/ePARA_official)

・加藤大貴

https://twitter.com/koken_3



・バリアフリープロジェクトチーム「Fortia」from ePARA

https://twitter.com/b_fortia

・ePARA Global

https://twitter.com/ePARA_Global(https://x.com/ePARAglobal)

・ePARA arabian stn.

https://x.com/ePARA_arabian

