次世代型VR体験イベント『THE SUNSET OF MARS』にNFTデジタルスタンプラリー＆ガチャシステムを提供

SUSHI TOP MARKETING株式会社

SUSHI TOP MARKETING株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：徳永 大輔、以下「当社」）は、当社が株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：松本 千里、以下「電通」）と共同開発したNFT行動証明サービス「みんなのあしあと」を基盤に、未来の火星旅行をVRで体験できる次世代型イベント『THE SUNSET OF MARS(https://thesunsetofmars.abal.jp/?utm_term=&utm_campaign=%E7%81%AB%E6%98%9F_P-Max&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=7877958599&hsa_cam=23771681024&hsa_grp=&hsa_ad=&hsa_src=x&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gad_campaignid=23771687420&gbraid=0AAAAA-CodmmlkYobLpJiakm5YPqAQUvU7&gclid=Cj0KCQjw8PDPBhCeARIsAOJwmWW8Gyzarj7yVX8uYdJzF6VRWGzzibTd_CRLqTFYcPqy6HA8jm-AXS8aAmmfEALw_wcB)*において、NFTデジタルスタンプラリーおよびNFTデジタルガチャシステムを提供しました。本キャンペーンは2026年4月25日（土）から6月28日（日）の期間、東京・お台場 フジテレビ球体展望室「はちたま」ならびにゆりかもめ沿線の数駅で実施されます。

*主催：THE SUNSET OF MARS 製作委員会（株式会社ABAL、株式会社電通、株式会社フジテレビジョンで共同開催）、開催期間：2026年4月25日～6月28日、開催場所：フジテレビ球体展望室

■ キャンペーン概要

本キャンペーン「ゆりかもめに乗って火星に行こう！NFTゲットで豪華グッズが抽選で当たる！デジタルスタンプラリー」は、ゆりかもめ沿線の数駅とフジテレビ球体展望室を舞台に、NFTスタンプをLINEで収集し、2個以上集めることで「THE SUNSET OF MARS」のペア無料チケットやオリジナルTシャツを含む、素敵なグッズが抽選で当たるデジタルガチャへの参加権を獲得できます。また、スタンプをすべてコンプリートすると、オリジナルのNFTデジタルプレートが獲得できます。

■ 提供システム

- 開催期間：2026年4月25日（土）～ 2026年6月28日（日）- 開催場所：ゆりかもめ沿線の数駅 / フジテレビ球体展望室「はちたま」（東京都港区台場）- 参加方法：新橋駅、有明駅、豊洲駅、お台場海浜公園駅、台場駅・会場ポスターのQRコードをLINEで読み込み、NFTスタンプを取得- 豪華グッズ：- - 「THE SUNSET OF MARS」無料ペアチケット- - 「THE SUNSET OF MARS」オリジナルTシャツ- - 「THE SUNSET OF MARS」オリジナルグッズ など▶ NFTデジタルスタンプラリー

ゆりかもめ沿線の数駅・会場に設置されたポスターのQRコードを読み込むだけで、NFTとして発行されたデジタルスタンプを取得できます。LINEで完結するため幅広い年代層の方にご参加いただけます。

サービス詳細ページはこちら

https://www.sushitopmarketing.com/service/nft-stamprally

▶ NFTデジタルガチャ

スタンプを2個以上収集したユーザーは、フジテレビ球体展望室「はちたま」の会場スタッフに画面を提示することでデジタルガチャに参加できます。ガチャの実施・抽選結果の確認もLINE上で完結。抽選履歴はアプリ内でいつでも参照でき、会場に到着前に抽選を済ませてしまった場合でも履歴確認で対応可能です。

サービス詳細ページはこちら

https://www.sushitopmarketing.com/nft-digital-gacha

■ 具体的な参加導線

STEP1：スタンプを集める

各駅に掲示されたポスターやプレスリリース内にあるスタンプ受け取りサイトからスタンプを集めます

STEP２：抽選に参加する

スタンプを集めた後、ガチャを回すことで、豪華グッズがあたる抽選に参加できます。

■ 「みんなのあしあと」について

「みんなのあしあと」は、当社が電通と共同開発したNFT×ブロックチェーンを活用した行動証明・顧客行動分析サービスです。2024年7月の業務提携締結を経て共同開発を開始し、2025年8月には専用AIダッシュボードを搭載したSaaS型の「みんなのあしあと2.0」へと進化しました。

生活者のリアル・デジタル双方の行動をNFT発行によってブロックチェーン上に記録・蓄積し、一元的に管理します。企業はダッシュボードで顧客行動を直感的に分析・可視化でき、パーソナライズ施策やロイヤルティプログラムとの連携によって、LTVの最大化と継続的なエンゲージメント向上を支援します。

■ 今後の展望

当社は今後も、「みんなのあしあと」を通じて、幅広い業界における集客・回遊促進・ファン育成を支援してまいります。AIダッシュボードによる行動分析とNFTを組み合わせたパーソナライズ施策の提案を強化し、リアルとデジタルをつなぐ次世代型プロモーションの普及に取り組みます。

※SUSHI TOP MARKETINGはNFTの配布と企画に特化した、企業のNFTマーケティングを支援する会社です。アカウントレスでNFTを簡単に受け取れる「NFT Shot」の開発やNFT活用の企画提案などを通し、世の中にNFTを普及させ、トークングラフマーケティングという新しいマーケティング手法を確立しています。

■ 本件に関するお問い合わせ

【リリースに関する問い合わせ先】

SUSHI TOP MARKETING株式会社

Email：sales@sushitopmarketing.com



