株式会社ブレインパッド（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 関口 朋宏、以下：ブレインパッド）は、「DX・AIデータ活用人材育成研修」（*1）の新ラインナップとして、現場のビジネスパーソンがAI前提の業務フローを再設計・構築するためのリスキリングプログラム「AIエージェントによる業務フロー自律化実践講座（以下、業務フローAI講座）」を、2026年8月より提供開始します。

「業務フローAI講座」は、従来のチャット形式の生成AI利用から一歩踏み込み、業務プロセスの可視化と再設計に主眼を置いた実践的なプログラムです。ノーコードツール「Dify（ディフィ）」（*2）を活用し、現場担当者が自律的なAIワークフローを1日で完成させるカリキュラムを提供します。

ブレインパッドは、創業来培ってきたデータ／AI活用の知見を体系化し、お客様企業がデータ／AIに自律的に支えられた組織体制へと変革を遂げるための伴走支援を加速させてまいります。









■ 「業務フローAI講座」提供の背景 ～AIエージェントが「役に立たない」3つの理由～

生成AIの普及に伴い、多くの企業がAIエージェント（*3）の構築に着手していますが、当社には、「期待した成果が出ない」「結局誰も使っていない」という声が多く寄せられています。ブレインパッドが多様なAI導入支援やご相談実績から分析・特定した「自社で構築したAIエージェントが役に立たない」共通のボトルネックは以下の通りです。













これらの課題を解決するためには、AIの技術知識に加えて、業務をAI向けに再構成する「業務設計」の能力が不可欠です。本研修は、この本質的な能力のリスキリングを目的として開発されました。





■ 「業務フローAI講座」の概要

「業務フローAI講座」は、プログラミング経験のないビジネスパーソンを対象とした1日の集中講座です。生成AIを用いた現状業務の可視化・再設計から始まり、最新のノーコード開発プラットフォーム「Dify」を用いた実装、さらには企業導入に不可欠なガバナンス設計までを網羅します。受講者はその日のうちに、自らの業務を支える「動くAIエージェント」を持ち帰ることができます。









■ 「業務フローAI講座」の3つの特徴

１． 徹底した「業務フローの可視化」から始まるカリキュラム

AIを構築する前に、まず自身の業務を「フロー図」に落とし込みます。どの工程にAIを組み込むべきか、入出力データは何が良いかを整理することで、現場で本当に使われるための設計図を作成します。





２． Difyを活用した「ノーコード」での高度な実装体験

非エンジニアでも複雑なAIワークフローを構築できる「Dify」を採用。外部データとの接続や条件分岐を、ドラッグ＆ドロップの直感的な操作で学びます。研修当日に、自社業務に即したプロトタイプを完成させることを目標とします。





３．安全なAI活用を後押しする「ガードレール」としての「ガバナンス設計」

「作って終わり」にさせないために、企業として安全かつ持続的にAIエージェントを運用するための管理手法や、品質評価の考え方をカリキュラムに含めています。









■ 株式会社ブレインパッド データタレントエクスペリエンスユニット 副統括ディレクター 奥園 朋実 コメント





データ活用や分析支援で22年の実績を誇る業界のリーディングカンパニーとして、私たちが人材育成において一貫して重視しているのは「技術をビジネスの成果に直結させる力」です。生成AIは自律的に動く「AIエージェント」へと進化しましたが、真のDXはツールの導入だけでは成し得ません。不可欠なのは、現場のビジネスパーソンが自ら業務プロセスを可視化し、AIとの新たな協業の形を「デザイン」する力です。

本講座は、非エンジニアでもエージェントを自作し、リスクを制御しながらワークフローを再設計できる「実践」の場です。「AIを使える人」ではなく、AIを前提とした「新しい働き方を創れる人」を育成し、企業様の持続的なビジネス変革を強力に後押ししてまいります。





■ 今後の展望

ブレインパッドは「DX・AIデータ活用人材育成研修」を8万名（100社）以上に提供してきました。今後も、さらなる研修ラインナップの拡充による受講者数の拡大を通じ、日本企業のデータ／AI活用レベルの向上に貢献してまいります。





（*1）「DX・AIデータ活用人材育成研修」とは、DXを推進するビジネスパーソンに必要となるデータ／AIスキル習得をテーマに、ブレインパッドが提供する個人単位で受講可能な公開講座。

https://www.brainpad.co.jp/news/2025/01/15/22660

（*2）Dify（ディフィ）とは、オープンソースのLLMアプリ開発プラットフォーム。ノーコードで高度なAIワークフローが構築可能。

（*3）AIエージェントとは、特定の目標を達成するために、自律的に判断し、タスクを実行するAIシステムのこと。









■ ご参考情報

● 「AIエージェントによる業務フロー自律化実践講座」について

https://www.brainpad.co.jp/school/program/ai-agent-automation （公開講座）

https://www.brainpad.co.jp/school/program/ai-agent-custom （企業研修）





● 「DX・AIデータ活用人材育成研修」について https://www.brainpad.co.jp/school/





● 株式会社ブレインパッドについて https://www.brainpad.co.jp/

ブレインパッドは2004年創業の日本を代表するデータ／AI活用のリーディングカンパニーです。近年は「分析／コンサルティング／SI」「人材育成・教育」「SaaS」の三位一体のビジネスモデルを武器に、企業の内なるIT力を高める「データ活用の民主化と内製化支援」に注力しています。支援実績は金融・小売・メーカー・サービスなど幅広い業種を対象に1,400社を超え、データの力をビジネス創造と企業価値向上につなげるお手伝いをしています。





本社所在地：東京都港区六本木三丁目1番1号 六本木ティーキューブ

上場市場：東京証券取引所 プライム市場（証券コード 3655）

設立：2004年3月

代表者：代表取締役社長 CEO 関口 朋宏

資本金：597百万円（2025年6月30日現在）

従業員数：589名（連結、2025年6月30日現在）

事業内容：データ活用を通じて企業の経営改善を支援するプロフェッショナルサービス、プロダクトサービス





■ お問い合わせ先

● 製品・サービスに関するお問い合わせ

株式会社ブレインパッド

e-mail：info@brainpad.co.jp









＊本ニュースリリースに記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

＊本ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。





以上