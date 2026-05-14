【ノエビア銀座ギャラリー】安西水丸原画展「和菓子の四季」―『あじわい』表紙画から 開催

株式会社ノエビア

村上春樹の本の表紙や挿絵、絵本、漫画、広告などで活躍したイラストレーター、安西水丸（1942~2014)。その仕事は多岐に及び、全国銘産菓子工業協同組合発行の広報誌『あじわい』の表紙画を1999年から15年余にわたって描いています。本展では、その原画をジクレー版画と合わせて展示。安西独自の世界観で描かれた、四季を彩る和菓子をお楽しみください。

【安西水丸原画展「和菓子の四季」―『あじわい』表紙画から】

入場無料

会期：2026年5月18日（月）～8月21日（金）

開催時間：午前9時～午後5時30分

会場：ノエビア銀座ギャラリー（ノエビア銀座ビル1F）

主催：株式会社ノエビア

東京都中央区銀座7-6-15

【安西水丸原画展「和菓子の四季」―『あじわい』表紙画から】

サイトURL：https://gallery.noevir.jp/

※2026年5月15日（金）午後5時30分 展示ページ更新

■安西 水丸 (あんざい みずまる) 1942～2014 東京生まれ

日本大学芸術学部美術学科造形コース卒業。電通、ADAC（ニューヨークのデザインスタジオ）、平凡社でアートディレクターを務めた後、フリーのイラストレーターになる。本や雑誌の表紙、挿絵、新聞やポスターなどの企業広告ほか、膨大な数のイラストレーションを手掛け、漫画や小説、エッセイ、絵本など、イラストレーターの枠を越え、多方面で活躍。1985年準朝日広告賞、毎日広告賞、1987年日本グラフィック展年間作家優秀賞、1988年キネマ旬報読者賞など受賞多数。小説『アマリリス』『荒れた海辺』、エッセイ『青山の青空』『スケッチブックの一人旅』、絵本『がたんごとんがたんごとん』『ピッキーとポッキー』など著書多数。

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