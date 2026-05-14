都心近郊の駅前立地で「油そば総本店」をもっと身近に！溝の口・浅草・門前仲町の壱角家3店舗で連続リニューアルオープン！

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」)が運営する「油そば総本店」は、「壱角家」店舗を活用した「壱角家 溝の口店」、「壱角家 浅草店」、「壱角家 門前仲町店」の複合型ハイブリッド店舗にて、5月15日(金)より順次リニューアルオープンをいたします。リニューアルオープンを記念し、3店舗ではリニューアルオープン日から3日間限定で「油そば(並・大・特大)」を680円(税込750円)で提供いたします。

首都圏の駅近・生活動線上にある店舗での展開を通じ、ランチや仕事帰り、外出後、深夜帯の食事など、多様な利用シーンに対応し、より多くのお客様に「油そば総本店」の一杯を楽しんでいただける環境を広げてまいります。

■「油そば総本店」リニューアルキャンペーンについて

リニューアルオープンを記念して、「壱角家 溝の口店」、「壱角家 浅草店」、「壱角家 門前仲町店」ではリニューアルオープン日から3日間限定で、特別価格にて提供いたします。

・開催日 ：壱角家 溝の口店：5月15日(金)～17日(日)

壱角家 浅草店：5月16日(土)～18日(月)

壱角家 門前仲町店：5月16日(土)～18日(月)

・特別販売価格：油そば(並・大・特大)680円(税込750円)

・対象店舗 ：壱角家 溝の口店、壱角家 浅草店、壱角家 門前仲町店

■「油そば総本店」の人気商品について

・油そば

研究を重ねたどりついたつるもちの中太麺と、風味にとことんこだわったダシの効いた特製ダレを絡めた油そば。ラーメンよりもヘルシー。しかし食べ応え抜群の油そばをお楽しみください。

価格：810円(税込890円)～

・韓国のり温玉油そば

ありそうでなかった新トッピング。韓国のりの甘味や塩味、温泉卵が合わさり、マイルドな口当たりでありながら箸が進むこと間違いなし。

価格：919円(税込1,010円)～

■トッピング・調味料について

豊富なトッピングと調味料で自分好みの美味しさを楽しめる点も特長である油そば。リニューアルオープンにあわせて新たに「辛味ダレ」「温泉たまご」「フライドオニオン」「韓国のり」「メンマ」「パルメザンチーズ」「明太子」「ネギ」「コマチャ」「ネギ塩」といったトッピングに加え、「ケイジャン」「カレー粉」「魚粉」「青さのり」4つの調味料が加わります。

■「壱角家 溝の口店」について

リニューアル日：2026年5月15日(金)

営業時間 ：日～木：10:00～翌3:00／

金・土・祝前：10:00～翌6:00

所在地 ：神奈川県川崎市高津区溝口2-9-5

トルチェバリ 1F

席数 ：62席

■「壱角家 浅草店」について

リニューアル日：2026年5月16日(土)

営業時間 ：日～木 11:00～翌3:00／金・土 24時間

所在地 ：東京都台東区浅草1-25-1 GJ4ビル 1F～4F

席数 ：60席

■「壱角家 門前仲町店」について

リニューアル日：2026年5月16日(土)

営業時間 ：土～木 10:30～翌3:00／金 10:30～翌5:00

所在地 ：東京都江東区門前仲町1-7-11 ナトリビル 1F

席数 ：29席

■「壱角家」について

「壱角家」は、「1度食べたらクセになり。 2度食べたら忘れられない。 3度食べたらやめられない。」を掲げ、小麦の香りと味わい深さにこだわった中太麺に、濃厚でクリーミーな濃まろ豚骨スープを合わせた横浜家系ラーメンを提供しています。多くのお客様へこだわりのつまった家系ラーメンを届けるために、日本全国に100店舗以上、壱角家を展開しています。

※ホームページ ：https://ichikakuya.com/

※店舗情報 ：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/

■「油そば総本店」について

「油そば総本店」は、研究を重ねたどりついたつるもちの中太麺と、風味にとことんこだわったダシの効いた特製ダレを絡めた油そばを提供。スタンダードでもよし、豊富なトッピングと調味料でオリジナルの1杯を作るもよし、自分好みの美味しさを楽しんでいただけます。ラーメンよりもヘルシー。しかし食べ応え抜群の油そばをお楽しみください。

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、「壱角家」、「山下本気うどん」、「萬馬軒（まんばけん）」、「高田屋（たかだや）」など、計12ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,391百万円 ※ 2026年2月末現在

従業員数 正社員：289名、アルバイト：3,594名

※ 2026年2月末現在

店舗数 211店舗 (内 FC34店舗) ※ 2026年4月28日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 「壱角家」問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/contact/

株式会社ガーデン 「油そば総本店」問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/darumanome/contact/