【餃子のかっちゃん】「餃子女子会」を徹底応援！食べ飲み放題コース予約で女性グループ全員に「特製チョコパイ」をプレゼント！

株式会社double

「肉汁製作所 餃子のかっちゃん」を全国展開する株式会社double（本社：大阪府大阪市北区/代表取締役：松井 勝也）は、女性グループ（女子会）でのご利用を応援する特別企画として、対象曜日に「食べ飲み放題コース（2,780円～）」をご予約いただいた女性グループのお客さま全員に、食後のデザートとして「特製チョコパイ」をプレゼントするキャンペーンを開始しました。

■ 気取らず楽しむ「餃子女子会」が新定番に

「美味しい餃子でお酒を楽しむ」という王道のスタイルはそのままに、近年ではZ世代やミレニアル世代の女性を中心に、おしゃれをして気取ったディナーではなく、ワイワイとガッツリ楽しめる「餃子女子会」が大ブームとなっています。当店の販売データにおいても、「とろ～り濃厚チーズ餃子」や「サーモンユッケ」が圧倒的な女性支持を集めており、「しょっぱい餃子でお酒を楽しみ、最後は甘いスイーツで〆る」というスタイルが定着しています。 そこで、お財布を気にせず、お腹いっぱい食べて笑ってストレスを発散していただきたいという想いから、今回の「チョコパイプレゼント」キャンペーンを企画しました。

■ キャンペーン概要

対象となる曜日に、ホットペッパーグルメ経由で対象コースをご予約いただき、専用クーポンをご利用いただいた女性グループの皆様へ、感謝を込めて〆のスイーツをプレゼントします。

対象者： 女性のみのグループでご来店のお客様

適用条件： ホットペッパーグルメより「食べ飲み放題コース（2,780円～）」をご予約の上、該当の【チョコパイプレゼントクーポン】を選択・ご利用いただくこと

対象曜日： 店舗により異なります

※平日限定、または全曜日実施など。詳しくは各店舗のホットペッパーグルメページにてご確認ください

特典内容： 食後のデザートに「特製チョコパイ」を人数分プレゼント

対象店舗： 『餃子のかっちゃん』以下の対象店舗にて実施

【北海道】札幌店、札幌すすきの店

【東 海】静岡店、浜松店、名古屋駅3丁目店、名古屋駅南口2号店、栄住吉店、栄錦店、金山店、今池店、刈谷店

【関 西】大阪梅田お初天神本店、梅田茶屋町店、大阪駅前第2ビル店、難波千日前店、難波道頓堀店、十三店、塚本店、大阪堺東店、京都三条店、神戸三宮店、神戸元町店、西宮北口店、阪神尼崎店、明石店

【中 国】広島紙屋町店、広島流川店

■ 女子会がもっと盛り上がる！かっちゃんの「映え＆やみつき」メニュー3選

食べ飲み放題コースでもご注文いただける（※コース内容により一部異なります）、女子会に外せない当店のおすすめメニューをご紹介します。

1. 女子受け不動のNo.1「とろ～り濃厚チーズ餃子」

熱々の鉄板で提供される、とろける濃厚チーズと溢れる肉汁の最強「背徳」コンボ。写真映えも抜群で、女性客のテーブルには必ずと言っていいほど並ぶ大人気メニューです。

2. 居酒屋メニューの進化系「サーモンユッケ」

「お肉もいいけど、海鮮も食べたい！」という女性のリアルな声に応える一品。特製ダレと卵黄を絡めた濃厚なサーモンは、サワーやハイボールと相性抜群です。

3. 【今回の主役】しょっぱい×甘いの無限ループ「〆のチョコパイ」

餃子とポテトフライを心ゆくまで堪能した後は、本キャンペーンでプレゼントされるサクサクで甘い「チョコパイ」を。塩気で満たされた口の中を甘いチョコレートがリセットし、最高の満足感で女子会を締めくくります。

株式会社doubleは、今後も全国に「驚き」と「満足」をお届けする飲食・サービスを展開してまいります。昨今の不安定な社会情勢や物価高騰が続く中、外食が持つ「人を笑顔にする力」を信じ、コストパフォーマンスの限界に挑戦し続けることが私たちの使命です。単にお腹を満たすだけでなく、誰もが気軽に集い、心ゆくまで楽しめる「食のエンターテインメント」を全国各地の拠点から発信してまいります。私たちは地域社会に深く根差し、お客様一人ひとりに愛される店舗づくりを通じて、日本の食文化の活性化と、さらなる感動体験の創出に全力で取り組んでまいります。

■会社概要

社名：株式会社double

代表者：代表取締役 松井勝也

設立：2020月7月3日

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47-20F

URL：https://double0703.com/