ニチガスは、電気のご使用量が少ないお客さま向けの電気料金プランとして、『でガ割ライト』の受付を、5月12日より開始いたしました。

本プランは、シンプルな料金体系(基本料金＋従量料金＋燃料費調整額・再エネ賦課金)で、「でんき・ガスセット割」により標準的な電気料金よりも基本的にお安くなるため、1～3人世帯など比較的ご使用量の少ないお客さまや、お引越しや新築へご入居したてで、使用量がわからないお客さまにもおススメのプランです。なお、ガスとのセット契約がご加入条件となります。





ニチガス『でガ割ライト』





■ 「でガ割ライト」開発の背景

当社はこれまで、ファミリーのお客さまやEVオーナーさまなど、ご使用量の多いお客さまにおトクな料金プランを販売してきました。物価高騰が進むなか、ご使用量が少なめのお客さまから「電気とガスの契約をまとめて光熱費を節約したい」といったご要望をいただき、新たに、『でガ割ライト』を設計し、料金ラインアップに加えました。

この結果、ご使用量の大小に関わらず、お客さまにおトクな料金プランをご提案できるようになりました。より幅広いお客さまに、より長期的に当社のサービスをご利用いただき、信頼関係を一層深めてまいります。

当社グループでは、本年で11年目となった電力自由化と、10年目となる都市ガス自由化の本質は、「お客さまが自由にエネルギー会社やプランを選べること」と捉えております。今後も、世界情勢や市場の変化にともない多様化するお客さまのニーズに、柔軟に対応してまいります。

また、LTV向上を目指す本プランは、当社グループとしても新たな取り組みのひとつです。次世代をも支える総合エネルギー企業として、持続可能な地域社会の発展に貢献してまいります。









■ 「でガ割ライト」の特徴

1. 「電力市場価格の高騰による影響なし」の安心感

『でガ割ライト』は、標準的な料金プランと同じ料金制度で、市場連動制ではないため、電力市場価格が高騰しても電気料金に影響することなく、安心してご利用いただけます。(燃料費調整は除きます。)





2. ガスとのセット契約による「割安な料金設定」の納得感

ガスとセットでご契約いただくことで、ご使用量に関わらず、標準的な電気料金よりも基本的におトクとなるプランのため、お引越しや新生活の開始時など、ご使用量がわからないお客さまにも安心・納得してご利用いただけます。





3. 毎月の平均ご使用量が200kWh未満のお客さまにおススメ！

『でガ割ライト』は、毎月の平均ご使用量が200kWh未満のお客さまに特におススメのプランです。

※毎月の平均ご使用量が200kWh以上のお客さまには、『でガ割でんき』、『でガ割もふもふ』がおススメです。





でガ割ライト_料金イメージ(ニチガス)





※1「標準的な料金」は、東京電力エナジーパートナー株式会社の電気需給約款[低圧](令和7年4月1日実施)のスタンダードプラン(『スタンダードS(関東エリア)』『スタンダードL(関東エリア)』)を指します。

※2『でガ割ライト』には、「でんき・ガスセット割」の100円(税込)割引を含みます。





4. でんきもあんしん！サポートサービス

『でガ割ライト』をご契約のお客さまに電気のトラブルが発生した時には、電気のプロ(東京電力パワーグリッド)が、かけつけます。しかも、一次対応の出張料と60分以内の原因調査費は無料です。

※地域によっては東京電力パワーグリッド株式会社から委託を受けた会社が対応する場合があります。別途、部品代、特殊な作業代、60分以上の作業費の他、故障時の修理等二次対応費用はお客さまのご負担となります。









■プラン概要

プラン名 ： でガ割ライト

料金(いずれも税込)

● 基本料金(ひと月あたり)

○ 10アンペアごとに、311.75円

(東京電力エナジーパートナー社の従量電灯と同じ)

● 電力量料金(1kWhあたり)

○ 0～120kWh ：30.22円

○ 121～300kWh：36.38円

○ 301kWh～ ：40.47円

● でんき・ガスセット割

○ 100円/月 引き

対象エリア ： 東京電力エリア

加入条件 ： ● ニチガスのガス(都市ガス・LPガス)とのセット契約

● 契約電流 30A以上

受付開始日 ： 2026年5月12日(火)

申し込み方法： 当社公式ウェブサイト

( https://www.nichigas.co.jp/for-home/degawarilight )

または、お近くの営業所へお問い合わせください。