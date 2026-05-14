累計来場2,000名突破！南青山の自社オフィス内のスペースを無料開放　挑戦する人たちが集う交流拠点





中小ベンチャー・スタートアップのオフィス移転支援を展開する株式会社アットオフィス（本社：東京都港区、代表取締役：谷 健太郎、以下「当社」）は、自社オフィス内の交流エリアを外部へ無料開放する取り組みにおいて、2025年6月の開始から累計開催100回、延べ来場者数が2,000名を突破したことをお知らせいたします。

「はたらく」人を支援する当社として、SNS・AI時代だからこそ価値が高まる「リアルの繋がり」を創出すべく、南青山を拠点としたコミュニティ支援をさらに加速させてまいります。

1. オフィス開放の背景

当社は、オフィス移転仲介に加え、クリニック・店舗の開業支援、起業家メディアの運営、経営者交流会の企画など、「はたらく」人を多角的に支援しています。

代表の谷は、交流の場を主宰・参加する中で、挑戦する人たちがリアルに集い、熱量を共有できる場の不足を実感しました。

こうした課題を背景に、自社オフィスを平日夕方以降に無料開放し、挑戦する人たちが集い、交流できる場の提供を開始しました。本取り組みは、挑戦する人たちを支援し、その一歩を後押ししたいという想いのもと実施しているものです。







2. 開催実績：100回の開催で見えた、“リアルの価値”

2025年6月の開始以来、経営者交流会や勉強会を中心に、圧倒的な熱量を持つイベントが連日開催されています。

総開催回数： 100件（開催予定含む）

総来場者数： 約2,000名

主な内容： 経営者交流会・勉強会等













3. 代表取締役 谷 健太郎 からのメッセージ

最近、経営者がリアルに集まる場の重要性が、かつてないほど高まっていると感じます。私自身、SNSもAIも駆使しますが、最後の一歩を動かすのは対面の熱量に他なりません。

全ては私の周りの皆さまに勝ってもらいたい。その一心でこのオフィスを解放しました。100回、2,000名という数字は、それだけ『場所』を求めている人がいたという証拠です。

中小・ベンチャーのオフィス移転はもちろん、その後の成長まで支え続けるのがアットオフィスです。これからも、ここ南青山から、挑戦する人たちが勝てる未来を作っていきたいと思います。











4. オフィス概要と利用条件

「おしゃれなオフィス」として定評のある、開放的でクリエイティブな空間です。乃木坂駅徒歩5分、青山一丁目・六本木駅からも徒歩圏内の好立地です。



【オフィス内装】











5. 株式会社アットオフィスについて

クリニック仲介『アットクリニック』 https://www.at-clinic.jp/

事業用賃貸オフィス仲介『アットオフィス』 https://www.at-office.jp/

事業用物件検索サイト『ビルアド』 https://bldg-ad.jp/

起業家向けメディアサイト『ベンチャー.jp』 https://venture.jp/