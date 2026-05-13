Ameri、英国老舗ブランド「HUNTER」との初コラボレーションアイテムを5月29日（金）より発売

B STONE株式会社

この度、B STONE株式会社(東京都港区 代表取締役 黒石奈央子) が運営するレディースブランド「Ameri(アメリ)」は、実用性とファッションを兼ね備えた、アイコンのオリジナルラバーブーツで知られる、英国の老舗ブランド「HUNTER（ハンター）」とのコラボレーションアイテムを5月29日(金)より、公式WEB STOREおよび、AMERI VINTAGE直営店（代官山店、新宿店、名古屋店、心斎橋店、大阪店)、また、HUNTERでは、ハンター銀座フラッグシップストア、ハンターミント神戸店にて発売いたします。

本コラボレーションでは、撥水ナイロン素材を使用したバッグ2型に加え、HUNTERを象徴するレインブーツ、同素材のローファーを含む全4型を展開いたします。

梅雨のシーズンに向けて、ぜひお気に入りのレイングッズをお楽しみください。

HUNTER×Ameri GLOSS CHELSEA BOOTS \21,000+tax

光沢感のあるグロス仕上げが、コーディネートのアクセントになる一足。

オールブラックのHUNTERロゴやインソールのモノグラム柄、半透明のラバーソールなど、細部までこだわりを詰め込みました。

ネオプレン素材は足首までの仕様で、背面のプルタブによりスムーズな着脱が可能。

高品質の天然ゴムと100％リサイクルポリエステルの裏地を使用した、防水仕様のレインブーツです。

HUNTER×Ameri GLOSS TASSEL PENNY LOAFER \23,000+tax

スリッポン仕様で着脱しやすく、デイリーに取り入れやすいレインシューズ。

成形されたフットベッドと伝統的なローファーディテールにタッセルを加え、シティライクで洗練された印象に仕上げました。

光沢感のあるグロス仕上げが、スタイリングのアクセントに。

裏地とインソールには、100％リサイクルポリエステルを使用し、快適な履き心地を実現しています。

HUNTER×Ameri PREMIUM NYLON BUCKET \19,500+tax

撥水ナイロン素材を使用したバケットバッグ。

コードやショルダー、フロントのカーブステッチをAmeriらしいオリジナルカラーで仕上げた特別感のあるデザイン。

ツヤのあるナイロン素材にメタルロゴをあしらい、洗練された印象に仕上げました。

内側にはモノグラム柄の裏地を採用し、レオパード柄のミラーを付属。

取り外し可能なショルダーストラップにより、ハンドバッグとショルダーバッグの2WAY仕様でお使いいただけます。

HUNTER×Ameri PREMIUM NYLON SPEED SHOULDER BAG \19,500+tax

撥水ナイロン素材を使用したスピードショルダーバッグ。

オリジナルカラーのコードやカーブステッチが、デザインのアクセントに。

ツヤのあるナイロン素材にメタルロゴをあしらい、洗練された印象に仕上げました。

内側にはモノグラム柄の裏地を採用し、レオパード柄のミラーを付属。

軽量でコンパクトながら、必需品をしっかり収納可能。ジップ付きの内ポケットも備えています。

■HUNTER(ハンター)

1856年にアメリカの起業家ヘンリー・リー・ノリスによってスコットランドで設立されたハンターは、象徴的なオリジナルブーツで有名な英国ブランドです。世界的に有名であるウェリントンのブーツは、28個におよぶパーツを用いて今日でも手作業で作られ、職人の手によって丁寧に1956年と同じ靴型で仕上げられています。ハンターは、 170年以上の歴史の中で革新性と伝統を兼ね備えた英国ブランド。フットウェアの可能性を広げ、天候から足元を保護し、すべての地形にフィットするアウターウェア・バッグ・アクセサリーを提供し続けています。

ブランド問い合わせ先：ハンタージャパン△カスタマーサービス

0120-563-567 / https://www.hunterboots.co.jp

LINE公式アカウント @hunterboots、Instagram公式アカウント @hunterbootsjp

■Ameri(アメリ)

2014年にオリジナルブランド「Ameri」を中心に、ヴィンテージアイテムやインポートアイテムなどを取り扱うセレクトショップ「AMERI VINTAGE」のWEB STOREをオープン。

”NO RULES FOR FASHION"=ファッションにルールはないをブランドコンセプトとし、ジャンルにとらわれない幅広いアイテムを展開するブランドです。

WEB STORE：https://amerivintage.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/amerivintage/

YouTube：https://www.youtube.com/c/NORULESFOR