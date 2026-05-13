デジタルスキル標準 ver.2.0 公表を受け、STANDARDが対応支援を開始。

株式会社STANDARD

2026年4月16日、経済産業省および独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は、DX推進人材の育成指針である「デジタルスキル標準（DSS）」のバージョン2.0を公表いたしました。2022年の初版以来最大規模の改訂となった今回の更新では、AX（AIトランスフォーメーション）の急速な進展を踏まえ、データマネジメント類型の新設、ビジネスアーキテクトおよびデザイナー類型の大幅な定義変更、共通スキルであるビジネス変革スキルの拡充など、企業の人材育成設計に直接影響する変更が多数盛り込まれています。

株式会社STANDARDは、この改訂内容をいち早く精査し、自社コンサルティングサービスおよびDX人材育成プラットフォーム「TalentQuest」への対応を進めております。本プレスリリースでは、対応支援の開始と、セミナーの開催についてお知らせいたします。

■ STANDARD：いち早くDSS ver.2.0に対応した支援を開始

STANDARDは以下の対応を進めております。

▶ DSS ver.2.0 完全準拠アセスメント・ラーニング講座の提供開始

DSS ver.2.0の改訂内容に基づき、TalentQuestのアセスメント機能を更新いたします。新たに設定されたロール定義・スキル項目に準拠した診断・育成レコメンドに加え、DSS ver.2.0のスキル項目に対応したラーニング講座の追加・更新も含めた形で、近日中に提供開始予定です。

▶ データマネジメント人材育成の実践プログラムを継続提供・強化

新設された「データマネジメント類型」（データスチュワード・データアーキテクト・データエンジニア）に対応する育成支援は既に多数の支援実績がございます。今回の改定を受けてさらに強化してまいります。

▶ DX人材戦略の設計におけるコンサルティング支援（DSS ver.2.0対応の強化）

伴走型DXコンサルティングにおいて、DSS ver.2.0を自社の人材戦略に落とし込む設計支援を実施しております。

■ 企業が直面する「解釈の問い」：詳細はセミナーで解説

DSS ver.2.0は、企業の人材育成設計に大きな示唆を与える改訂です。一方で、弊社にはすでに多くの企業担当者から「どう解釈すればよいかわからない」というご相談が寄せられています。特に以下の論点は、解釈を誤ると育成設計全体に影響しかねない重要な問いです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/154359/table/25_1_3ad496423768009c9e5d5d59cdb428fc.jpg?v=202605131151 ]

これらの問いに対する当社の解釈と、自社への落とし込み方を、以下の連続セミナーで詳しく解説いたします。

■ 解説セミナーのご案内：DSS ver.2.0 解釈セミナー 連続2回開催

DSS ver.2.0を「自社の文脈でどう読み解くか」に焦点を当て、解釈の論点と具体的な活用方法を2回に分けて解説いたします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/154359/table/25_2_f3a785e269d34e608f38a46c6ec6cb58.jpg?v=202605131151 ]第1回目セミナーのお申し込みはこちら :https://4082a1.share-na2.hsforms.com/2pDR2eF8ATAavT-9ltclQtA

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/154359/table/25_3_25044a3c1b07c1000a99a52ed1176e23.jpg?v=202605131151 ]第2回目セミナーのお申込みはこちら :https://4082a1.share-na2.hsforms.com/2oyoZTT3bSmeL4oeBfC_2ZA

開催形式：オンライン（Zoom） 各回60分予定

参加費：無料

申込方法：上記ボタンよりお申し込みください

■ 株式会社STANDARDについて

「ヒト起点のデジタル変革をSTANDARDにする」をミッションに掲げ、東証プライム上場企業を中心に1,000社超のDX内製化支援を行っております。DX人材育成プラットフォーム「TalentQuest」の開発・提供、および伴走型DXコンサルティングを主要サービスとして展開しています。

会社名：株式会社STANDARD

代表者：代表取締役社長 伊藤海

設立：2017年

事業内容：DX内製化支援コンサルティング、DX人材育成プラットフォーム「TalentQuest」の開発・提供

【本件に関するお問い合わせ】

公式サイト：

https://standard-dx.com/

当社サービスに関するお問い合わせ先：

https://standard-dx.com/contact