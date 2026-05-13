千葉県松戸市に企業版ふるさと納税を実施　地方創生プロジェクトを通じて持続可能なまちづくりに貢献

いちご株式会社

当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

このたび、千葉県松戸市（松戸 隆政 市長）のまち・ひと・しごと創生推進計画に基づく事業のうち「商店街の活性化に向けた支援の拡充事業」に対して地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に関わる寄付を実施し、松戸市より感謝状を贈呈されました。

中央左から外側に向かって 松戸市 松戸 隆政 市長、小玉 典彦 副市長、経済振興部長 橋本 貢一 様中央右から外側に向かって いちご(株) 副社長兼COO 石原 実、いちごマルシェ(株)社長 栗田 和典、取締役 門倉 義和

いちごは、日本全国に、不動産やクリーンエネルギー施設を保有・運営しております。

サステナブルインフラ企業として、不動産に新たな価値を創造し、街や人々とともに、日本の将来に豊かさをもたらすことを目指しております。いちごは、2005年よりわが国でも珍しい民設公営形態の「松戸市公設地方卸売市場南部市場」を保有、運営をしております。同市場は、人口が増え続ける千葉県東葛エリアの食を支えており、当社は松戸市や生産者、市場関係者との緊密な連携のもと、市場の一般客開放やイベント開催等の先進的な運営を行ってまいりました。

松戸市は、『すべてのこどもに「十人十色」の輝く未来を！』という基本理念のもと、先進的な各種施策を展開しており、報道機関調査「共働き子育てしやすい街ランキング」の全国編において上位に選ばれています。当社は松戸市と様々な政策課題について話し合いを行っており、松戸市の魅力をさらに高めることに貢献してまいります。

■ いちご株式会社 執行役副社長兼 COO 石原 実のコメント（いちごマルシェ株式会社 代表取締役会長）

このたび、松戸市が推進される「商店街の活性化に向けた支援の拡充事業」に対し、企業版ふるさと納税を通じてご支援させていただく機会を頂戴し、大変光栄に存じます。

松戸市は「共働き子育てしやすい町」としての魅力を高めながら、人口50万人超の都市としてさらなる発展が期待される、活力ある街だと感じております。当社はいちごグループとして松戸南部市場の運営に長く携わり、地域の皆さまとのご縁を大切にしてまいりました。

今回の寄付が、商店街のにぎわい創出と地域経済の活性化に少しでもお役に立てれば幸いです。今後も松戸市と連携し、住みたい・住み続けたいまちづくりに貢献してまいります。

■ 寄付の概要

寄付企業 いちご株式会社ほかグループ各社

寄付金額 200万円

活用事業 「商店街の活性化に向けた支援の拡充事業」

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご広報担当 03-4485-5515