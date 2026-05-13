杉村太蔵氏とセキュア代表・谷口が『IRTVチャンネル』にて対談

株式会社セキュア

「AI（画像解析）×セキュリティ」で企業の課題解決のためのビジネスソリューションを提供する株式会社セキュア（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：谷口 辰成、証券コード：4264、以下「セキュア」）は、動画メディア「IRTVチャンネル」（運営：株式会社IR Robotics）において、元衆議院議員・タレント・投資家の杉村太蔵氏と谷口の対談や主要プロダクトの体験動画が公開されたことをお知らせします。

■概要

(1)対談動画（本編）

杉村太蔵氏とセキュア代表取締役社長 谷口辰成との対談形式により、セキュアの事業概要、成長戦略、セキュリティ市場の展望などについて幅広く語る動画です。個人投資家の皆さまに、セキュアの事業内容やビジョンをより深くご理解いただける内容となっております。

動画URL：https://youtu.be/aHcii7nTYZA

(2)ロケ編（体験動画）

杉村太蔵氏がセキュアオフィスを訪問し、顔認証による入退室管理システムやAI画像解析ソリューション、およびAI STORE LAB 2.0など、セキュアの主要プロダクトを実際に体験いただいた模様をお届けする動画です。テクノロジーの特長や活用シーンを、分かりやすくご紹介しております。

動画URL：https://youtu.be/M43viaHjL5w?si=dwjRdF5vmZ44TfMA

（3）ショート動画（全5本）

上記の対談およびロケの内容からトピックを厳選し、短尺にまとめたショート動画を全5本公開しております。セキュアの事業や製品の魅力をコンパクトにお伝えする内容となっており、初めてセキュアを知る方にもご覧いただきやすい構成です。

１.タイトル【マスク＋メガネでAI顔認証を突破できるか？】

動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=0et_NOqHrGg

２.タイトル【レジなし！出るだけで決済完了する未来のコンビニ】

動画URL：https://www.youtube.com/shorts/WiGlkH454ns

３.タイトル【スマホの自撮り写真でAI顔認証を騙してみた結果…】

動画URL：https://youtube.com/shorts/LIXN4OTEx0c?si=2PFJAD0cjpSeZDMb

４.タイトル【AIカメラがクマを自動検知→警報→威嚇まで全部やってくれる時代になった 】

動画URL：https://www.youtube.com/shorts/Yq5TXeIWkpc

５.タイトル【レジがなくなれば1人で7店舗回せる--商店街理事長・杉村太蔵の本気の提言】

動画URL： https://www.youtube.com/shorts/XXE5uLgdGjM

■本動画シリーズの趣旨

セキュアは、AIを活用した顔認証・入退室管理システムおよび監視カメラシステムの提供を主力事業としており、近年はTOUCH TO GO社の子会社化によるリテールDX領域への本格参入や、リコージャパン株式会社との資本業務提携など、事業領域の拡大を進めています。

本動画シリーズは、こうしたセキュアの事業内容および成長戦略を、個人投資家をはじめとする幅広い皆さまに分かりやすくお伝えすることを目的としたものです。杉村太蔵氏の投資家としての視点からの質問や、実際のソリューション体験を通じて、セキュアの強みや将来性をよりご実感いただける内容となっています。

■セキュアについて

会社名 ： 株式会社セキュア

所在地 ： 〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル20階

代表者 ： 代表取締役社長 谷口 辰成

設 立 ： 2002年10月16日

URL ： https://www.secureinc.co.jp/

「AI×セキュリティで新しい価値を創る」をビジョンに掲げ、入退室管理システムや監視カメラシステムに、AI（画像認識）技術を掛け合わせた付加価値の高いセキュリティソリューションを提供しています。顔認証による入退室管理システムでは、数量ベースにおいて2020年以降連続してマーケットシェアNo.1を獲得。中小から大手企業まで過去14,000社以上の導入実績があり、性能・コスト・安定性を考慮したシステムの設計や設置環境までの最適化をサポート。あらゆる空間の安心・安全と最適なソリューションをご提案します。

＜報道関係者からのお問合せ先＞

株式会社セキュア 広報：栢菅（かやすが）・谷村（やむら）

お問合せフォーム： https://secureinc.co.jp/contact/press/