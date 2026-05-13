新たな和菓子の境地ー創業1955年の和菓子屋「喜田家」が贈る「東京生さぶれ」発売

有限会社 喜田家

喜田家より和菓子製造の技術とやさしい味わいを活かした新商品「東京生さぶれ」の発売をお知らせいたします。地域の皆様に長年親しまれてきた和菓子屋だからこそ生み出せた、“ほっとするやさしさ”を感じられる焼き菓子です。

東京生さぶれ



「東京生さぶれ」は、一般的なサブレの「サクサク」とした食感とは異なり、しっとりやわらかな口あたりが特徴で、ほどけるような食感とやさしい甘さが広がり、懐かしさと新しさを併せ持つ味わいに仕上げました。味は、コクのある「チョコ」と、まろやかな甘みが楽しめる「ホワイトチョコ」の2種類をご用意しており、お子様からご年配の方まで幅広い世代にご好評いただける味わいです。

また、1枚ずつ個包装となっているため、職場や学校でのシェアにも便利です。日持ちも長く、お手土産や帰省の際の贈り物、更にはご挨拶用のお菓子としてもおすすめです。1枚135円（税込）という手に取りやすい価格設定に加え、箱入り商品は個別購入よりもお得な価格となっております。ご自宅用はもちろん、複数人への配り物や贈答用にも選びやすい商品内容となっています。

水色：ホワイトチョコ ピンク色：チョコ

「東京生さぶれ」は、ホワイトチョコを表す水色のパッケージと、チョコを表すピンク色のパッケージで展開しております。和菓子屋として素材や口どけにこだわり続けてきた喜田家が、“毎日食べたくなる焼き菓子”を目指して丁寧に作り上げました。お茶にはもちろん、コーヒーや紅茶との相性も良く、日常のちょっとしたひとときをやさしく彩ります。

画像は12枚入り 1,600円（税込）※チョコ６枚・ホワイトチョコ６枚の詰合せ

有限会社 喜田家についてご紹介いたします。1955年に創業し、東京・足立区千住に根を下ろして71年目を迎えています。和菓子を通じて地域の皆様の日常や季節のひとときに寄り添ってまいりました。伝統を大切にしつつも、新しい世代にも楽しんでいただけるお菓子づくりに取り組み、和菓子だけでなく焼き菓子の新商品開発にも力を入れております。今後とも「誰かに贈りたくなるお菓子」を目指し、素材や製法、味わいにこだわった商品をお届けしてまいります。