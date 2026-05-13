【ピッチ登壇者募集】高校生のアイデアを応援する「ウメキタStartUp!イノベーター甲子園2026」

LETT株式会社

LETT株式会社は、一般社団法人うめきた未来イノベーション機構（以下、U-FINO）が運営するイノベーションプラットフォーム「It’s Sta.」において実施される「ウメキタStartUp!イノベーター甲子園2026」（以下、本イベント）に、運営サポートとして参画いたします。本イベントは、起業や社会課題解決に関心のある全国の高校生がアイデアを発表する場として、2026年7月28日（火）にグラングリーン大阪のイノベーション拠点「JAM BASE」にて開催されます。

開催に伴い、自身のアイデアを社会へ発信したい高校生の登壇募集を、本日5月13日（水）11時より開始いたしました。

■ イベント概要：「やってみたい」を「カタチ」に変える、ひと夏の挑戦

「自分のアイデアで、社会をちょっと良くしたい」「身近な課題を解決したい」。

本イベントは、高校生が自ら考えた学校生活の中での“気づき”や“モヤモヤ”を起点とする事業アイデアを、ひと夏の挑戦としてピッチ（プレゼンテーション）する特別な舞台です。

【プログラム】

- 高校生によるピッチ発表： 自身で考え抜いた事業アイデアやプロジェクトを発表します。自分の想いを「伝わる形」にする実践的な経験が積めます。- 審査・フィードバック： 新規事業創出や社会課題解決の現場で第一線で活躍するビジネスパーソンから、実践的なアドバイスをもらえます。- ネットワーキング交流会： 全国から集まる同世代の仲間や、観覧に訪れるスタートアップ企業・支援機関と直接対話。学校の枠を超えた人脈と視野を構築できます。

【スケジュール】

- 登壇者決定通知：2026年6月26日（金）予定※選考状況等により前後する場合があります- プレゼン特別レクチャー（希望者のみ）：2026年7月17日（金）19:00～21:00※オンライン- イベント当日：2026年7月28日（火）16:45～20:30

■ 昨年の様子

昨年夏に初開催した本イベントでは、全国から集まった高校生が独自のアイデアを披露し、第一線で活躍する審査員と熱い議論を交わしました。

▼昨年のイベントレポートはこちら

https://u-fino.com/event/reports/detail/000450.html

■ 登壇者募集要項

- 募集対象：全国の高校生（全学年対象）- - 自分の「やってみたいアイデア」を誰かに聞いてほしい、カタチにしたい方- - 起業、ビジネス、社会貢献、地域課題の解決などに興味がある方- 募集人数：最大12組（予定）- 表彰：最優秀賞、優秀賞、敢闘賞、オーディエンス賞（予定）- 応募締切：2026年6月22日（月）23:59まで- 応募方法：以下の専用フォームより、自己紹介・アイデア概要等を記入のうえご応募ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcfZCR4vZmucAwT6VzwzVAPLEjGTN_F6SzGbremyTeFJYdRg/viewform?usp=dialog

応募に関する特記事項

- ビジネス知識は不問です。 起業前の“アイデアの種”段階からの挑戦を歓迎します。- チーム（最大3名）での応募も可能です。当日のプレゼンは代表者1名のみでも、複数名で交代して登壇しても構いません。- 応募多数の場合はエントリーいただいた内容、地域ごとのバランスを考慮し選考を行います。

■ 開催概要

- イベント名：ウメキタStartUp!イノベーター甲子園2026（Ecosystem Link#54 presented by It's Sta.）- 日時：2026年7月28日（火） 16:45～20:30- 場所：グラングリーン大阪 北館 JAM BASE4階 Syn-SALON

■ 主催

It’s Sta.（イッツステーション）

It’s Sta.は、一般社団法人うめきた未来イノベーション機構（U-FINO）が運営する、スタートアップ、事業会社の新規事業担当者、金融機関、士業、行政、支援機関など、イノベーションにチャレンジする人々が交流するコミュニティです。新産業創出に欠かせないイノベーターやトレイルブレイザー（先駆者）など様々な人が、イベントや勉強会などを通じて技術や知識等を共有し、自ら発信/活動していくことで、関わる人たちが共創し成長しあえる環境づくりを目指します。

うめきた未来イノベーション機構（U-FINO：ユーフィーノ）

U-FINOは、うめきた2期地区開発プロジェクト「グラングリーン大阪」のまちづくり目標である『「みどり」と「イノベーション」の融合拠点』実現のため、まちの中核機能である新産業創出に向けて、「うめきた2期みどりとイノベーションの融合拠点形成推進協議会」において約5年間活動してきた知見を活かし、大阪府、大阪市、公益社団法人関西経済連合会及び大阪商工会議所も参画し、グラングリーン大阪開発事業者、行政、経済界が官民一体で、新技術を持つ研究者や事業者などの多様な人材を繋げ、プロジェクト創出などをコーディネートする組織として、2022年9月に設立し、活動を始めました。（詳細はこちら(https://u-fino.com/)）

■ 運営サポート

LETTは「人生を 心躍る冒険に」をビジョン、「地域のオモロいを開拓する」をミッションに掲げる、地域に特化した「エコシステムドライバー」です。西日本エリアを中心に、徹底した現場主義と圧倒的な機動力を強みに、以下の3本柱で事業を展開しています。

1．地域のイノベーション創出支援（自治体・産業支援機関、金融機関等と連携した地域のスタートアップ成長支援、機運醸成）

２．スタートアップ・ベンチャー企業との共創支援（事業会社とのオープンイノベーションを伴走）

３．地域コミュニティの形成支援（地域内外のイノベーターを交差させる場づくり）



会社名：LETT株式会社

所在地：〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町56 起業プラザひょうご内

事業内容：スタートアップ支援・スタートアップスタジオ事業、オープンイノベーションの企画運営及び地域コミュニティの形成支援

■ 注意事項

- 本申し込みフォームより入力された回答内容および個人情報は、主催団体である一般社団法人うめきた未来イノベーション機構の個人情報保護方針に則り、適切に共有されます。本事業ならびに関連事業のご案内が届くことをご了承ください。- リクルーティング、勧誘など、採用目的でのイベント参加はお断りしております。- キャンセル待ち・補欠・落選の方はご参加いただくことが出来ませんのでご了承ください。- 欠席される場合は、お手数ですが速やかにキャンセル処理をお願い致します。- 無断キャンセルや欠席が続く場合、次回以降の参加をお断りさせていただく場合がございます。

■ お問合せ先

応募に関する問い合わせ

LETT株式会社

担当：志岐、上葛（info@lett-c.jp）

イベント全般に関する問い合わせ

一般社団法人うめきた未来イノベーション機構

担当：渡邉、樋口（info@u-fino.com）



