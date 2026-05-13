APTO、2026年5月28日（木）～29日（金）「Humanoids Summit 2026」に出展決定

「Humanoids Summit 2026」について

株式会社APTO

Humanoids Summitは、フィジカルAI、ロボティクス、ヒューマノイドロボットの分野におけるグローバルカンファレンスです。2024年シリコンバレー、2025年のロンドンでの開催に続き、日本では初開催となります。

世界中から、ヒューマノイド・ロボティクス分野の最先端に取り組む企業・研究者・投資家が集結し、講演や展示、ライブデモンストレーションが行われます。

データにフォーカスしたAI開発プラットフォーム事業・AIコンサルティング事業を行う当社APTOのブースでは、フィジカルAI対応の最新のデータセット開発の取り組みをご紹介いたします。

実機ロボットを用いた模倣学習データの収集プロセスに加え、NVIDIA Isaac Simを活用したシミュレーション生成・データ拡張のデモをご覧いただけます。

実世界と仮想環境を組み合わせたData-CentricなAI開発の流れを、具体的な事例とともに体験いただけます。

AI導入や開発におけるお客様それぞれの課題に対し、専門スタッフが最適なソリューションをご提案し、ご相談を承ります。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

イベント概要

イベント詳細・来場登録はこちら :https://humanoidssummit.com/公式サイトに遷移します。

名称：Humanoids Summit 2026

会期：

2026年5月28日（木）～29日（金）

会場：高輪ゲートウェイコンベンションセンター

開催時間：8：00～20：30（29日は17：00まで）

参加費：有料（事前登録が必要となります）

主催：Humanoids Summit, Inc.

イベント公式サイト：https://humanoidssummit.com/(https://humanoidssummit.com/)

※入場には事前登録(有料)が必要となります。イベント公式ページより登録をお願いいたします。

イベント詳細・来場登録はこちら :https://humanoidssummit.com/公式サイトへ遷移します。

株式会社APTO

あらゆるAI開発において、最も精度に影響を与える「データ」にフォーカスしたAI開発支援サービスを提供しております。クラウドワーカーを活用したデータ収集・アノテーションプラットフォーム「harBest」や、初期段階でボトルネックになるデータの準備を高速化する「harBest Dataset」、専門家の知見を活用してデータの精度を上げる「harBest Expert」など、データが課題で進まないAI開発を支援することで多くの国内外のエンタープライズ様に評価をいただいております。

▼地球最速のデータ収集・作成プラットフォーム「harBest」

https://harbest.io/

▼データ収集・作成ポイ活アプリ「harBest」

https://harbest.site

▼専門領域特化型LLM Instruction Data Stock「harBest Expert」

https://expert.harbest.io/

会社名 ：株式会社APTO

所在地 ：東京都千代田区岩本町２丁目４－１ 神田岩本町プラザビル504

代表者 ：代表取締役 高品 良

URL ：https://apto.co.jp/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uFm3eoO4G0E ]

AI開発やAI開発におけるデータまわりで課題感をお持ちでしたら是非ご相談ください。

ご相談・お問い合わせはこちら :https://harbest.io/contact/