APTO、2026年5月28日（木）～29日（金）「Humanoids Summit 2026」に出展決定
「Humanoids Summit 2026」について
Humanoids Summitは、フィジカルAI、ロボティクス、ヒューマノイドロボットの分野におけるグローバルカンファレンスです。2024年シリコンバレー、2025年のロンドンでの開催に続き、日本では初開催となります。
世界中から、ヒューマノイド・ロボティクス分野の最先端に取り組む企業・研究者・投資家が集結し、講演や展示、ライブデモンストレーションが行われます。
データにフォーカスしたAI開発プラットフォーム事業・AIコンサルティング事業を行う当社APTOのブースでは、フィジカルAI対応の最新のデータセット開発の取り組みをご紹介いたします。
実機ロボットを用いた模倣学習データの収集プロセスに加え、NVIDIA Isaac Simを活用したシミュレーション生成・データ拡張のデモをご覧いただけます。
実世界と仮想環境を組み合わせたData-CentricなAI開発の流れを、具体的な事例とともに体験いただけます。
AI導入や開発におけるお客様それぞれの課題に対し、専門スタッフが最適なソリューションをご提案し、ご相談を承ります。ぜひこの機会にお立ち寄りください。
イベント詳細・来場登録はこちら :
https://humanoidssummit.com/
公式サイトに遷移します。
イベント概要
名称：Humanoids Summit 2026
会期：
2026年5月28日（木）～29日（金）
会場：高輪ゲートウェイコンベンションセンター
開催時間：8：00～20：30（29日は17：00まで）
参加費：有料（事前登録が必要となります）
主催：Humanoids Summit, Inc.
イベント公式サイト：https://humanoidssummit.com/(https://humanoidssummit.com/)
※入場には事前登録(有料)が必要となります。イベント公式ページより登録をお願いいたします。
イベント詳細・来場登録はこちら :
https://humanoidssummit.com/
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株式会社APTO
あらゆるAI開発において、最も精度に影響を与える「データ」にフォーカスしたAI開発支援サービスを提供しております。クラウドワーカーを活用したデータ収集・アノテーションプラットフォーム「harBest」や、初期段階でボトルネックになるデータの準備を高速化する「harBest Dataset」、専門家の知見を活用してデータの精度を上げる「harBest Expert」など、データが課題で進まないAI開発を支援することで多くの国内外のエンタープライズ様に評価をいただいております。
▼地球最速のデータ収集・作成プラットフォーム「harBest」
https://harbest.io/
▼データ収集・作成ポイ活アプリ「harBest」
https://harbest.site
▼専門領域特化型LLM Instruction Data Stock「harBest Expert」
https://expert.harbest.io/
会社名 ：株式会社APTO
所在地 ：東京都千代田区岩本町２丁目４－１ 神田岩本町プラザビル504
代表者 ：代表取締役 高品 良
URL ：https://apto.co.jp/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uFm3eoO4G0E ]
AI開発やAI開発におけるデータまわりで課題感をお持ちでしたら是非ご相談ください。
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