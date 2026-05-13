産廃業者の7割は従業員30名以下 ── 紙マニフェスト・Excel・電話FAXに縛られた中小産廃業者を解放するAI業務OS「WasteOS」、事前登録受付を開始

株式会社Leach

株式会社Leach（本社：東京都、代表取締役：冨永拓也、以下「当社」）は、産業廃棄物処理業者向けAI業務管理システム 「WasteOS（ウェイストOS）」 の 事前登録＆共創パートナー募集 を本日より開始しました。

WasteOSは、産廃業界に根強く残る 紙マニフェスト・Excel・電話・FAX の業務を、配車・計量・処理・請求・行政報告まで一気通貫でデジタル化するAI業務OSです。

WasteOSは、現場の業務設計から一緒に考える プロダクトとして開発を進めています。事前登録いただいた事業者様とは、課題ヒアリングと機能設計セッション を通じてロードマップを共に描き、β版を先行してご利用いただける共創パートナー として迎え入れます。

「机上のAI」ではなく、現場で動くAIを ── WasteOS開発の姿勢

当社代表の冨永は、産廃業の現場を実際に訪ね、定規でモニターを当てて突合する事務員、7枚複写の紙の束を段ボールで保管する倉庫、金曜夕方の電話リレー を目にしてきました。そこで確信したのは、業務の文脈を知らないまま作ったAIは、現場で使われない という当たり前の事実です。

だからWasteOSは、産廃業者の皆さまとの対話を出発点 に開発しています。マニフェスト期限管理・AI配車・台貫連携・自動請求・行政報告 ── どの機能をどの順番で磨き込むかは、現場の声を聞きながら優先順位をつけていく 方針です。

その第一歩として、β版を先行利用いただける共創パートナー（デザインパートナー） を募集します。共に作っていただく事業者様には、機能ロードマップへの意見反映・共同プレスリリースや導入事例としての発信機会 など、共創ならではの形でお返ししていく予定です。

現場が変わらなければ、DXの意味はない。 「AI」「DX」という言葉だけが上空を飛び交う中、足元では相変わらず人が紙とExcelで疲弊している ── その構造を変えたい、というのがWasteOSの出発点です。

ある産廃業者の「90日目」── 紙マニフェスト期限超過が招いた混乱

「B2票がまだ戻ってきていないものが3件あります。明日で90日です」

金曜日の夕方、事務担当者が声を上げた。社長の顔色が変わる。

産業廃棄物管理票──いわゆるマニフェストの B2票とD票 は、交付日から 90日以内 に排出事業者のもとへ返送されなければならない。期限を超過すれば、排出事業者は 都道府県知事への措置内容等報告書の提出義務 が発生し、行政指導や罰則の対象にもなりうる。

急いで取引先の収集運搬業者に電話を入れるが、金曜の夕方、担当者はすでに退社。翌週月曜に確認がとれたのは2件、残り1件はB2票の返送漏れが判明。結果として期限超過が確定し、排出事業者から厳しいクレームが入った──。

この話は、産廃業界ではまったく珍しくない。 日常的に起こりうるリスクとして、多くの事業者が薄氷を踏む思いで業務を回しているのが実態です。

問題の根源は明確です。紙のマニフェストという昭和の仕組みに、21世紀の法令遵守を委ねている ── その構造そのものにあります。

産業廃棄物マニフェスト制度 ── なぜこれほど複雑なのか

7枚複写のマニフェスト、それぞれの役割

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）は、1993年の法改正で産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度を全面導入しました。紙マニフェストは 7枚複写 の伝票形式で構成されます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/153035/table/42_1_8601b43d0f62510897cb4046b9a8b573.jpg?v=202605130352 ]法定期限と罰則 ── 「うっかり」が通用しない世界

期限内に該当票が返送されない場合、排出事業者は都道府県知事に 「措置内容等報告書」 を提出する義務が生じます。

- マニフェスト交付義務違反・虚偽記載： 1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金- 報告書提出義務違反等： 6か月以下の懲役 または 50万円以下の罰金

マニフェスト管理は単なる事務作業ではなく、法令遵守そのものです。

紙マニフェストの「7つの苦しみ」── 現場が抱える構造的課題

１. 物理的な紛失リスク

7枚複写の紙が、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の三者間を 郵送や手渡し で行き来する。机の中に埋もれる／郵便事故／担当者退職による引き継ぎ漏れ ── 紛失に気づいた時にはすでに期限超過、という事態が後を絶ちません。

２. 期限管理の煩雑さ

中規模事業者で月数百件、年間数千～数万件。これらすべてに 90日／180日の個別カウントダウン を、Excelや手書きノートで人力管理している現場がほとんどです。

３. 返送確認の追跡コスト

期限が近いB2票・D票について、収集運搬業者・処分業者へ電話で問い合わせ、折り返しを待ち、再度連絡する。1件あたり30分～1時間の往復が日常的に発生します。

４. 台貫データとの不整合

台貫（トラックスケール）の実重量とマニフェスト数量は、多くの場合 別々のシステム／紙台帳 で管理。手書き転記のどこかでミスが起きれば、請求金額の誤り・行政検査時の説明困難 に直結します。

５. 配車計画との断絶

配車はホワイトボードや担当者の記憶、マニフェストは別担当者が別タイミングで作成。車両番号の齟齬 が日常的に発生しています。

６. 請求業務の二重三重の手間

マニフェストの紙・台貫の記録紙・Excel台帳 ── 3つのソースを照合しながら手作業で請求書作成。月末の数日間残業は産廃業界では珍しくありません。

７. 法改正・行政検査への対応負荷

電子マニフェスト義務化範囲の拡大、帳簿保存期間、報告書様式変更 ── 廃棄物処理法は頻繁に改正 されます。さらに マニフェスト5年保存義務 で、段ボール何十箱分もの紙が事業者にのしかかります。

電子マニフェスト（JWNET）は「銀の弾丸」ではない

環境省はJWNET（公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター運営）による電子マニフェスト制度を推進。2020年4月からは 特別管理産業廃棄物を年間50トン以上排出する事業者 に電子マニフェストが義務化されました。

しかし現実には、小規模産廃業者の多くは依然として紙マニフェスト を使い続けています。理由は4つあります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/153035/table/42_2_eefcfba1068405585b122000e0065892.jpg?v=202605130352 ]

核心的ジレンマ： マニフェスト管理「だけ」を電子化しても業務全体は改善しない。電子マニフェスト＋紙＋Excelの三重管理 を生むリスクすらある。

必要なのは、配車から計量・処理・請求・行政対応までを 一気通貫でデジタル化する業務OS です。

WasteOS ── 産廃業務を丸ごとデジタル化するAI業務OS

設計思想：点 → 線 → 面- 点で解決しない。 マニフェスト管理だけを電子化しない- 線でつなぐ。 配車・計量・処理・請求・行政報告を一本化- 面で最適化する。 AIが業務全体のボトルネックを自律検出主要機能（開発優先度は共創パートナーと決定）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/153035/table/42_3_370905918c33bc4d2f0340136237aa7c.jpg?v=202605130352 ]

※ 上記機能の 実装順序・UIの具体化 は、共創パートナーとのヒアリングを経て決定していきます。「あなたの現場にとって一番効く順番」 で作っていきます。

規制強化の潮流 ── デジタル管理は「任意」から「必須」へ

- １. 電子マニフェスト義務化の拡大： 2020年の特管産廃多量排出事業者への義務化は第一歩。今後 許可要件化 の可能性も- ２. ESG・サーキュラーエコノミー対応： 大企業・グローバル企業からのトレーサビリティ要求が年々厳格化- ３. 対応を迫られてからでは遅い： システム導入と業務フロー変更には 数か月～1年 の準備期間が必要

紙からデジタルへの移行は、もはや「やった方がいい」ではなく 事業継続のための基盤整備 です。

🤝 共創パートナー（デザインパートナー）募集要項

「一緒にWasteOSを作ってくださる産廃業者様」 を、先着で募集します。

共創パートナーの特典- β版の先行利用 と、機能が磨き込まれていく過程への立ち会い- 機能ロードマップへの優先的な反映 ── 貴社の現場課題が、WasteOSの次の機能になります- 代表・冨永による現場ヒアリング／設計セッション（月1回～、Slackでの随時ご相談）- 導入事例・共同プレスリリース でのロゴ・コメント掲載（任意）- 正式リリース前の先行ユーザー としてのポジショニング共創パートナーにお願いすること- １. 月1回程度の 業務ヒアリング（オンライン可、1時間目安）- ２. β版の実業務への試験投入 と、率直なフィードバック- ３. 成果が出た場合の 事例化・共同発信 へのご協力（任意）想定する共創パートナー像- 産業廃棄物の 収集運搬業 / 中間処分業 / 最終処分業 を営む事業者様- 紙マニフェスト・Excel・電話FAX中心の業務に 限界を感じている 経営者・現場責任者の方- 現場の声を機能に変える 「SaaS共創」 の面白さに共感いただける方

タイムライン（目安）

2026年Q2：事前登録受付・ヒアリング開始 ／ Q3：β版提供開始 ／ Q4～：機能拡張・事例公開

よくあるご質問（FAQ）

WasteOS 事前登録・共創パートナー申込はこちら :https://wasteos.leach.co.jpQ1. まだβ版もないのに登録して大丈夫ですか？

A. はい、むしろ 初期段階からご一緒いただく のが、共創パートナー制度の趣旨です。機能が固まる前に参画いただくパートナーの声が、そのままWasteOSの設計になります。まずは 課題ヒアリングのお時間 をいただければと思います。

Q2. JWNET（電子マニフェスト）と競合しますか？

A. いいえ。WasteOSはJWNETを 代替するものではなく、業務全体を包むOS として設計します。将来的にはJWNETとのAPI連携を視野に入れています。

Q3. 紙運用の取引先が残っていても使えますか？

A. はい。紙と電子のハイブリッド運用 を前提に設計しています。紙マニフェストのOCR取り込みも開発候補機能です。

Q4. 小規模事業者でも導入できますか？

A. もちろんです。むしろ当社は 中小の産廃事業者の業務を、業種ごと丸ごとアップデートする ことをビジョンに掲げています。

Q5. 配車・台貫・請求は既存システムを使っています。WasteOSと併用できますか？

A. 可能です。既存システムとの CSV連携・API連携 を優先機能として検討しています。どの連携が必要かは、共創パートナーとのヒアリングで決定します。

株式会社Leachについて

「中小企業の業務を、業種ごと丸ごとアップデートする」 をビジョンに掲げ、業種特化型AI業務OSを開発・提供するテクノロジースタートアップです。

共に、産廃業のDXを作りませんか

代表略歴（冨永拓也 / Takuya Tominaga）- YC公認ハッカソン c0mpiled-7「技術賞」受賞（2026年3月・サンフランシスコ）- Builders Weekend 2026 Tokyo「VoiceOS賞」受賞（Digital Garage共催・205名参加）- AWS全12冠 を 約1ヶ月 で取得（国内最短級）- 東芝R&Dで9年、Google・McKinseyとの共同プロジェクト経験- 東京大学共同開発・東芝版AI技術者教育プログラム 第2位（23名中上位3名）- 日本ソフトウェア科学会 第42回大会 チュートリアル講師（2025年）- 特許取得（特許7086873）、DICOMO2014 最優秀プレゼン賞（293件中1位）ほか学会賞トリプル受賞- 累計40社以上（個人含む）のAI導入・技術顧問・受託開発実績提供中のプロダクト・サービス- 突合.com：請求書×納品書の突合AI。2時間×2人 → 30分×1人 を実現- Saturn：受注（COREC）→請求（freee）の全自動転記AI。1日8時間 → 10分 に短縮- 生成AI顧問サービス（月額5万円～）：Slack即時対応、外部ベンダー見積の門番役- 業種特化AI業務OS群（β）：FactoryOS（製造業）／LogiOS（運送）／RecruitOS（転職エージェント）／BuildOS（資材リース）／FestOS（イベント）／LeachOS（社長向け）／WasteOS（産廃 ← 本件）会社概要[表4: https://prtimes.jp/data/corp/153035/table/42_4_71898e480423c1b42a4f0765ba56cd27.jpg?v=202605130352 ]

「AIを導入したいけど、何から始めれば？」 ── そんな方こそ、まずは話を聞かせてください。現場を見て、最適なAI活用を一緒に考えます。

完成品を売りに来たのではありません。一緒に作る相棒を探しに来ました。

本件に関するお問い合わせ先

WasteOS 事前登録・共創パートナー申込 :https://wasteos.leach.co.jp株式会社Leach コーポレートサイト :https://leach.co.jp/ja

株式会社Leach 代表取締役 冨永拓也

Web：https://leach.co.jp

事前登録・共創パートナーへのお問い合わせ：https://wasteos.leach.co.jp