公的データに基づく「不動産売却相場マップ」を無償公開 - 町丁目単位での相場視覚化

株式会社バズベイト

株式会社バズベイト（所在地：東京都）は、2026年5月、全国の不動産売却相場を町丁目単位で確認できる無料サービス「不動産売却相場マップ（https://baikyaku-soba-map.jp/）」を公開しました。

国土交通省「不動産情報ライブラリ」の公開データを基に、全国の戸建て・マンション・土地の取引価格を町丁目単位で可視化するサービスです。

左：スマートフォン版、右：PC版

■背景――売却を検討する前に、自分で相場感を持つ手段が限られていた

不動産売却は、多くの個人にとって人生で数回しか経験しない取引です。一方で、自宅エリアの取引価格を把握する手段は限られており、相場感を持たないまま売却を検討するケースが少なくありません。

国土交通省は「不動産情報ライブラリ」として全国の取引価格データを公開していますが、一般ユーザーが地図上で直感的に検索できる環境は整備されていませんでした。

■サービスの特徴

「売却相場マップ」は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の公開データを基に、全国の取引価格を町丁目単位で可視化するサービスです。

・国土交通省が公開する公的データを使用

・町丁目レベルで「取引件数」と「平均坪単価」を地図上に表示

・都道府県・市区町村からの絞り込み検索に対応

・ユーザー登録・ログイン不要。スマートフォンから即時利用可能

売却を検討する前段階での相場確認、相続不動産の相場確認、住み替え検討時のエリア比較など、幅広い用途で活用できます。

■開発の経緯

開発者は、不動産売却に関する公的データは存在するものの、一般の方が直感的に検索できる環境が整っていない点に課題を感じたといいます。

「公的データをもとに、売主が"相場感"を持って情報収集できる土台を提供したい」（運営者）

■運営者コメント

不動産売却は、人生で数回しかない大きな取引にもかかわらず、売主側が事前に得られる情報は限られています。このサービスが、一人でも多くの方が落ち着いて情報収集を行うための一助となることを願っています。（株式会社バズベイト 運営者）

■今後の展開

現在は取引価格データの地図表示に特化していますが、今後は対応エリアの拡充や、エリア別の相場推移など時系列での分析機能の追加を検討しています。

【サービス概要】

サービス名：売却相場マップ

URL：https://baikyaku-soba-map.jp/

公開時期：2026年5月

利用料金：無料（登録不要）

データ出典：国土交通省「不動産情報ライブラリ」

運営会社：株式会社バズベイト

会社URL：https://buzzbait.co.jp/

※本サービスで表示される取引価格・坪単価は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の公開データに基づく参考情報です。個別物件の評価額や実際の売却価格を保証するものではありません。