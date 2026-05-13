【京都府京田辺市】アウトドア複合施設『ウッドデザインパーク京都-彩-』で5月23日にオープニングイベントを開催

ウッドデザインパーク株式会社

『モノを育み、コトを生み、人を彩る。』をコンセプトとした、アウトドア複合施設【ウッドデザインパーク京都-彩-】が、京都府京田辺市に2026年5月23日（土）にオープン。

旧・京田辺市野外活動センターをリニューアルした新施設で、植樹式・BBQ・宿泊・ピザ作り体験・森のレンジャーツアーなどを実施いたします。

「ウッドデザインパーク京都-彩-」は、京都府京田辺市に誕生する自然体験をテーマとしたアウトドア施設。

旧・京田辺市野外活動センターをリニューアルし、その自然環境を活かしながら、現代の滞在ニーズに合わせたアウトドアホテル＆BBQ場として再生するプロジェクトとして誕生いたします。

ウッドデザインパーク京都-彩- 公式HP :https://wood-designpark.jp/kyoto/

『CAFE彩』ではコーヒー・お茶などのドリンクを提供2名様が利用できるホステルルーム1泊2食付きの宿泊体験も



京田辺市は、奈良市内から車で約30分、大阪市内・京都市内からも約40分と、都市部からアクセスしやすい立地でありながら、豊かな緑に囲まれた自然環境が広がるエリア。

グランドオープン当日は、予約でのBBQ利用、宿泊利用に加え、オープニングイベント限定のピザ作り体験、カフェ営業、野菜市場、オリジナルカレー・ビールの販売、森のレンジャーツアー体験、彩工房でのクラフト体験・丸太切り体験などを実施予定です。

また、開業記念式典として施設中央ロータリーにて「京都-彩- はじまりの植樹式」を行います。

植樹には、造成工事の際に実際に移植したミツバツツジを使用予定。

旧施設の自然を受け継ぎ、新しい施設としてこの場所とともに育っていくことを象徴する式典として実施いたします。

駐車場工事の際の植栽移植工事施設内の植栽の多くは造成工事時の木を使用。

なお、当日は駐車場台数に限りがあるため、混雑緩和および安全確保の観点から予約者・施設利用者を中心とした予約制イベントとして開催予定です。

「京都-彩- はじまりの植樹式」を開催

オープニングイベントの中心となる式典として、施設中央ロータリーにて「京都-彩- はじまりの植樹式」を実施します。

テープカットではなく植樹式を行うことで、旧施設の自然を受け継ぎ、地域とともに育っていく施設であることを表現します。

植樹するミツバツツジは、造成工事の際に実際に移植した木を使用予定。

春に花を咲かせるミツバツツジを記念樹とすることで、毎年春に花が咲くたびに、京都-彩-のはじまりを思い出させる象徴として育ててまいります。

【植樹式概要】

式典名：京都-彩- はじまりの植樹式

開催日：2026年5月23日（土）

時間：11:30～12:00頃予定

場所：ウッドデザインパーク京都-彩- 施設中央ロータリー

植樹樹木：ミツバツツジ

内容：開業記念植樹、来賓挨拶、記念撮影等

オープニングイベント実施内容

＜予約でのBBQ利用＞

ウッドデザインパーク京都-彩-のBBQエリアにて、予約制のBBQ利用を受け入れます。自然に囲まれた環境の中で、オープニングイベントの雰囲気とともにBBQを楽しめる内容を予定しています。

＜予約での宿泊利用＞

15:00以降は、宿泊予約者のチェックイン対応を開始。

コテージやホステルなど、京都-彩-ならではの宿泊体験を楽しめる施設として運営を開始します。

＜オープニングイベント限定 ピザ作り体験＞

オープニングイベント限定の体験コンテンツとして、ピザ作り体験を実施予定です。

事前予約制を基本とし、当日空きがある場合は現地での追加案内も可能。

＜CAFE彩でのスイーツ・コーヒー販売＞

施設内の『CAFE彩』では、スイーツやコーヒーの販売を予定しています。

イベント参加者の休憩場所として、施設の雰囲気を感じながらゆっくり過ごせる空間を提供します。

＜野菜市場・オリジナルカレー販売＞

かまどエリアでは、野菜市場およびオリジナルカレーの販売を予定しています。

地域の食材や自然の魅力を感じられるエリアとなっており、芝生の上でゆったりと過ごしながら食事をお楽しみいただけます。

＜森のレンジャーツアー体験＞

施設内を巡りながら、京都-彩-の魅力を体験していただく回遊型コンテンツです。

お部屋の中を見学したり、施設内を回ったりしながら楽しめる内容を予定しており、参加者には施設利用割引券やクーポンなど、特別賞や特典もご用意。

＜彩工房でのクラフト体験・丸太切り体験＞

彩工房では、クラフト体験や丸太切り体験を実施予定です。

オープニングイベント限定の商品制作も検討しており、来場記念として持ち帰れる体験コンテンツを予定しています。

開催概要

管理棟2FにてOPENする『CAFE彩』オリジナルピザ作り体験オープンイベント概要MAP

イベント名：ウッドデザインパーク京都-彩- オープニングイベント

併催：京都-彩- はじまりの植樹式

開催日：2026年5月23日（土）

開催時間：10:00～15:00

会場：ウッドデザインパーク京都-彩-

開催形式：予約者・施設利用者を中心とした予約制イベント

主な内容：BBQ利用、宿泊利用、ピザ作り体験、カフェ営業、野菜市場、オリジナルカレー・ビール販売、森のレンジャーツアー体験、彩工房体験、植樹式など

※イベント内容は現時点の予定です。天候や運営状況により、内容が変更となる場合があります。

※駐車場台数に限りがあるため、当日は予約者・施設利用者を中心としたご案内となります。

各体験コンテンツのご予約については下記リンクからお進みいただけます。

オープンイベント限定予約リンク :https://reserve.489ban.net/client/wdp-kyoto-daytrip/0/plan/daytrip?planTags%5B25320%5D=1&searchTagMode=0&keepTags=2ピザ作り体験、トレジャー体験のご予約はこちら宿泊プランのご予約はこちら :https://reserve.489ban.net/client/wdp-kyoto/0/plan/stay?planTags%5B25038%5D=1&planTags%5B25037%5D=1&searchTagMode=1&keepTags=1&_gl=1*3goizb*_gcl_aw*R0NMLjE3Nzg1ODU2MzYuQ2p3S0NBanduNHZRQmhCc0Vpd0FxM2hoTjVzNHRJX3Y1ZHQ4aGRZNEtnYmtTTUtTRVE5ZkdUazl6VmlwM1FOYTVROFdlMTFJcS0wN2J4b0NjUWNRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTYwNjE2OTY4NS4xNzc4MTI4NzE4*_ga*MTkyNTAyOTk1MS4xNzc4MTI4NzE4*_ga_FKJ56NEK36*czE3Nzg1ODQwNDckbzckZzEkdDE3Nzg1ODU2MzYkajU5JGwwJGgyMzc2MTIzNjc.コテージ・ホステル・キャンプ宿泊のご予約はこちら

ウッドデザインパーク京都-彩-について

「ウッドデザインパーク京都-彩-」は、京都府京田辺市に誕生する自然体験をテーマとしたアウトドア施設。

旧・京田辺市野外活動センターを活用し、自然環境を活かしたアウトドアホテル＆BBQ場として整備を進めています。

2026年4月25日（土）から宿泊プレオープン、5月16日（土）から日帰り・キャンププレオープン、5月23日（土）にグランドオープン予定。

都市部からアクセスしやすい立地でありながら、緑に囲まれた環境の中で、宿泊、BBQ、カフェ、自然体験、クラフト体験などを楽しめる施設として、地域の新たなアウトドア拠点を目指します。

会社概要

会社名：ウッドデザインパーク株式会社

所在地：愛知県名古屋市緑区鴻仏目1丁目102番地 ベルインビルB棟3階

事業内容：グランピング・BBQ・アウトドア施設の運営

公式サイト：https://wood-designpark.jp