オンライン英会話「ベストティーチャー」、DET（Duolingo English Test）対策コースを5月12日より提供開始

株式会社ベストティーチャー

「書いて、話す」オンライン英会話「ベストティーチャー（Best Teacher）」を運営する株式会社ベストティーチャー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高宮敏郎）は、2026年5月12日（火）より、Duolingo English Test（以下、DET）の対策に特化した新コース「DET対策コース」の提供を開始いたします。本コースはDETの中でも独学での対策が難しいとされる「Writing Sample」「Speaking Sample」タスクに特化。Writing→添削→Speakingという当社独自のレッスンフローを通じて、留学を目指す皆さまが出願先の必要要件であるスコアを早期に取得できるよう支援します。

【背景】留学需要の回復と、選択肢として広がるDuolingo English Test

2026年5月12日よりDET対策コースを提供開始

新型コロナウイルス感染拡大に伴う渡航制限を経て、海外留学を志す日本人学生の数は大きく回復しています。独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）が2025年4月に公表した「2023年度日本人学生留学状況調査」では、2023年度に海外留学を開始した日本人学生は89,179人と前年度比で53.3％の大幅増となりました(*1)(*2)。加えて、政府は「経済財政運営と改革の基本方針2025」等において、2033年までに日本人学生の海外留学者数を50万人とする目標を掲げており、今後さらに留学機運が高まることが予想されます(*3)。

一方で、海外大学への出願には英語4技能スコアの提出が必須要件となるケースが大半であり、留学を志す学生にとって「英語4技能スコアの取得」は最初に越えるべき大きなハードルになっています。長年に渡り世界中で実績を重ねてきたTOEFL iBT(R)やIELTSに加えて、近年ではオンライン受験可能、受験料が比較的安価、所要時間が約1時間と、より手軽に挑戦できるDuolingo English Test(DET)が新たな選択肢として急速に注目を集めています。DETは世界で6,000以上の大学・教育機関に採用されており、日本国内においてもDETスコアを採用する大学等が増えています(*4)。

利用可能な試験の選択肢が広がることは、留学志望者それぞれの留学計画や学習スタイルに合わせて試験を選べることに繋がり、出願への大きな追い風となります。私たちはこれまでIELTS、TOEFL iBT(R)、英検(R)など、多様な英語4技能試験対策コースを提供してきました。今回、DETという新たな選択肢の広がりを受け、留学を志す皆さまが自身の目標を踏まえた最適な試験で「英語4技能スコアを早期・効率的に取得できる」環境を提供するため、このたびDET対策に特化した新コースを開設いたしました。

*1: JASSO https://www.studyinjapan.go.jp/ja/statistics/japanese-students/data/2504301000.html

*2: 文部科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1412692_00003.htm

*3: 内閣府 https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2025/decision0613.html

*4: Duolingo English Test https://englishtest.duolingo.com/test_takers

DETにおける「Writing Sample」「Speaking Sample」の難しさ

DETは様々な形式のタスクで構成されていますが、対策難易度が高く、かつ出願先の教育機関が回答内容を直接確認する重要なタスクとして、自由記述形式の「Writing Sample」と、自由発話形式の「Speaking Sample」があります。

これらのタスクは、与えられたテーマに対して受験者自身の言葉でまとまった英文・英語スピーチを組み立てる必要があり、準備と対策が不可欠、かつ問題集などでの独学だけでは対策が難しい領域です。模範解答の暗記などでは対応しきれず、第三者からの添削と実践的なフィードバックを伴うトレーニングが求められます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4918/table/27_1_7a7999c485ec49069a87b4c6291c3c3c.jpg?v=202605130251 ]

DET対策コース 3つの特徴

(1) DETの「Writing Sample」「Speaking Sample」に特化

独学でのスコアアップが難しい2つのタスクに集中して取り組みます。ベストティーチャーがDETの出題傾向を研究して作成したオリジナル問題（Writing Sample 10問 ／ Speaking Sample 10問）を使用し、DET指導テストに通過した講師を含む外国人講師とともに、実践的な対策を行います。

(2) 「Writing → 添削 → Speaking」の独自レッスンフロー

ベストティーチャーは全ての問題で「Writing（英作文）→ 添削 → Speaking（英会話）」を行います。まずWritingレッスンで自分の伝えたいことを英作文形式で整理し、それを外国人講師が添削。添削されより洗練された内容をもとにSpeakingレッスンを行うことで、書く力と話す力を相互に高めます。同じトピックを「書く」「話す」の2方式で深く扱うことで、本番で求められる即興性と論理構成力を同時に鍛えられます。

(3) マルチデバイスで24時間受講可能・レッスン回数無制限

ベストティーチャーの全てのコースはPC・スマートフォン・タブレット対応。24時間レッスン受講でき、レッスン回数も制限はありません。受験までのスケジュールや生活スタイルに合わせて、自分のペースで集中して対策いただけます。

外国人講師による英作文添削添削を活用したオンライン英会話レッスン

DET対策コースだけの特別特典

(1) リリース記念特別価格：月額 6,000円（税込）

DET対策コースを、リリース記念の特別価格として月額6,000円（税込）でご提供いたします。

(2) DET公式「Global Partner Network(GPN)」加盟特典

ベストティーチャーは、Duolingo English Testの公式パートナープログラム「Global Partner Network(GPN)」に加盟しています。DET対策コースに無料会員登録された方全員に、GPN限定の対策教材4種をプレゼントいたします。さらに、すべて英語で構成されている本教材を日本人学習者の皆さまが活用しやすいよう、ベストティーチャーオリジナルの日本語ガイドも併せてお届けします。

DET対策コース サービス概要

コース名

DET対策コース

提供開始時期

2026年5月12日（火）より提供開始

受講料

月額6,000円（税込） ※リリース記念特別価格

レッスン形式- Writingレッスン（添削つき） + Speakingレッスン（1回25分） ※レッスン回数制限なし

コース詳細はこちら :https://www.best-teacher-inc.com/det

ベストティーチャーは、今後も学習者の皆さまの目標達成に向けて、より一層のサポートを続けてまいります。

※当社の提供するサービスや試験に関連するコンテンツは、Duolingoによって承認されたものではありません。当社はDuolingo English Testグローバル・パートナー・ネットワーク(GPN)に参加し、関連情報を提供しています。

※英検(R)は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※TOEFL(R)およびTOEFL iBT(R)はETSの登録商標です。このコンテンツはETSの検討を受けまたはその承認を得たものではありません。

ベストティーチャーについて

自分の英語を「書いて、話す」レッスンが特長のベストティーチャー

ベストティーチャーは、英語を「書いて、話す」ことを通して習得するオンライン英会話サービスです。まず、自分の伝えたいことをライティング（英作文）し、添削によって正しい表現を学んだ後、添削を通して作られた「自分だけのオリジナル教材」を使い、スピーキングレッスンを行います。これらの一連の流れを1レッスンとすることで、正確な英語力の習得を目指します。

ウェブサイト：https://www.best-teacher-inc.com

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1130897021

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.best_teacher_inc.android

■公式SNS

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■会社概要株式会社ベストティーチャー

会社名 ： 株式会社ベストティーチャー

代表者 ： 代表取締役社長 高宮敏郎

所在地 ： 東京都渋谷区代々木1-55-1 ベルヴュオフィス代々木 3F

設立 ： 2011年11月1日

事業内容： 「書いて、話す」オンライン英会話 ベストティーチャーの運営

URL ： https://www.best-teacher-inc.com