ミツカン×日本フットサルトップリーグ　女子Fリーグのパートナーシップ契約を締結

株式会社Mizkan Holdings

株式会社 Mizkan (本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼 CEO：槇 亮次、以下ミツカン)と一般社団法人日本フットサルトップリーグ（住所：東京都文京区、理事長 松井 大輔）は、日本女子フットサルリーグ（女子Ｆリーグ）のオフィシャルサポートカンパニーとして、パートナーシップ契約を締結いたしました。 “発酵性食物繊維“に着目したブランド「Fibee（ファイビー）」で、選手の健康をサポートしてまいります。

忙しい選手の食生活を応援したいという想いから

近年、アスリートにとって競技力向上だけでなく、日常的な体調管理やコンディショニングの重要性がますます高まっています。女子フットサル選手は、仕事・学業と競技を両立しながら限られた時間の中でトレーニングと日常生活を両立しており、そうした生活の中でも無理なく取り入れられ、継続しやすい食での健康サポートが求められています。

本パートナーシップのサポートブランドであるFibeeは、発酵性食物繊維がキーポイントのブランドで、体の内側から健康と美容をサポートします。忙しい日々を送る女子Ｆリーグ選手たちの食生活やインナーケアを支援し、パフォーマンス向上に貢献したいという双方の想いが一致し、本パートナーシップが実現しました。

「Fibee」ブランドについて

Fibee は、腸内の善玉菌にうれしい発酵性食物繊維がキーポイントの商品です。食物繊維が腸内の善玉菌に届き、 発酵し、体の中から健康をサポートします。発酵性食物繊維をいつでも手軽に楽しむことができるよう、豊富なラインナップを取り揃えており、毎日食べても飽きがこず、継続して食生活に取り入れていただけます。また、摂取し続けるには何より「おいしさ」が大切。Fibee は、おいしさにこだわったからこそ、続けやすくなっています。

ミツカン公式通販サイトにてお買い求めいただけます。

Fibee ブランドサイト ： https://shop.mizkan.co.jp/collections/fibee

担当者コメント

このたび、女子Ｆリーグとのパートナーシップに携わらせていただくことを大変光栄に思います。日々、競技に励む選手やチームの皆さまの健やかな活躍を、「Fibee」を通じて支援できることを嬉しく感じております。今後は、女子Ｆリーグ選手への「Fibee」商品提供による健康サポートだけでなく、選手一人ひとりのライフスタイルや女子フットサルの魅力を発信することで、リーグ全体の盛り上げに貢献できるよう努めてまいります。 （PR推進チーム 志村美咲）

ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。

＜商品に関する一般の方のお問い合わせ先＞

ミツカングループお客様相談センターHP：https://faq.mizkan.co.jp/