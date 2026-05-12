着物選びで重視されるポイントランキング2026｜“価格だけでは選ばれない”時代へ
株式会社LIN（本社：岐阜県可児市、代表取締役：林竜吾）が運営する着物レンタルサービス「レンタル衣裳マイセレクト」は、30～50代女性100名を対象に、「着物の着用機会や選び方」に関するアンケート調査を実施しました。
その結果、近年の着物選びでは、“価格だけ”ではなく、「写真でどう見えるか」「場に合っているか」といった“全体の印象”を重視する傾向が強まっていることが分かりました。
物価高の影響による節約意識がある一方で、“後悔したくない”“写真としてきれいに残したい”という価値観も広がっています。
着物選びで重視されるポイントランキング
「着物選びで重視したポイント」について質問したところ、以下の結果となりました。
1位：色（全体の印象） 58％
2位：柄（デザイン） 49％
3位：価格（予算） 38％
4位：格式・場に合っているか 24％
5位：レンタルの手軽さ 23％
6位：品質・素材感 16％
7位：周囲とのバランス（浮かない） 16％
近年は、“価格だけを優先する”というよりも、
●写真に残った時の雰囲気
●上品に見えるか
●周囲との調和
●自分らしさ
を意識して選ぶ傾向が強まっています。
「写真映え」より、“自然にきれいに見える”が重視される傾向
調査では、「写真映え」そのものよりも、
●色の印象
●全体のやわらかさ
●家族写真とのバランス
を重視する回答が多く見られました。
特に近年は、
●ベージュ
●くすみカラー
●淡色系
など、“自然光でやさしく見える色味”への人気が高まっています。
“派手に目立つ”よりも、“上品に調和する”ことを重視する傾向が強まっていると考えられます。
「合理性」と「見た目」を両立したい意識も
また、着物を選んだ理由については、
●好きなデザインだった：38％
●家族の意向：22％
●着る機会が少ないため：21％
●費用を抑えたかった：18％
という結果となりました。
近年は、
●必要な時だけ利用したい
●保管負担を減らしたい
●準備を簡単にしたい
という“合理性”を重視する一方で、
●写真で後悔したくない
●きちんと見せたい
という気持ちも強く、“機能性と見た目の両立”を求める傾向が見られます。
着物選びで後悔したことも明らかに
一方、「着物選びで後悔したこと」については、
●準備が大変だった：24％
●思ったより費用がかかった：22％
●色・柄選びに迷った：22％
●時間に余裕がなかった：14％
という結果となりました。
特に、
●色味の違い
●サイズ感
●準備負担
に悩む人が多く、“選びやすさ”へのニーズも高まっています。
当社の取り組み
レンタル衣裳マイセレクトでは、
●初めてでも選びやすい商品ページ
●動画による色味・質感確認
●シーン別コーディネート提案
●サイズ感が分かりやすい案内
●初心者向け選び方ガイド
などを強化しております。
今後も、“着物選びで後悔しないための分かりやすさ”を重視し、安心して選べるサービスづくりに取り組んでまいります。
【調査概要】
・調査主体：株式会社LIN（レンタル衣裳マイセレクト）
・調査方法：インターネット調査
・調査期間：2026年5月7日
・調査対象：30～50代女性（七五三・お宮参り・成人式・結婚式等で着物を着用した経験のある方）
・有効回答数：100名
・調査機関：Freeasy