着物選びで重視されるポイントランキング2026｜“価格だけでは選ばれない”時代へ

株式会社LIN

株式会社LIN（本社：岐阜県可児市、代表取締役：林竜吾）が運営する着物レンタルサービス「レンタル衣裳マイセレクト」は、30～50代女性100名を対象に、「着物の着用機会や選び方」に関するアンケート調査を実施しました。

その結果、近年の着物選びでは、“価格だけ”ではなく、「写真でどう見えるか」「場に合っているか」といった“全体の印象”を重視する傾向が強まっていることが分かりました。

物価高の影響による節約意識がある一方で、“後悔したくない”“写真としてきれいに残したい”という価値観も広がっています。

着物選びで重視されるポイントランキング

「着物選びで重視したポイント」について質問したところ、以下の結果となりました。

1位：色（全体の印象） 58％

2位：柄（デザイン） 49％

3位：価格（予算） 38％

4位：格式・場に合っているか 24％

5位：レンタルの手軽さ 23％

6位：品質・素材感 16％

7位：周囲とのバランス（浮かない） 16％

近年は、“価格だけを優先する”というよりも、

●写真に残った時の雰囲気

●上品に見えるか

●周囲との調和

●自分らしさ

を意識して選ぶ傾向が強まっています。

「写真映え」より、“自然にきれいに見える”が重視される傾向

調査では、「写真映え」そのものよりも、

●色の印象

●全体のやわらかさ

●家族写真とのバランス

を重視する回答が多く見られました。

特に近年は、

●ベージュ

●くすみカラー

●淡色系

など、“自然光でやさしく見える色味”への人気が高まっています。

“派手に目立つ”よりも、“上品に調和する”ことを重視する傾向が強まっていると考えられます。

「合理性」と「見た目」を両立したい意識も

また、着物を選んだ理由については、

●好きなデザインだった：38％

●家族の意向：22％

●着る機会が少ないため：21％

●費用を抑えたかった：18％

という結果となりました。

近年は、

●必要な時だけ利用したい

●保管負担を減らしたい

●準備を簡単にしたい

という“合理性”を重視する一方で、

●写真で後悔したくない

●きちんと見せたい

という気持ちも強く、“機能性と見た目の両立”を求める傾向が見られます。

着物選びで後悔したことも明らかに

一方、「着物選びで後悔したこと」については、

●準備が大変だった：24％

●思ったより費用がかかった：22％

●色・柄選びに迷った：22％

●時間に余裕がなかった：14％

という結果となりました。

特に、

●色味の違い

●サイズ感

●準備負担

に悩む人が多く、“選びやすさ”へのニーズも高まっています。

当社の取り組み

レンタル衣裳マイセレクトでは、

●初めてでも選びやすい商品ページ

●動画による色味・質感確認

●シーン別コーディネート提案

●サイズ感が分かりやすい案内

●初心者向け選び方ガイド

などを強化しております。

今後も、“着物選びで後悔しないための分かりやすさ”を重視し、安心して選べるサービスづくりに取り組んでまいります。

【調査概要】

・調査主体：株式会社LIN（レンタル衣裳マイセレクト）

・調査方法：インターネット調査

・調査期間：2026年5月7日

・調査対象：30～50代女性（七五三・お宮参り・成人式・結婚式等で着物を着用した経験のある方）

・有効回答数：100名

・調査機関：Freeasy