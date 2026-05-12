着物選びで重視されるポイントランキング2026｜“価格だけでは選ばれない”時代へ

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株式会社LIN


株式会社LIN（本社：岐阜県可児市、代表取締役：林竜吾）が運営する着物レンタルサービス「レンタル衣裳マイセレクト」は、30～50代女性100名を対象に、「着物の着用機会や選び方」に関するアンケート調査を実施しました。


その結果、近年の着物選びでは、“価格だけ”ではなく、「写真でどう見えるか」「場に合っているか」といった“全体の印象”を重視する傾向が強まっていることが分かりました。


物価高の影響による節約意識がある一方で、“後悔したくない”“写真としてきれいに残したい”という価値観も広がっています。


着物選びで重視されるポイントランキング


「着物選びで重視したポイント」について質問したところ、以下の結果となりました。



1位：色（全体の印象） 58％
2位：柄（デザイン） 49％
3位：価格（予算） 38％
4位：格式・場に合っているか 24％
5位：レンタルの手軽さ 23％
6位：品質・素材感 16％
7位：周囲とのバランス（浮かない） 16％



近年は、“価格だけを優先する”というよりも、


●写真に残った時の雰囲気


●上品に見えるか


●周囲との調和


●自分らしさ


を意識して選ぶ傾向が強まっています。


「写真映え」より、“自然にきれいに見える”が重視される傾向

調査では、「写真映え」そのものよりも、


●色の印象


●全体のやわらかさ


●家族写真とのバランス


を重視する回答が多く見られました。


特に近年は、


●ベージュ


●くすみカラー


●淡色系


など、“自然光でやさしく見える色味”への人気が高まっています。


“派手に目立つ”よりも、“上品に調和する”ことを重視する傾向が強まっていると考えられます。


「合理性」と「見た目」を両立したい意識も


また、着物を選んだ理由については、


●好きなデザインだった：38％


●家族の意向：22％


●着る機会が少ないため：21％


●費用を抑えたかった：18％


という結果となりました。


近年は、


●必要な時だけ利用したい


●保管負担を減らしたい


●準備を簡単にしたい


という“合理性”を重視する一方で、


●写真で後悔したくない


●きちんと見せたい


という気持ちも強く、“機能性と見た目の両立”を求める傾向が見られます。


着物選びで後悔したことも明らかに


一方、「着物選びで後悔したこと」については、


●準備が大変だった：24％


●思ったより費用がかかった：22％


●色・柄選びに迷った：22％


●時間に余裕がなかった：14％


という結果となりました。


特に、


●色味の違い


●サイズ感


●準備負担


に悩む人が多く、“選びやすさ”へのニーズも高まっています。


当社の取り組み

レンタル衣裳マイセレクトでは、


●初めてでも選びやすい商品ページ


●動画による色味・質感確認


●シーン別コーディネート提案


●サイズ感が分かりやすい案内


●初心者向け選び方ガイド


などを強化しております。


今後も、“着物選びで後悔しないための分かりやすさ”を重視し、安心して選べるサービスづくりに取り組んでまいります。


【調査概要】

・調査主体：株式会社LIN（レンタル衣裳マイセレクト）


・調査方法：インターネット調査


・調査期間：2026年5月7日


・調査対象：30～50代女性（七五三・お宮参り・成人式・結婚式等で着物を着用した経験のある方）


・有効回答数：100名


・調査機関：Freeasy