【沖縄／ザ・テラスクラブ ウェルネスタラソ アット ブセナ】夏限定“頑張らないウェルネス”で整うリゾートステイ。美容も癒しも叶える『Summer Wellness Awaits夏のウェルネス1日体験』

ザ・テラスホテルズ株式会社

「自然との調和、自然への回帰」をコンセプトに、沖縄で5つのホテルを展開するザ・テラスホテルズ。その中でも、全館クラブサービス付きでワンランク上のもてなしを提供するザ・テラスクラブ ウェルネスタラソ アット ブセナ（以下、ザ・テラスクラブ）は、沖縄県名護市の海辺に位置する大人のためのウェルネスリゾートです。三方を雄大な海に囲まれた自然環境の中、海の恵みを取り入れたタラソテラピーを通して、心と身体を健やかな状態へと導きます。

夏限定プラン「Summer Wellness Awaits～夏のウェルネス1日体験」

せっかくの沖縄旅行。美しい海やリゾートステイを楽しむだけでなく、心や身体も整えたい。

そんなニーズに応える夏限定の宿泊プランをご用意しました。

本プランは、滞在中の1日だけウェルネスプログラムを取り入れるのが特長です。

すべてを整える時間にするのではなく、リゾートでの自由な時間も大切にしながら、無理なくコンディションを整える“頑張りすぎないウェルネス”を提案します。

美容も癒しもどちらも叶えたい大人の女性や、ご友人同士、カップルでの滞在にも最適な、新しいリゾートステイです。

■宿泊期間：2026年7月1日 ～ 9月30日

チェックイン：14:00／チェックアウト：11:00

※2連泊より予約受付

■プランの特長- 滞在中1日だけのウェルネス体験。観光やリゾートでの時間を楽しみながら、1日だけ心身と向き合う時間を設けることで、無理なく整えることができます。- 海の恵みを活かしたタラソテラピー。 海水や海洋環境を活用したプログラムにより、自然の力を取り入れながらリラックスとリフレッシュを促します。- 大人のための静かなリゾート空間。落ち着いた環境の中で、日常の喧騒から離れた穏やかな時間をお過ごしいただけます。■ウェルネス体験でご提供するプログラム（すべて滞在中1回）- ロコモチェック（下肢を中心とした筋力診断）- 体組成測定（骨格筋率・体脂肪率など）- タラソバイオツアー（90分）タラソプール、ハマム（スチームサウナ）、エアロゾルナッピング（大気浴療法）を巡り、交感神経と副交感神経のバランスに働きかけ、リラックスとリフレッシュを促します。■食事内容（すべて滞在中1回）

館内「ファインダイニング」にて、栄養価の高さと美味しさを兼ね備えたランチとディナーをお楽しみいただけます。

- ランチ（12:00～15:00、ラストオーダー14:30）- ディナー（17:30～22:00、ラストオーダー21:00）「メニュー構成：前菜／スープ／メインディッシュ／デザート」■クラブサービス・館内施設- 朝食（6:30～10:30）インルームダイニングへの変更も可能です（要予約）- ティータイム（14:00～16:00）／アペリティフタイム（17:00～19:00）※クラブサービスについて詳しく見る(https://clubatbusena.terrace.co.jp/pages/club-service?_gl=1*dwlj2w*_ga*MjU3ODA3ODQzLjE3NjgyNjM2MzI.*_ga_JFYDT0F44E*czE3Nzc4NzYwNjUkbzQxNyRnMSR0MTc3Nzg3NjY3NiRqMzEkbDAkaDA.*_ga_ELZM7YVWMN*czE3Nzc4NzYwNzAkbzEwNSRnMSR0MTc3Nzg3NjY3NiRqMzEkbDAkaDA.)＜無料でご利用いただける館内施設＞- インフィニティプール（9:00～19:00）- タラソプール（9:00～22:00）※タラソプールについて詳しく見る(https://clubatbusena.terrace.co.jp/pages/thalasso-pool?_gl=1*ftwfpb*_ga*MjU3ODA3ODQzLjE3NjgyNjM2MzI.*_ga_JFYDT0F44E*czE3Nzc4NzYwNjUkbzQxNyRnMSR0MTc3Nzg3NjY0NyRqNjAkbDAkaDA.*_ga_ELZM7YVWMN*czE3Nzc4NzYwNzAkbzEwNSRnMSR0MTc3Nzg3NjY0NyRqNjAkbDAkaDA.)- ドライサウナ（9:00～22:00）- トレーニングジム（7:00～22:00）【アクセス】

那覇空港から国道58号線経由で約90分、沖縄自動車道利用で約75分

※空港からホテルまでの無料シャトルバスあり

詳しくはこちら(https://clubatbusena.terrace.co.jp/blogs/news/202512271200?_gl=1*1nubqaq*_ga*MjU3ODA3ODQzLjE3NjgyNjM2MzI.*_ga_JFYDT0F44E*czE3Nzc4NzYwNjUkbzQxNyRnMSR0MTc3Nzg3NjM3NyRqNDgkbDAkaDA.*_ga_ELZM7YVWMN*czE3Nzc4NzYwNzAkbzEwNSRnMSR0MTc3Nzg3NjM3NyRqNDgkbDAkaDA.)

美しい海に囲まれた静かな環境の中で、ただ過ごすだけでなく、心と身体に向き合うひと時を。

ザ・テラスクラブではこの夏、リゾートの開放感とともに“整う時間”をご体感いただけます。 遊びも癒しも、そして自分自身を見つめる時間も。そのすべてを無理なく叶える、新しい沖縄の過ごし方をご提案します。

◆プラン詳細・ご予約はこちら(https://www.terrace.co.jp/reserve/SelectPlan.php?HOTEL_ID=4&PLAN_ID=5099&lang=jp&utm_source=PRTIMES&utm_medium=webmedia&utm_campaign=TC20260512)

◆お問い合わせ

ウェルネスタラソ レセプション

TEL:0980-51-1115（9:00～22:00）

スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド

90カ国以上の550軒以上の独立系ラグジュアリーホテルが加盟する会員組織（本社：イギリス）。ザ・テラスクラブ ウェルネスタラソ アット ブセナは2016年5月、日本のホテルとして10番目に加盟ホテルとして迎えられました。

https://www.slhhotels.jp

ザ・テラスホテルズ

日本の南、沖縄本島を基盤に展開するザ・テラスホテルズは、1997年にフラッグシップホテルである「ザ・ブセナテラス」をオープン以来、「自然との調和、自然への回帰」をコンセプトに、沖縄の気候風土に即したファシリティーや礼節を重んじた温かなもてなしで、大人のための洗練された空間と、そこにゆったりと流れる時間を演出し、「テラススタイル」と呼ぶ独自のリゾートライフをご提供しております。

https://www.terrace.co.jp/

ザ・ブセナテラス

ザ・ブセナテラス

青く輝く海、亜熱帯の緑、色鮮やかな花々に包まれた地上の楽園。より快適で自然を感じられる空間の客室や美味美食をそろえたレストラン、ブセナならではのもてなしが、極上の休日を彩ります。

https://www.terrace.co.jp/busena/

ザ・テラスクラブ ウェルネスタラソ アット ブセナ

ザ・テラスクラブ ウェルネスタラソ

アット ブセナ

青く輝く南海に包まれたウェルネスリゾート。運動・栄養・休養のバランスのとれたウェルネスプログラムと、「クラブ」ならではのきめ細やかなパーソナルサービスで、大人のための心ほどく休日をお約束します。

https://clubatbusena.terrace.co.jp/

ジ・アッタテラス クラブタワーズ

ジ・アッタテラス クラブタワーズ

ホテル自家農園で採れたハーブや島野菜、地元食材を主役とした美食を味わい、森に抱かれたスパで身体と心を整える。宿泊者限定の空間で、大人だけの静謐な休日を演出します。

https://atta.terrace.co.jp/

ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ

ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ

読谷村の海辺に佇む全室プール付きのプライベートヴィラ。自家農園の恵みをはじめ地元の新鮮な食材を使った美食。洗練されたもてなしと壮大なサンセット。ご家族やパートナーと思い思いの時間をお過ごしいただける、贅沢な空間が広がります。

https://www.terrace.co.jp/uza/

ザ・ナハテラス

ザ・ナハテラス

那覇市の中心部に位置し、観光やビジネスにも優れた利便性を有しながらも閑静な環境がくつろぎの滞在を提供します。南国のラグジュアリーリゾートで過ごす優雅な時間をご堪能ください。

https://www.terrace.co.jp/naha/