34インチ21:9曲面型ウルトラワイドモニター「34U601B-B」を5月中旬より順次発売

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、LG UltraWide(TM) Monitorシリーズの新モデルとして、34インチで21:9曲面型ウルトラワイドモニター「34U601B-B」を2026年5月中旬より順次発売します。

21:9ウルトラワイドモニターは、縦横比16:9の一般的なモニターに比べ、33%横長な画面によって、快適な作業空間を提供します。また臨場感あふれる映像体験に加え、ゲームにおいても広い視界による高い視認性を実現するなど、さまざまな用途で活躍するモニターです。

このたび発売する「34U601B-B」は、3440×1440の高解像度の21:9ウルトラワイドモニターで、1800Rの曲面型ディスプレイを採用。表示領域が広く、曲面型によってワイド画面でも見やすいのが特長です。ビジネス作業はもちろん、HDR10対応かつWindowsの標準色域でもある「sRGB」を99%カバーしているため、クリエイティブな作業にも適しています。

さらに、リフレッシュレート120Hzに対応しているほか（※1）、画面のずれやカクつきを軽減する可変リフレッシュレート（VRR）に対応することで、ちらつき（ティアリング）やカクつき（スタッタリング）を軽減し、滑らかな映像表示を実現。AMD社の対応APU/GPUでの動作を保証する「AMD FreeSync(TM) Premiumテクノロジー」の認証を取得しているほか、高リフレッシュレートと低遅延を実現したゲーム向けディスプレイとしての認証「VESA AdaptiveSync Display」も取得するなど、ゲームを優位に進める仕様と機能も備えています。

（※1）DisplayPort接続時。HDMI接続は100Hzまでの対応。

＜発売概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/474_1_741a816b0044f2026402f566225025e6.jpg?v=202605120951 ]

【「34U601B-B」の主な特長】

製品ページ：https://www.lg.com/jp/monitors/21-9-ultra-wide-monitors/34u601b-b/

■34インチ｜21:9ウルトラワイドディスプレイ｜解像度3440×1440｜1800Rの曲面型

縦横比16:9の一般的なモニターに比べて33%横長な画面と、3440×1440の高解像度は、圧倒的な情報量を表示できるため、効率的な作業を実現します。例えば、2つのソフトウェアを左右に並列表示して作業を進められたり、Excelなどの表計算ソフトを全画面表示して一覧性を高めて作業できたりするなど、日々大量の情報を収集・処理・分析するビジネスマンやコンテンツクリエイターなどのニーズに応えます。

さらに、本モデルは1800Rの曲面型ディスプレイを採用。21:9の横長な画面を曲面型にすることによって、快適で広い作業空間はそのままに、ワイド画面でも目のピント調整を最小限にすることができるため、作業に没頭できます。

■HDR10｜sRGB 99%(標準値)｜Super Resolution+

HDR10に対応し（※2）、一般的に多く使用されるWindowsの標準色域「sRGB」を99%（標準値）カバーしているため、より忠実で細やかな色合いでの表示が可能。写真や映像の編集作業にも適しています。また、DVDやフルHDの低解像度の映像も、超解像技術（Super Resolution+）によって､高精細でリアリティあふれる映像を表示できます。アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比であるため、全画面で映画鑑賞すれば、画面いっぱいに鮮やかな色合いで表示されるコンテンツをお楽しみいただけます。

（※2）HDR10に対応したコンテンツが必要です。

■リフレッシュレート120Hz｜DASモード｜AMD FreeSync(TM) Premiumテクノロジー｜

VESA certified AdaptiveSync

リフレッシュレート120Hzに対応しており（※1）、快適性や生産性を向上させる滑らかな表示が可能です。遅延を最小限に抑える「DASモード」によって、一瞬の遅延が勝敗を分ける高速なゲームにも威力を発揮します。

また、ティアリング（画面のズレ）やスタッタリング（カクつき）を抑える「AMD FreeSync(TM) Premium テクノロジー」に対応しているほか、高リフレッシュレートと低遅延を実現したゲーム向けディスプレイとしての認証「VESA AdaptiveSync Display」を取得。その他にも、闇に潜むターゲットを発見しやすくする「ブラックスタビライザー」や、ターゲットポイントを中央に表示させて射撃精度を高める「クロスヘア」などのゲーム機能も備えています。

■ブルーライト低減モード｜フリッカ―セーフ｜色覚調整

目や脳の負担になるとされている画面のちらつき（フリッカー）を抑える「フリッカーセーフ」と、ブルーライトを抑えるピクチャーモード「ブルーライト低減モード」を搭載。（※3）長時間になりがちな作業やゲームでも､できるだけ目に優しく表示することができます。さらに、色の判別がつきにくい方でも色の判別をしやすくする色覚調整モード（※4）など、使う人に配慮した機能を搭載しています。

（※3）フリッカー、ブルーライトの症状は一般的な説であり、科学的な根拠に基づくものではありません。

（※4）色の判別をしやすくするよう色を調整するため通常の表示とは異なります。また､すべての方が色の判別できることを保証するものではありません。

【法人のお客様お問い合わせ先（IT製品）】

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

IT製品 法人営業窓口

Email：jpn-it-sales@lge.com

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名 ：LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）

本社 ：〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL ：https://www.lg.com/jp/

設立 ：1981年1月

代表者 ：代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）

事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。

テレビ、モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、衣類ケア家電、空気清浄機、

衣類乾燥除湿器の販売、デジタルサイネージ事業、車載用機器やソリューション事業等。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2025年の世界売上高は約89.2兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。