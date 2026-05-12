ニフティキッズ、子ども同士の悩み相談コミュニティ「キッズなんでも相談」をリニューアル！タブレットやひよりんのシールが当たる記念キャンペーンを実施

ニフティ株式会社

ニフティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：前島 一就、以下当社）は、子ども向けサイト「ニフティキッズ」内の悩み相談コミュニティ「キッズなんでも相談」をリニューアルし、本日より記念キャンペーンを開始します。

「キッズなんでも相談」は、子どもたち同士が互いの悩みをともに考えるコミュニティの場です。今回のリニューアルでは、「キッズなんでも相談」をより安心・安全に利用いただくため、新機能「じぶんコード」を導入しました。この機能により、第三者によるなりすましを防ぐことが可能になります。また、投稿内に特定のキーワード（「いじめ」や「不登校」など）が含まれている場合、SOS相談窓口の案内パネルを表示し、子どもたちの安全なインターネット利用と悩みの解決をサポートします。

このたびのリニューアルを記念して実施する本キャンペーンでは、2026年5月12日（火）から6月30日（火）までの期間中に、相談や回答を投稿して「じぶんコード」を取得し、キャンペーンに応募していただいた方の中から、抽選で20名様にタブレット（LAVIE Tab T8）、100名様に「ニフティキッズ」のキャラクター「ひよりん」のぷくぷくシールをプレゼントします。

■「キッズなんでも相談」(https://kids.nifty.com/soudan/)とは

「キッズなんでも相談」は2009年に開始した、子どもの相談に子どもたちが答える、子ども同士のコミュニティです。すべての投稿をニフティキッズスタッフがチェックしているため、個人情報や誹謗中傷等が公開されることはありません。

ニフティでは、子どもたちの安心安全なネット上の交流の場として提供し、安全なインターネット利用を支援しています。

■リニューアル詳細

・デザイン全面リニューアル：子どもたちがより直感的に操作できるよう、デザインを一新。スマートフォンやタブレットなど、どの端末からでも見やすく使いやすいデザインに生まれ変わりました。

・「検索機能」：より快適に知りたい情報や似た悩みを検索できるよう、検索の処理速度を向上。

・「ひみつのあいことば」・「じぶんコード」：相談・回答の投稿時にひみつのあいことばの入力必須。「ひみつのあいことば」をもとに、自分専用の「じぶんコード」が生成されます。「じぶんコード」はニックネームの後ろに表示されることにより、第三者によるなりすましを防ぐことができるようになります。

・「絵文字」：投稿内で絵文字の使用可。

・「辛口表示・非表示」：ユーザー自身で厳しいコメント（辛口の答え）の表示・非表示の切り替えが可能。



・「SOS相談窓口の案内パネル」：深刻な悩みを抱えている子どもをすぐに適切なサポートへつなぐため、投稿内に特定のキーワード（「いじめ」や「不登校」など）が含まれている場合、「子供のSOSの相談窓口（文部科学省）」や「チャイルドライン」といった外部の専門機関の窓口を案内するパネルを表示。子どもたちのより安全なSNS利用と悩み解決をサポートします。

■キャンペーン概要

○「キズなんリニューアルキャンペーン」ページ

https://kids.nifty.com/event_info/cam2026/

○実施期間

2026年5月12日（火）～6月30日（火）

○応募方法

1.「キッズなんでも相談」（https://kids.nifty.com/soudan/）に相談する、または誰かの相談への回答を投稿する（※投稿時に設定する「ひみつのあいことば」がキャンペーン応募時に必要となります）

2.自分の投稿が公開されたら、ニックネームの後ろに付与される「じぶんコード」を確認する

3.キャンペーンの応募フォームから、「じぶんコード」と投稿時に入力した「ひみつのあいことば」を入力して応募完了となります。

○賞品

・タブレット（LAVIE Tab T8(PC-TAB08H05)）：抽選で20名様

・ひよりんぷくぷくシール：抽選で100名様

〇当選発表

1. キャンペーン期間終了後、厳正なる抽選の上、当選者には2026年7月上旬頃 に、登録済みのメールアドレス宛てに連絡いたします。

2. 当選した方は、メールに記載されたURLより、指定の期日までに賞品発送先の情報を登録ください。 期日までに登録が完了しなかった場合は、当選を無効とします。

※賞品の発送は保護者様宛てとなるため、保護者の方の情報を登録いただきます。あらかじめご了承ください。

3. 賞品の発送は、2026年7月下旬～8月上旬ごろを予定しています。

※賞品の発送が遅れる場合もございます。

※賞品のお届け日時の指定はできません。

■「ニフティキッズ」(https://kids.nifty.com/)について

2002年に開始した、主に小・中学生を対象とする子どものためのサービス。子どもの相談に子どもが答える『キッズなんでも相談』や、インターネットを楽しく安全に使うための『わが家のインターネットルール』を作成できるコーナー、保護者や先生に向けた情報提供も行っています。

※製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。