豊島区の公園がまちかどカフェに！ホテルブレッドや創業76年の和菓子など限定販売！

株式会社コラボ総研

豊島区の区民提案制度に基づく『まちかどカフェ』が本格稼働いたします。区内に点在する大小の公園は老若男女が憩う場として親しまれておりますが、今回の取り組みによりキッチンカーカフェが訪れることで、自動販売機では味わえない食の楽しみが提供されます。

特に、ホテルメトロポリタン様の協力によりホテルブレッド『ルージュテロワ』が供給され、普段はホテルでしか味わえない同商品を最寄りの公園で楽しむことが可能となります。

さらに、キッチンカーは通常のものとは異なり、パティシエ歴10年以上のプロによるスイーツカフェトラックや、創業76年の和菓子店によるフードトラックなど多様なラインアップが揃い、5月から11月までさまざまな公園を巡回します。 お近くの公園でまちかどカフェが開催される際には、ぜひ食の楽しみをご堪能ください。

協力：ホテルメトロポリタン／株式会社コラボ総研／一般社団法人ピースライブ

商品名：ルージュテロワ

チョコレートとカスタード（サワークリーム入り）の上に木苺、赤スグリ、チェリー、ブルーベリーを乗せております。 ホテルメトロポリタン 1Fケーキ＆ベーカリーにて販売中

＜スケジュール（予定）＞

5/16（土） 千早フラワー公園 瀧のキッチン

5/24（日） 南長崎はらっぱ公園 DELICIOUSDOOR

5/31（日） 南長崎中央公園 わっか家

6/7（日） 駒込七丁目第二児童遊園 DELICIOUSDOOR

6/14（日） 雑司が谷公園 株式会社あわ家惣兵衛

6/21（日） 池袋本町電車の見える公園 NOBU’s Kitchen

7/5（日） 千早フラワー公園 株式会社あわ家惣兵衛

※後半のスケジュールはSNSなどをご確認ください

Ｘ（Twitter）：https://x.com/mcafe_toshima

【瀧のキッチン】

アイスグリーンのトラックを見かけたら、ハッピーな1日の始まり！

【DELICIOUSDOOR】

涼やかな自家製赤紫蘇ソーダをはじめ、フレーバー豊かなドリンクやかき氷をご用意しております。皆さん遊びに来てくださいね♪

【わっか家】

パティシエ歴10数年のプロによるスイーツカフェトラックです。

【株式会社あわ家惣兵衛】

どら焼きとコーヒーは相性抜群です。焼きたての団子もぜひご賞味ください。

【NOBU’s Kitchen】

八百屋が厳選したフルーツスイーツ専門店です