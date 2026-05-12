【結婚相談所Presia】カウンセラーを全国募集。店舗立ち上げ／オンラインの2職種で採用を開始（業務委託）

株式会社Presia

結婚相談所Presia（運営：株式会社Presia、本社：広島県広島市、代表取締役：来島美幸）は、カウンセラー職（業務委託）の全国採用を2026年5月12日より開始しました。地域密着型店舗の全国展開に向けて、店舗立ち上げコース／オンラインカウンセラーコースの2職種で募集します。

▼ 採用ページ（応募・募集要項・働き方）

https://presia.jp/agent/recruit/

募集の背景

Presiaは2018年12月の創業以来、オンライン型の結婚相談所として全国の会員様の活動を支援し、2026年4月時点で累計成婚500組に達しました。これに伴い、地域に密着した対面型の店舗展開を進めるため、店舗立ち上げを担うカウンセラーと、オンラインで会員様の成婚を支援するカウンセラーの採用を開始します。

募集する2職種

【1】店舗立ち上げコース（カウンセラー兼務）

将来的にご自身の地元・地域でPresiaの店舗運営を担いたい方を対象としたコース。まずはオンライン店で約3ヶ月の研修を行い、その後、本部と連携して店舗オープンを準備します。

【2】オンラインカウンセラーコース

完全フルリモートで、全国の会員様の成婚をサポートするコース。LINEやZoomを中心に、担当会員様のカウンセリング業務を担っていただきます。勤務地を問わず全国どこからでも応募できます。

■ 募集職種：店舗立ち上げコース／オンラインカウンセラーコース

■ 雇用形態：業務委託契約

■ 勤務形態：

・オンラインカウンセラー：完全フルリモート（全国対応）

・店舗立ち上げ：研修中はフルリモート／店舗オープン後は店舗勤務

■ 応募資格：年齢・性別・経験不問（人物重視）

◼️ 求める人物像

スキル・経験よりも、姿勢を重視します。

・人の人生に丁寧に向き合える方

・会員様の幸せを自分のことのように喜べる方

・継続的に学び、成長したい方

必要な知識やノウハウは、本部側がマニュアル・研修・日常的なサポートを通じて段階的に習得できる体制を整えています。未経験の方も応募いただけます。

◼️ 応募の流れ

採用ページから公式LINEに友だち追加 → 採用説明動画の視聴 → 応募フォーム提出 → 書類審査・面談 → 仮採用 → 3ヶ月研修 → 正式採用

▼ 採用ページ

https://presia.jp/agent/recruit/

代表・来島美幸 コメント

累計500組の成婚を達成したいま、次は対面でPresiaのサポートを受けられる地域を全国に広げていきたいと考えています。特別なスキルや経験は必要ありません。会員様に丁寧に向き合える方と一緒に、地域に根ざした結婚相談所を一つひとつ立ち上げていきたいと思っています。

結婚相談所Presiaについて

結婚相談所Presiaは、IBJ加盟のオンライン型結婚相談所として、株式会社Presiaが2018年12月に運営を開始しました。「結婚を諦める人をゼロにする」をミッションに、全国の会員様の成婚を支援しています。代表・来島美幸が運営するYouTubeチャンネル「来島美幸の婚活チャンネル」は登録者16万人を超え、2025年には「IBJ AWARD PREMIUM」を上期・下期 W受賞しています。

【主な実績】

・累計成婚 500組突破（2026年4月時点・自社調べ）

・成婚率 46.2%（2025年・自社調べ）

・平均活動期間 約7ヶ月（2025年・自社調べ）

・在籍会員数 536名（2026年1月時点・自社調べ）

【公式サイト】https://presia.jp/agent/