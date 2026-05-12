結束バンド『イージータイ』が世界三大デザイン賞「iF DESIGN AWARD 2026」を受賞

株式会社名優

株式会社名優（本社：千葉県八千代市、代表取締役：山根優一）が企画・販売を手掛ける、繰り返し使える結束バンド「イージータイ」が、2025年度グッドデザイン賞受賞に続き、世界三大デザイン賞の一つである「iF DESIGN AWARD 2026」を受賞したことをお知らせします。

写真はEZTY200W

製品番号： EZTY200W 仕様： L:20cm W: 8mm （10本/袋）

製品番号： EZTY300B-8 仕様： L: 30cm W: 8mm （50本/袋）

iF DESIGN AWARDは、ドイツのiF International Forum Design GmbH（iFインターナショナル・フォーラム・デザイン）によって1953年に設立された国際的なデザイン賞で優れたデザインの証として認知されているデザイン賞です。プロダクト、パッケージ、ブランディング&コミュニケーション、インテリア建築、コンセプト、サービス/システム&プロセスデザイン、建築、ユーザーエクスペリエンス (UX)、ユーザーインターフェイス (UI)の9つの分野で構成されており、受賞歴のあるすべてのデザインは、iF Design Website（リンク先は英語のサイト）で公開されています。

5 つの評価基準（Idea（独創性）、Form（形状）、Function（機能性）、Differentiation （他製品・サービスとの差別化）、Sustainability（持続可能性））に基づき審査が行われ、EZTY(イージータイ)はFunction(機能) の項目について、特に高い評価をいただきました。受賞基準スコアは275 点ところ、最終スコアは320 点という高評価をいただきました。

EZTY(イージータイ)は道具がなくても、手軽に安全に結束できる結束バンドです。はみ出した部分をカットする必要もないため、鋭利な箇所を生ぜず、安全に利用できます。今後も使いやすく、環境に優しい、便利で安全な製品をお届けします。

【問い合わせ先】

株式会社 名優

〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2

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