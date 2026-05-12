『箱根強羅 KAIKA』 本日予約開始 一箱根強羅 TENが深化。本質的な『回復』を追求する新ブランドへ刷新一

株式会社ファンドクラウドホールディングス

箱根・強羅にて新規開業準備を進めております「箱根強羅 TEN（点てん）」は、この度、施設のブランドアイデンティティをより高次な体験へと昇華させるべく、施設名称を「箱根強羅 開花KAIKA（かいか）」へと刷新することをお知らせいたします。

併せて、本日より公式サイトにて、2026年夏の開業に向けた第一期宿泊予約の受付を開始いたしました。

公式HP：https://ten-hotels.jp/kaika(https://ten-hotels.jp/kaika/)

予約サイトはこちら(https://be.tenpct.jp/hakone_gora_kaika/49/select-room)

■名称刷新の背景：なぜ「点」から「KAIKA（開花）」へ至ったのか

私たちはプロジェクトの始動以来、人生の句読点（点）となる休息の場を模索してまいりました。しかし、開発を深める中で、現代を生きるゲストが真に求めているのは、単なる休息を超えた「自己の再生」であるという確信に至りました。

理想の「回復」という体験を徹底的に追求した結果、私たちが辿り着いたのが『開花』という言葉です。厳しい冬を越えて蕾がひらくように、人が本来持っている生命力や感性が、滞在を通じて自然に呼び覚まされる「癒しと再生」の瞬間を象徴しています。

従来の「TEN」の構想をより深化させ、本質的な回復を約束する新ブランドとして、皆様を『開花』の瞬間へと誘います。

■「数寄屋レジリエンス」という新しいリトリート滞在

『箱根強羅 KAIKA』が掲げるのは、「数寄屋レジリエンス」という概念です。日本古来の美意識が息づく空間で、伝統的な和の真髄に触れる。それにより、日常で摩耗した自分自身を回復させ、しなやかな強さを再生させる――。それは、日本式の全く新しいリトリート体験です。



当館では、滞在の流れを「整える、ひらく、満ちる」という三段階の体験として設計しました。一期一会の精神に基づいたおもてなしを通じて、ゲストが本来持っている生命力や感性が自然に呼び覚まされる、癒しと再生の瞬間を約束します。

エントランス

■箱根強羅 KAIKAの特徴

1. 天空茶室と「整える」滞在 ― 絶景に溶け込む静寂のひととき

最上階に位置する「天空茶室」は、当館の象徴となる特別な空間です。眼前に広がる箱根連山と、季節ごとに表情を変える強羅の自然を一望しながら、厳選されたお茶を嗜む贅沢。 日常の喧騒を離れ、ただ景色を眺め、風の音に耳を澄ませる。そんな「何もしない贅沢」を叶える滞在をご提案します。夕暮れ時には、茜色に染まる山々を背景に、心身が解き放たれるような深い安らぎをご体感いただけます。

天空茶室のイメージ

2. 安らぎの客室で「ひらく」 ― 趣の異なる意匠と強羅の湯

全客室に共通するのは「KAIKA（開花）」の名の通り、心が華やぐような開放感と温もりです。天然木の香りが漂うモダンな設えをベースに、プライベート感を重視した設計を施しました。 窓外の自然を一枚の絵画のように切り取る大開口の窓や、心ゆくまで強羅の湯を堪能できる客室露天風呂など、お部屋ごとに異なる趣をお楽しみいただけます。プライベートな空間で、大切な方と時を忘れてお寛ぎください。

スイートルームスイートルーム（露天）ツインルーム（翠の間）

3. ミシュラン料理人監修の茶懐石を提供するレストラン「水（SUI）」

日本料理「水（SUI）」は、めぐりをテーマにした茶懐石のレストランです。 提供するのは、ミシュラン名店の料理人が監修する茶懐石。出汁はやさしく身体へ染み渡り、水のように、心と身体をしずかに満たしていきます。 水は、命の源。滞っていた感覚やエネルギーがめぐりはじめ、整い、ひらき、満ちていく。 ここにしかない一皿を通して「数寄屋レジリエンス」をご体験ください。

- 夕食： 茶の湯の精神を探求し、「素材そのものの輪郭を際立たせること」を大切にした構成です 。徹底してこだわったお出汁が身体に染み渡る、深く優しい味わいのコースをご提供します。- 朝食： 伝統的な「朝茶懐石」の形式を採用 。土鍋で炊き上げた温かな白がゆと、季節のおかずを詰め込んだ二段重が、心と身体を豊かに満たします。レストラン 水（SUI）夕食イメージ朝食イメージ

■施設概要

施設名：箱根強羅 開花KAIKA（はこねごうら かいか）

所在地：神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320-475

総客室数：28室（予定）

【第一期】2026年7月末 / 本館：19室（全室客室露天風呂付き）客室数：全19室（全室露天風呂付）

平均客室単価：約7万円～

予約方法：公式サイトはこちら（https://ten-hotels.jp/kaika）

開業予定日：2026年7月31日

【第二期】2026年冬開業予定 / 別館：1室（一棟貸し・ペット同伴可）

【第二期】2027年夏開業予定 / 新館：8室（全室客室露天風呂付き、インフィニティ露天風呂を備える客室を含む）

■開発会社概要

社名：株式会社ファンドディベロップ

本社所在地：東京都渋谷区代々木2-21-11ベルテ代々木II501

代表取締役：佐藤慧士

事業内容：不動産開発、宿泊施設開発・運営、アセットマネジメント

URL： https://funddevelop.co.jp

株式会社ファンドクラウドホールディングスについて

「常識にとらわれない投資機会を、誰にでも。」をミッションに、金融商品開発、不動産開発、宿泊事業を展開。地域の魅力を最大限に引き出し、持続可能な価値創造を目指しています。

■会社概要

社名：株式会社ファンドクラウドホールディングス

本社所在地：東京都新宿区西新宿5-1-1

代表取締役：金城 昌宏、中澤 晴彦

事業内容：金融商品開発、不動産開発、宿泊事業

URL：https://fundcloudhd.com

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社ファンドディベロップ

メール：info@ten-hotels.jp