NYの名門ステーキハウス「ベンジャミン ステーキハウス」六本木店、9周年の感謝を込め、ステーキハウスの伝統を味わうアニバーサリーコースを提供開始

株式会社オーイズミフーズ

ニューヨーク発の名門ステーキハウス「ベンジャミン ステーキハウス」（日本運営：株式会社オーイズミフーズ）は、六本木店の9周年を祝し、ブランドの魅力を凝縮した「9周年アニバーサリーコース」を2026年6月1日(月)から8月31日(月)の期間限定で提供いたします。

https://benjaminsteakhouse.jp/location/roppongi/

六本木店は2017年6月に日本第一号店としてオープン以来、USDAプライムビーフの熟成肉を中心に、NYステーキハウスの王道と六本木ならではの洗練を融合したダイニングとして、記念日や接待、ご家族でのご利用など、さまざまなシーンで“特別な時間と忘れられない至福の体験”をお届けしてきました。

9周年となる今年は、これまでの感謝の気持ちを込め、NYの王道を受け継ぐベンジャミン ステーキハウスならではのアニバーサリーコースをご用意いたしました。

ブランドの象徴である専用熟成庫で28日間以上熟成したUSDAプライム 。皿ごと焼き上げ客席で仕上げるシズリングスタイルによる変わらぬNYステーキハウスの王道を体感いただけます。さらに、クラシックな一皿にキャビアの豊かな風味を重ねたシーフードプラッターなど、華やかさと上質さを兼ね備えたコースに仕上げました。

周年を迎えるにあたり、日頃の感謝の気持ちを込めて、ベンジャミン ステーキハウスの原点であるNY本店の定番メニューを軸に構成しました。リピーターのお客様はもちろん、初めてご来店いただくお客様にも、ブランドの魅力を体感いただける内容となっています。

周年という節目に、これまでの感謝の想いを込めて、ブランドの原点と魅力を体現した特別な時間をお届けします。

■9周年コース概要

店舗：ベンジャミンステーキハウス東京六本木本店

所在地：東京都港区六本木7丁目14-4 レム六本木ビル B1F

提供期間：2026年6月1日(月)～8月31日(月)

予約受付期間：2026年5月12日(火)～8月30日(日)

提供時間：ランチ、ディナー

お客様からのお問合せ先：03-5413-4266 / MAIL bsh-roppongi@benjaminsteakhouse.jp

価格（税サ込）：

ベンジャミン ステーキハウス 六本木店 9周年アニバーサリーコース 33,000円

＜コース内容＞

- Appetizer：シーザーサラダ

- Soup：本日のスープ

- Sea Food:シーフードプラッター with キャビア

- Entree：USDAプライム Tボーンステーキ

- Sides：マッシュポテト & クリームレスクリームドスピナッチ

- Dessert：本日のデザート

- Coffee or Tea

- Bread：小麦麦芽パン＆クルミ麦芽パン（ホイップバター添え）

Appetizer シーザーサラダ

ロメインレタスの瑞々しさに、パルメザンチーズの深いコクとハーブドクルトンの香ばしさを重ねたクラシックなシーザーサラダ。シンプルな構成ながら、NYステーキハウスの王道を感じさせる味わいで、アニバーサリーコースの始まりを軽やかに彩ります。

SeaFood シーフードプラッター with キャビア

NYスタイルのステーキハウスを象徴するシーフードプラッターを、新鮮な素材で端正に盛り合わせ、キャビアの豊かな風味を重ねた特別な一皿。それぞれの素材が持つ甘みや食感がキャビアの上品な塩味と調和し、ひと口ごとに海の旨味が立ち上がる贅沢な仕立てです。9周年コースの序盤にふさわしい華やぎと高揚感を静かに引き上げる、存在感のある前菜です。

Entree USDAプライムTボーンステーキ

USDA（米国農務省）認定の最高級ランク“プライムビーフ”を、自社熟成庫で28日間じっくりと熟成させたベンジャミン ステーキハウスの象徴的なカット。力強い旨味を湛えたサーロインと、きめ細やかで柔らかなフィレを一度に味わえるTボーンは、NYステーキハウスの王道を体現する存在です。熟成によって引き出された深いコクと香ばしさ、そして肉本来の旨味がしみわたるような豊かな味わいは、まさに“ベンジャミンらしさ”を最も純粋に感じられる一皿。9周年コースの中心として、特別な時間を力強く彩ります。

さらに、Tボーンステーキと相性抜群のマッシュポテト、そしてベンジャミンの定番である“クリームレス クリームドスピナッチ”を添え、熟成肉の魅力をより深く引き立てる王道の組み合わせに仕上げました。シンプルでありながら計算されたサイドディッシュが、メインの味わいを一層際立たせます。

■ベンジャミンステーキハウス 六本木店 概要

「ベンジャミン ステーキハウス」はニューヨーク・ブルックリンにある老舗のステーキハウスで経験を積んだ、ベンジャミン・プロブカイとベンジャミン・シナナージが、同店で約20年に渡りステーキマスターとして腕をふるったシェフ、アーテュロ・マクレッドと共に、2006年マンハッタンに創業しました。

東京六本木店では、階段を一歩ずつ下りると非日常に近づく地下への入口を抜け、眼前に広がるラグジュアリーな空間が、賑やかな六本木にいることを忘れさせます。大きなワインセラーには常時400種類のワインを取り揃え、お客様の好みに合わせた最適なワインを提供致します。 気軽にバーで飲んで食事するも良し、大切な人や友人とのお食事、 記念日や接待など様々なシーンでご利用いただけるよう、 ボックス席・プライベートダイニングルームを完備しております。

所在地： 東京都港区六本木7丁目14-4 レム六本木ビル B1F

アクセス： 東京メトロ 日比谷線「六本木」4a・4b出口 徒歩1分 、都営地下鉄 大江戸線「六本木」7番出口 徒歩1分

営業時間：

Lunch 11:30-15:00 (LAST ORDER Food 14:00, Drink 14:30)

Dinner 17:00-23:00 (LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00)

日曜日、祝日、連休の最終日 17:00‐22:00 (Food L.O. 21:00, Drink L.O. 21:00)

お客様からのお問合せ先：03-5413-4266