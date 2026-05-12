レコチョクが手掛けるディストリビューションプラットフォーム「FLAGGLE」、配信先として新たに「Rakuten Music」への楽曲配信サービス契約を締結～2026年上期よりへ楽曲提供開始～

株式会社レコチョク

「音楽市場の最大活性化」をミッションとして掲げ、さまざまな形で音楽を届けるサービスを展開する株式会社レコチョク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：板橋徹、以下レコチョク）は、楽天グループ株式会社が運営する定額制の音楽聴き放題サービス「Rakuten Music」と楽曲配信サービス契約を締結いたしました。

これにより、国内で音楽作品の権利を有する法人事業者（以下、「音楽権利者」）はレコチョクグループが運営する音楽配信ソリューション「FLAGGLE(https://lp.flaggle.jp/) 」（読み：フラグル）経由で、「Rakuten Music」への楽曲配信が可能となります。「Rakuten Music」への楽曲配信開始は2026年上期を予定しています。

なお、レコチョクと「Rakuten Music」は、法人契約のお客さま向けに、楽曲配信開始時には楽曲の再生数拡大を目指してさまざまな施策を実施予定です。

■提携の背景と目的

レコチョクでは、2025年7月1日（火）より、音楽権利者を対象に、音楽作品配信におけるあらゆる課題を解決する音楽配信ソリューション「FLAGGLE」の提供を開始しております。

「FLAGGLE」は、「楽曲情報の管理もできるディストリビューションサービス」として、世界基準の音楽配信環境を日本語による安心のサポート体制でご提供するサービスです。Apple Music, Spotify、YouTube Music、amazon music、Melon、FLOといった主要22DSPへの配信を実施。さらに、基盤システムには全世界65カ国以上への配信ネットワークを持つ米国AudioSalad社のプラットフォームを導入し、各国の40以上のDSPサービスへの展開などグローバル標準の配信仕様を強力にサポートする環境を整備しています。

【配信可能なサービス（抜粋）】

Amazon Music、Apple Music / iTunes、AWA、Deezer、Facebook / Instagram 、FLO、Google / YouTube/ YouTube Music 、iHeartRadio、KKBOX、LINE Music、Melon、mora、music.jp Spotify、TikTok 他

■今後の展望

レコチョクは、「音楽市場の最大活性化」というミッションの実現に向け、今後も国内のアーティストの楽曲の視聴機会の創出のため、新譜リリースや旧譜拡売などさまざまなキャンペーンを提携する音楽配信サービス各社と連携し、実施予定です。

国内のアーティストの楽曲をさらにグローバルに展開できるように世界各国の有力な音楽配信サービスとの提携も引き続き検討してまいります。

【Rakuten Musicについて】

楽天グループ株式会社が運営する定額制の音楽聴き放題サービスです。iOSおよびAndroid(TM)アプリで展開しております。料金プランは7種類あり、ユーザーは利用状況に応じて様々な選択肢から自分に合ったプランを選ぶことが可能です。

URL： https://music.rakuten.co.jp/

【「FLAGGLE」について 】

「FLAGGLE」は、音楽配信事業のあらゆる課題を解決すべく、レコチョクグループが開発・提供する、国内音楽権利者のためのオールインワンの音楽配信ソリューションです。

配信アセットのデータベース管理、ハイブリッドディストリビューションに加え、業務コンサルティング、配信業務をサポートする伴走型支援『FLAGGLE アシスト』といった複数のサービスを、ニーズに応じて導入できるのが大きな特徴です。また、AudioSalad社の配信システムを基盤システムに導入しています。これにより、世界標準の配信環境を安心して構築いただくことが可能となります。

▼音楽配信ソリューション「FLAGGLE」紹介サイト URL： https://lp.flaggle.jp/

▼「FLAGGLE」紹介動画 https://www.youtube.com/watch?v=irpoUDc2CAE

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=irpoUDc2CAE ]

【レコチョクについて】

レコチョクは「音楽市場の最大活性化」というミッションのもと、個人・法人向けの音楽配信事業、権利者へのビジネス支援を目的としたデジタルソリューション事業を展開。音楽文化の発展を多角的にサポートしています。

会社名：株式会社レコチョク

所在地：東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル７階

代表者：代表取締役社長 板橋 徹

事業内容：音楽配信サービスの企画・運営、コンテンツ・サービスの企画・運営 他

URL： https://corp.recochoku.jp/