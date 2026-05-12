株式会社シャノン

株式会社シャノン（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山崎 浩史）は、5月26日(火) に株式会社PLAN-Bが主催するウェビナーに登壇します。

詳細・お申込みはこちら

https://service.plan-b.co.jp/event/86952/

■ウェビナー内容

SEO、広告、ホワイトペーパー、メルマガ、MA、展示会 ― 「やるべき」と言われた施策は一通りやった。なのに、おもったような成果が出ず、営業からは「マーケのリードは質が低い」と言われ、経営からは「成果を数字で見せて」と詰められる。

こうした「一周やったのに成果が出ない」状態に陥っている企業は少なくありません。原因の多くは、施策の”つまみぐい”と”つながりのなさ”にあります。リードを獲得する仕組みと、獲得したリードを商談に変える仕組みが分断されたまま、個別施策を回し続けている状態です。

本セミナーでは、PLAN-Bとシャノンとで、同じ1社のモデルケースを題材に「自分がこの会社のマーケをやり直すなら、どこから手をつけるか」を本気で語ります。

■開催概要

■株式会社シャノンについて

詳細・お申し込みはこちら :https://service.plan-b.co.jp/event/86952/- タイトル：B2Bマーケの再設計 - 現場マネージャーが「やり直すならここから」を語る- 開催日時：2026年 5月26日(火) 12:00~13:00- 参加方法：オンラインセミナー- 参加費 ：無料- 申込URL：https://service.plan-b.co.jp/event/86952/

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、金融、IT・通信、製造業から公共機関まで業種を問わず、大規模から中規模まで多様なシーンでご利用いただいています。

- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）- 証券コード ：3976（東証グロース）- 代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート- URL ：https://www.shanon.co.jp/■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp