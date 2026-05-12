夜泣き・寝かしつけに悩む親向けの睡眠ガイド本『ママと赤ちゃんのぐっすり本』をオーディオブック化

株式会社オトバンク

株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役：久保田裕也）は、オーディオブック配信サービス「audiobook.jp」にて、乳幼児の睡眠に悩む親に向けた書籍『ママと赤ちゃんのぐっすり本 「夜泣き・寝かしつけ・早朝起き」解決ガイド』（著：愛波 文、監修：西野 精治、刊行：講談社）をオーディオブック化し、5月12日(火)より配信を開始しました。本作品は、子どもの睡眠トラブルに対し、科学的エビデンスに基づいた改善プログラムを解説する一冊で、育児中でも耳で学べる形式で提供します。

■オーディオブック制作の背景

夜泣きや寝かしつけ、早朝起きなど、子どもの睡眠に関する悩みは多くの家庭で共通する課題です。一方で、育児中はまとまった時間を確保することが難しく、情報収集や学習の機会が限られるケースも少なくありません。

こうした状況を踏まえ、オトバンクでは、子どもの睡眠に関する知識を「ながら聴き」で習得できるオーディオブックとして提供することで、育児中の学びのハードルを下げることを目指しました。

■本作の特徴

本書では、いきなり「ねんねトレーニング」を行うのではなく、子どもにとって必要な「睡眠の土台」を整えることの重要性を解説しています。

・なぜ子どもは上手に眠れないのか

・多くの乳幼児が改善する「睡眠の土台」の考え方

・月齢別の睡眠スケジュール

・家庭環境に応じたトラブルへの対処法

・ねんねトレーニングの進め方

など、段階的に理解できる構成となっています。

また、オーディオブック版は音声コンテンツとしての理解しやすさや聴き心地にも配慮して制作いたしました。家事や育児の合間のながら聴きや、寝かしつけ中のインプットなど、育児中の生活シーンでの活用が想定されます。

■作品情報

・作品名：ママと赤ちゃんのぐっすり本 「夜泣き・寝かしつけ・早朝起き」解決ガイド

・著者：愛波 文 (著), 西野 精治 (監修)

・出版社：講談社

・配信開始日：2026年5月12日

・単品購入価格：1,320円（税込）

・配信形式：単品購入のほか、月額1,330円（税込）のaudiobook.jp聴き放題プランでも配信

・配信URL： https://audiobook.jp/product/274851

・作品紹介：子どもは大人のように、上手に寝られません。だからこそ、ママやパパを悩ませる「子どもの睡眠トラブル」が起こってしまいます。本書では科学的なエビデンスに基づいた「子どもの睡眠」解決プログラムを紹介。ねんねトレーニングをいきなりしようとしても、成功確率は低くなります。まずは子どもに必要な「睡眠の土台」をしっかり作りましょう。

■著者・愛波文（あいばあや） 氏 からのコメント

「育児中はまとまった読書時間の確保が難しく、「知りたいのに学べない」と感じているママ・パパは多いはずです。本書がオーディオブックになったことで、授乳中や家事の合間、通勤時間など、耳が空いた時間に実践的なねんね知識がインプットできるようになりました。科学的なエビデンスに基づいた睡眠の知識を、ぜひ生活の中に取り入れてみてください。夜泣きや睡眠トラブルに悩むすべてのご家族に届けたい一冊です。」

愛波文氏 プロフィール

日本人初 乳幼児睡眠コンサルタント

国際資格認定機関SSIA 代表

Sleeping Smart Japan株式会社 代表取締役

0歳からのママスクール(R)『ママの心』講座 監修・講師

慶應義塾大学文学部教育学専攻卒業。外資系企業勤務後、結婚を機にニューヨークへ移住。2014年に乳幼児睡眠コンサルタントの国際認定資格を日本人として初めて取得。これまで累計10万人以上のママ・パパのねんねの悩みをサポートし、個別相談から医療・保育・企業向け講演まで幅広く活動。

著書に、累計17刷・4万部超の『ママと赤ちゃんのぐっすり本』（講談社）をはじめ、『赤ちゃん超ぐっすり育児』『子どものためのベスト睡眠』（KADOKAWA）、『マンガで読む ぐっすり眠る赤ちゃんの寝かせ方』（主婦の友社）など多数。

現在は2児の母として、科学的根拠×ママ視点を軸に、安心して育児ができるサポートを行っている。



＜おすすめオーディオブックのリストも公開中＞

https://audiobook.jp/booklist/2679

■オーディオブックとは

オーディオブックとは、ナレーターや声優が本を朗読した「聴く本」です。耳だけで読書を楽しめるため、文字を読むのが難しい方のほか、ランニング中、電車や車での移動時間、家事の最中など、生活のあらゆるシーンで「ながら読書」を楽しめます。

近年、スマートフォンやワイヤレスイヤホンの普及で音声コンテンツの利用環境が急速に整ったことや、定額で様々な作品が聴き放題となるサブスクリプションプラン導入などを背景にオーディオブックの利用者が急増。現在、オーディオブックは、紙、電子書籍に続く、第3の書籍として広がりつつあります。

【参考】オーディオブック制作の様子からおすすめ作品までわかる！「まるわかり！オーディオブック」 https://bit.ly/3Xg8mFJ

■audiobook.jp（オーディオブックジェイピー）

株式会社オトバンクが運営する、日本最大級のオーディオブック配信サービスです。

2007年より配信を開始した「FeBe」からリニューアルし、2018年3月よりサービスを開始。オーディオブックのカテゴリー普及に向けてプラットフォームの拡大を目指します。 2024年2月に会員数が300万人を突破。 https://audiobook.jp/

＜audiobook.jp 法人版に関するお問い合わせ＞

○お問い合わせフォーム： https://audiobook.satori.site/contact

○「audiobook.jp 法人版」特設サイト： https://business.audiobook.jp/

■株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也）

「聞き入る文化の創造」を掲げ、2004年に創業した音声プラットフォーム企業です。日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」を運営し、数万点に及ぶオーディオブックの制作・配信を展開しています。創業の原点は、創業者・上田の祖父が緑内障を患った経験から、耳でも読書が楽しめる世の中にしたいと考えたことにあります。現在は、企業のブランド価値を高めるポッドキャストの企画・制作や、人材育成を支援する法人向け音声サービスなども展開。読書バリアフリーの推進や「耳活」という新たなライフスタイル提案を通じて、音声が生み出す豊かな社会の実現を目指しています。

https://www.otobank.co.jp/